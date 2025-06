Odjakživa jsou místem, kde se setkávají lidé. Ať už je to na trzích či u příležitosti různých oslav. Malebná městská náměstí si oblíbily i různé české autokluby. Třeba v Kolíně se krátce po sobě...

Čínský exportní tygr Chery Automobile v Evropě zapouští kořeny se svými novými značkami. Modely Omoda 5, 5 EV a Jaecoo J7 a J7 PHEV bude i na českém trhu následovat další várka novinek. UFO do města...

Ministerstvo dopravy začalo připravovat legislativu, která umožní provoz vozidel zcela bez řidiče. Legislativu pro autonomní řízení úrovní L4 a L5 hodlá v příštím roce předložit do Poslanecké...

Taková banalita jako výměna prázdného kola by neměla být pro většinu řidičů problém. Na rušných dálnicích se však do řešení problému raději nepouštějte a spolehněte na asistenci pojišťovny nebo ŘSD....

Možná máte dobře sjednané povinné ručení, které má i nějakou tu asistenci v případě problémů vašeho vozu. Jenomže v zahraničí je vám to k ničemu. Takže i když při cestách po Česku neřešíte havarijní...

Před 38 lety dodala kopřivnická automobilka první Tatry 815 pořadatelům Rallye Paříž–Dakar. Jeden ze sedmi raritních vozů se vrátil zpět do Česka, kde prošel důkladnou renovací a dnes se opět vydává...

Kdyby nám někdo před ještě nějakými dvaceti lety řekl, že v Ducati budou vyrábět čtyřválec, a ještě ho dají do cruiseru, museli bychom pochybovat o jeho duševním zdraví. Ale je to tak a na trh dnes...

Auto s tradicí, skvělé do města, ale prostorné na víkendovou cestu s rodinou, s designem, který nepřehlédnete, úsporné a za zajímavou cenu. Kdyby bylo spalovací, je to zaručený recept na úspěch....

Chrysler oslavil 100 let. Na dobu své největší slávy už jen vzpomíná

Americká značka Chrysler oslavila 100 let existence. Dnes je to již jen slabý odvar toho, co kdysi, ale na rozdíl od takových jmen jako Oldsmobile, Plymouth, Pontiac či Mercury, stále existuje....