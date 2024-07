Auta v Paříži závodila na olympiádě. Jméno vítěze bylo předzvěstí katastrofy

V současnosti nemohou být na olympijských hrách zastoupeny žádné motoristické disciplíny. Olympijská charta to totiž neumožňuje. Výslovně se v ní píše, že „sporty, disciplíny nebo akce, ve kterých výkon závisí na mechanickém pohonu nejsou pro tuto akci přijatelné.“

V roce 1900 v Paříži tomu tak nebylo. Během druhých novodobých olympijských her iniciovaných baronem Pierrem de Coubertinem byl „automobilismus“ přítomen, byť ve formě určité exhibice. Závod se totiž jel jako neoficiální součást olympiády. Není divu, že právě tam.

Ve Francii byl totiž od nepaměti motoristický sport velmi populární. Pro účastníky bylo připraveno celkem 16 disciplín a vypsána byla celá řada kategorií. Pro auta do 400 kg, nad 400 kg, ale i podle počtu sedadel, pro taxíky na benzin i elektřinu, také několik kategorií užitkových aut, a nechyběly ani hasičské vozy.

Celkem byla rozdělena odměna 46 000 francouzských franků pro ty, kdo dosáhli nejlepších výkonů. Některé informace z té doby se nedochovaly, nejdůležitější naštěstí ovšem ano.

Vrcholem motoristické části olympiády v červenci roku 1900 byl závod Paříž–Toulouse–Paříž. Na posádky v těchto dřevních dobách motorismu čekalo rovných 1 347 km prašných cest. Ten se jel jako neoficiální součást olympijských her. Jízda sloužila spíše jako test odolnosti a dovednosti, než jako přímý závod mezi jednotlivými účastníky. Asi nejlépe ji lze přirovnat k dnešním rallyeovým závodům.

(Ne)šťastný pseudonym

O tom, jak to bylo náročné zápolení, nejlépe vypovídá fakt, že ze 78 startujících aut jich dojelo do cíle jen 18. Celkovým vítězem se stal Alfred Velghe s francouzským vozem Mors 16 HP, který závod absolvoval průměrnou rychlostí 68,18 km/h. Trať zdolal za 20 hodin 50 minut a devět sekund.

Velghe jel pod pseudonymem Levegh, což byl anagram (přesmyčka) jeho příjmení. Účastnil se i dalších velkých závodů své doby, kvůli svému podlomenému zdraví musel Levegh závodění zanechat a v roce 1904 ve věku 33 let zemřel. Jméno Levegh ale nemělo zapadnout.

Jeho synovec Pierre Eugène Alfred Bouillin, používající na počest svého strýce pseudonym Pierre Levegh, byl v padesátých letech 20. století rovněž velmi známým automobilovým závodníkem. Jeho jméno je bohužel nechvalně spojeno s katastrofou při závodě 24 hodin Le Mans 11. června 1955, kdy se již se svým mercedesem nestačil vyhnout neovladatelnému vozu Austin-Healey Lance Macklina, narazil do něj a vletěl do davu. Následkem nehody tehdy kromě Levegha zahynulo 83 diváků a dalších 120 bylo zraněno. Mercedes poté na dlouhá léta opustil automobilové závody a na svém území je kvůli tomu zakázalo pořádat i Švýcarsko.

Dnes již zapomenutá značka Mors patřila k raným výrobcům automobilů a její zakladatel Émile Morse věřil v technické a propagační výhody závodění. Mors byl jedním z prvních automobilů, které používaly motor uspořádaný do V. Vůz Grand Prix Mors o výkonu 60 koní poháněl 9,2litrovým motorem V4 s bočními ventily, s magnetovým zapalováním a mazáním se suchou vanou. Vůz měl ocelový podvozek a čtyřstupňovou převodovku, která poháněla zadní kola pomocí řetězového pohonu.

Na přelomu století se vozy Mors pravidelně utkávaly s automobily značky Panhard et Levassor. V roce 1925 však byla automobilka Morse pohlcena Citroënem.

To vítězná značka kategorie voiturette, je tu s námi dodnes. Jednalo se totiž o Renault, který nepilotoval nikdo jiný, než spoluzakladatel firmy Louis Renault. Jeho bratr Marcel ale kvůli nehodě závod Paříž–Toulouse–Paříž nedokončil.

V Berlíně vyhrály Angličanky. Hitlerovi na truc

Po této krátké epizodě motoristický sport opět zmizel z programu olympijských her. Navrátil ho tam až bývalý malíř pokojů. V roce 1936 totiž čtyřletý cyklus zavál soupeření sportovců do Berlína. Německý kancléř Adolf Hitler, který byl u moci tři roky, chtěl podpořit svůj automobilový průmysl. Cílem bylo uspořádat velkolepou akci, která představí světu závodní okruh AVUS, který právě otevřel. Trať, jejíž součástí byla i německá dálnice, byla kvůli první světové válce dokončena až v roce 1921, a pro hry v roce 1936 opět přestavěna.

Tato speciální jednorázová událost berlínské olympiády 1936, která byla negativně poznamenaná nacistickou propagandou, se sice konala v souvislosti s hrami, ale ještě před jejich oficiálním začátkem. Německá olympijská rallye přilákala celkem 124 závodníků.

Startovací kontroly byly umístěny v zemích účastníků, přičemž v seznamu přihlášených byla zastoupena téměř každá evropská země, a dokonce i Spojené státy americké se dvěma účastníky. Nejvíce jich bylo z Německa (67), ale početné zastoupení měla i Česká republika (11).

Soupeření bylo zahájeno 22. července 1936 a body byly udělovány za vzdálenosti ujeté před dojezdem do cílové kontroly na závodní trati AVUS v Berlíně.

Všichni účastníci, kteří získali více než 2 000 bodů, dostali z olympijské soutěže zlatou medaili, ti s více než 1 000 body obdrželi stříbrnou medaili a všichni ostatní, kteří absolvovali závod podle předpisů, dostali bronzový metál. Téměř všichni tak byli spokojeni. Tedy až na Hitlera.

Ten očekával triumf domácích značek Mercedes-Benz a Auto-Union, hlavním vítězem se ovšem stal jediný britský vůz na soutěži, řízený ženami – Singer 1 ½ litru s pilotkou Elizabeth Haigovou a její navigátorku Barbarou Marshallovou. Vítězné anglické auto, a navíc s ženskou posádkou? To bylo na Hitlera moc. Místo ovací na olympijského stadionu v Berlíně proto tradiční ceremoniál, kde byla oběma Angličankám předána zlatá medaile, proběhl diskrétně na předměstí daleko od hlavního města.

Tehdejší dobu připomíná i Opel Olympia, který dostal jméno na počest tehdejších letních olympijských her.

To bylo naposledy, co automobily závodily u příležitosti olympijských her. Dále již jen plnily roli sponzorských a „oficiálních“ aut. I mezi nimi se představily některé zajímavé modely. Jejich přehled najdete v přiložené fotogalerii.