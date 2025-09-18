Takové obyčejné kreslení do sešitu může přerůst ve vášeň a někdy i ve hvězdnou kariéru. Důkazem toho je i Oliver Stefani, šéfdesignér Škoda Auto. „Někdy ve čtvrté nebo páté třídě jsem si začal skicovat třeba i do učebnic, doma na papír,“ říká. Nezačínal přitom hned s auty. „Inspirací pro mě byli například superhrdinové nebo postavičky Disney. A také Hvězdné války,“ vyjmenovává. Knihy s tvorbou na tato témata mu i dnes leží na pracovním stole a inspirují ho neustále.
Se skicováním nepřestal ani při náročném pracovním programu. „Skicuji vždy v pauze na oběd. Věnuji tomu třeba jen deset minut, na papíře nebo na tabletu, ale snažím se neustále cvičit, zrychlovat se, být rozhodnější,“ popisuje svůj trénink. Nekreslí přitom jen auta, má širší záběr. „Existuje například výzva 100 tváří, tak kreslím obličeje, pohyb těla a tak,“ říká. Jindy zase při kreslení napodobuje díla různých umělců: „Snažím se pochopit, jak to dělají, najít proporce, perspektivu, kompozici i tahy.“
Tato cvičení podle něj mají důležitý vztah k tomu, co řeší každý den v práci, tedy vzhled aut. „My také řešíme umělecký problém, kompozici, vyprávíme naším designem určitý příběh. A umění nám v tom pomáhá,“ vypráví Stefani. A důležitá je také praxe. Pro začátečníky má několik tipů, jak se do skicování pustit nebo se v něm zlepšit. Všechny shrnul ve videu. Pozorovat ho při jeho přípravě bylo až magické. Skromný tvůrce na začátku říká, že neví, jak mu to půjde. Poté ale mistrovsky zvládne vše na první záběr.
Náročné, ale stojí to za to
Skicování je podle Olivera Stefaniho nikdy nekončící tvůrčí proces. „Miluji ho, je to moment, kdy jsme nejkreativnější. Má mysl je přitom zcela otevřená, je to nejcennější okamžik v naší práci,“ říká šéfdesignér mladoboleslavské značky a dodává: „Zároveň to ale bere hodně energie, jde o intenzivní činnost, kdy jsem třeba po dvou hodinách úplně vyčerpaný.“
Skicování je tedy velmi uspokojivé, ale současně náročné. V práci designéra je přitom skica základním vyjadřovacím jazykem. „Když se snažíme něco vysvětlit, naskicujeme to. Je to názornější než tisíc slov,“ říká Stefani. Neustálá praxe je přitom jediným způsobem, jak neusnout na vavřínech a zlepšovat se. „Skicováním jsem zatím v životě stále ještě nestrávil dost času,“ míní šéfdesignér.
I přes náročnost, která se se skicami na profesionální úrovni pojí, ovšem Oliver Stefani radí především to, aby se při něm každý bavil. „Zkoušejte to každý den a užívejte si to,“ dodává.
Jak se ve skicování zlepšovat
Rady Olivera Stefaniho: