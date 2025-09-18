Odložte mobil a popadněte tužku. Šéfdesignér Škody vás naučí skicovat

„Uvidíme, jak to dnes půjde…“ říká šéfdesignér Škoda Auto Oliver Stefani, když usedá před kameru. Právě začíná jeho lekce skicování (nejen) pro začátečníky. Od prvních tahů tužky je jasné, že je mistrem svého řemesla.

Takové obyčejné kreslení do sešitu může přerůst ve vášeň a někdy i ve hvězdnou kariéru. Důkazem toho je i Oliver Stefani, šéfdesignér Škoda Auto. „Někdy ve čtvrté nebo páté třídě jsem si začal skicovat třeba i do učebnic, doma na papír,“ říká. Nezačínal přitom hned s auty. „Inspirací pro mě byli například superhrdinové nebo postavičky Disney. A také Hvězdné války,“ vyjmenovává. Knihy s tvorbou na tato témata mu i dnes leží na pracovním stole a inspirují ho neustále.

Oliver Stefani, šéfdesignér Škody Auto učí skicovat.
Se skicováním nepřestal ani při náročném pracovním programu. „Skicuji vždy v pauze na oběd. Věnuji tomu třeba jen deset minut, na papíře nebo na tabletu, ale snažím se neustále cvičit, zrychlovat se, být rozhodnější,“ popisuje svůj trénink. Nekreslí přitom jen auta, má širší záběr. „Existuje například výzva 100 tváří, tak kreslím obličeje, pohyb těla a tak,“ říká. Jindy zase při kreslení napodobuje díla různých umělců: „Snažím se pochopit, jak to dělají, najít proporce, perspektivu, kompozici i tahy.“

Tato cvičení podle něj mají důležitý vztah k tomu, co řeší každý den v práci, tedy vzhled aut. „My také řešíme umělecký problém, kompozici, vyprávíme naším designem určitý příběh. A umění nám v tom pomáhá,“ vypráví Stefani. A důležitá je také praxe. Pro začátečníky má několik tipů, jak se do skicování pustit nebo se v něm zlepšit. Všechny shrnul ve videu. Pozorovat ho při jeho přípravě bylo až magické. Skromný tvůrce na začátku říká, že neví, jak mu to půjde. Poté ale mistrovsky zvládne vše na první záběr.

Náročné, ale stojí to za to

Skicování je podle Olivera Stefaniho nikdy nekončící tvůrčí proces. „Miluji ho, je to moment, kdy jsme nejkreativnější. Má mysl je přitom zcela otevřená, je to nejcennější okamžik v naší práci,“ říká šéfdesignér mladoboleslavské značky a dodává: „Zároveň to ale bere hodně energie, jde o intenzivní činnost, kdy jsem třeba po dvou hodinách úplně vyčerpaný.“

Skicování je tedy velmi uspokojivé, ale současně náročné. V práci designéra je přitom skica základním vyjadřovacím jazykem. „Když se snažíme něco vysvětlit, naskicujeme to. Je to názornější než tisíc slov,“ říká Stefani. Neustálá praxe je přitom jediným způsobem, jak neusnout na vavřínech a zlepšovat se. „Skicováním jsem zatím v životě stále ještě nestrávil dost času,“ míní šéfdesignér.

I přes náročnost, která se se skicami na profesionální úrovni pojí, ovšem Oliver Stefani radí především to, aby se při něm každý bavil. „Zkoušejte to každý den a užívejte si to,“ dodává.

Jak se ve skicování zlepšovat

Rady Olivera Stefaniho:

  • Je jedno, čím skicujete, volte, co máte po ruce, nebo co vám vyhovuje.
  • Pravidelně skicování trénujte a na začátku nezapomeňte na rozcvičku ruky.
  • V uvolnění ruky a těla pomáhá otočná židle.
  • Naučte se vnímat proporce auta, hledejte správnou perspektivu.
  • Nebojte se množství čar, neustále hledejte správné linky.
  • Opakujte tutéž skicu, zpřesňujte tahy a tvary.
  • Stínování dodá skice 3D efekt.
