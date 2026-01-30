Blume byl od ledna nucen ukončit svou dvojí roli šéfa Volkswagenu a Porsche poté, co se divize sportovních vozů Porsche dostala do vážných potíží. Přesto získal od dozorčí rady pětileté prodloužení smlouvy v čele skupiny Volkswagen.
Bez „rozptýlení“ v podobě Porsche (od ledna ho nově vede Michael Leiters) je nyní pod drobnohledem investorů, kteří během jeho působení přišli kvůli kombinovanému poklesu hodnoty Volkswagenu a Porsche zhruba o 48 miliard eur. Trpělivost se podle Reuters rychle krátí.
Letos by se mělo ukázat, zda tato sázka vyjde. Ve Švédsku právě probíhají zimní testy systému a další investiční tranše Volkswagenu ve výši jedné miliardy dolarů visí na vlásku.