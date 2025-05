„Start Czech Oldtimer Expressu je skvělou příležitostí vidět na vlastní oči unikátní historické vozy i jejich posádky. Letos jsme navíc účastníky vyzvali, ať si na start připraví stylové nebo tematické outfity,“ uvedl Josef Zajíček, zakladatel Czech Oldtimer Express.

Na trasu dlouhou přes 2 000 kilometrů se vydá téměř padesát posádek. Pojedou přes Šumavu, Mnichov, Bodamské jezero, přes vrcholky Alp až k Azurovému pobřeží, a přitom navštíví ikonická místa jako BMW Museum, Vitra Campus, slavný okruh Paul Ricard a další.

Od bentleye po trabanta

Startovní pole obsahuje pozoruhodný mix automobilové historie. Nejstaršími vozy ve startovním poli jsou elegantní MG TA z roku 1937, se kterým vyrazil na trať Oto Kuhn a Jiří Šlégl a stejně starý Jensen S-Type Lubomíra Pešáka. Českou automobilovou tradici připomíná Tatra 603 (1964) a Škoda Octavia (1962). Mezi unikáty nechybí slavný Citroën DS 1963 v otevřené podobě, který v době svého vzniku šokoval svět revolučním designem a technickými inovacemi. Na startu se svým vzácným BMW 327 z roku 1941 nechybí ani Josef Zajíček. Diváci obdivovali nádherný Bentley Continental R 1994, charismatický Jaguar E-type 1963, vzácný Citroën Traction Avant 11BL 1953 a mnoho dalších včetně legendárního Trabantu 601. Fanoušci youngtimerů si přijdou na své při pohledu na vozy jako BMW 850i 1990 nebo různé varianty Porsche 911. Jednou z neotřelých perel startovního pole je majestátní osmiválcové Maserati Quattroporte třetí generace (1979-1990).

Auta v Czech Oldtimer Expressu jsou rozdělena do čtyř hlavních kategorií podle stáří a charakteru. „Newtimer zahrnuje vozy mladší 30 let, Youngtimer se vztahuje na vozy staré 30–50 let, zatímco do kategorie Classic spadají auta ve věku 50–65 let. Nejúctyhodnější je skupina Unique, určená pro skutečné veterány starší 65 let, které tvoří jakousi elitní třídu mezi startujícími,“ vysvětlují organizátoři.

Po startu v Praze čeká účastníky první etapa přes Šumavu se zakončením Mnichově, kde se uskuteční návštěva BMW muzea. Dále budou posádky pokračovat podhůřím Alp, přes Bodamského jezera až do švýcarského Vitra Campusu, kde se prolíná svět architektury a designu. Jedním z vrcholů celé cesty bude svezení po slavném okruhu Paul Ricard ve Francii. Závěr patří legendárnímu průjezdu ulicemi Monaka a slavnostnímu zakončení v Château de Crémat v Nice, odkud si posádky odvezou nejen ocenění, ale i nezapomenutelné zážitky.

V prvním ročníku Oldtimer Expressu se 23 posádek vydalo po stopách ikonického Orient Expressu z Prahy do Istanbulu. V roce 2024 se zúčastnilo už 43 posádek a v olympijském roce zamířily s veterány do Atén. V roce 2025 tedy frčí 48 historických vozů do Francie. Do cíle v Nice dorazí po pěti etapách a více než 2 000 km.