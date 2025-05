Automotodrom Most | foto: Automotodrom Most

Podobný spor v Česku asi nemá obdoby. Manželé Huličkovi se sedm let snažili domoci klidu, který jim dle jejich vyjádření roky bere autodrom v Mostě. První žaloba ze strany manželského páru před soud putovala v roce 2018 a jediným cílem bylo zamezit autodromu v obtěžování nadměrným hlukem. Soudy si žalobu dlouho přehazovaly, ten Okresní v Mostě ji dvakrát odmítl, až před několika málo týdny Krajský soud v Ústí nad Labem dal Huličkovým za pravdu.

Soudům manželé předložili třeba výsledky řady měření hluku z krajské hygienické stanice, které potvrzují, že hluk z okruhu překračuje zákonný limit 50 decibelů, a další dokumenty, vypovídala řada svědků z okruhu lidí, kteří v blízkosti sportoviště žijí, soudy zkoumaly stavební dokumentaci, historii sportoviště. „Chceme, aby autodrom omezil komerční jízdy a aby se na automobilech i motocyklech musely používat tlumiče výfuků, a to bylo důsledně kontrolované. Nebráníme pořádání závodů ani tréninkových jízd, které jsme ochotní tolerovat, pokud to bude v únosné míře,“ řekl Jiří Hulička.

Vše začalo s rozvojem okruhu

Od roku 2014, kdy do okruhu vlastnicky vstoupil jeho současný majitel Josef Zajíček, začal jak závodní okruh, tak tamní polygon o něco více žít. Konaly se na něm nejen závody, ale také přehlídky, srazy, testovací a předváděcí jízdy automobilek a různých prodejců. Dostaveníčko si zde pravidelně dávají motorky, ale i kamiony. A několikrát místní akce navštívil i prezident České republiky Petr Pavel, který má nejen k závodním autům vřelý vztah. A zhruba od té doby mají manželé Huličkovi, ale nejen oni, s hlukem problém. Zatímco dříve byl okruh v provozu sem tam o víkendech, dnes, především přes sezónu, je tamní asfalt často vytížený i v týdnu.

„Navrhovali jsme jim, aby se čas pro komerční jízdy rozdělil napůl – jeden den jezdili, jeden den nejezdili,“ popsal setkání s Josefem Zajíčkem pro aktualně.cz Jiří Hulička. „On (Zajíček) nám řekl, že musí vydělat peníze, aby mohl pořádat závody. A já mu na to řekl: Pane Zajíčku, když na to nemáte, autodrom je pro někoho jiného. Já taky nemám tolik peněz, tak nemám autodrom. Tak se na to vykašlete.“

Po několika soudních stání nakonec soud rozhodl, že okruh nesmí rušit hlukem pozemek rodiny Huličkových. Soudní rozsudek konkrétně nařizuje dodržování hlukové hladiny u rodinného domu Huličkových 55 decibelů ve všední dny a 50 decibelů o státních svátcích a nedělích s výjimkou závodů.

„Autodrom byl zkolaudován s jasně stanovenými hlukovými limity, a to 60 decibelů v denní době a běžném provozu a 70 decibelů v době konání závodů. Tyto limity jsme brali jako závazné při pořízení autodromu v roce 2014. Za posledních 10 let jsme nebyli ani jednou pokutováni ze strany KHS za překročení hranice 50 dB. Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem tedy vnímám jako krok, který je zcela v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a může nás značně poškodit,“ říká Josef Zajíček, majitel Autodromu Most. „Absurdnost celé situace podtrhuje fakt, že souběžná ulice Tvrzova, která vede podél autodromu, a která je ještě blíže obydlené části, má hlukový limit 68 decibelů. Je to jako byste koupili letiště a najednou vám z něj zakázali vzlétat,“ dodává.

„Navíc žalobci mohli uspět jen proto, že soud dovodil, že právní předchůdci rodiny Huličkových neměli možnost uplatnit námitky proti územnímu rozhodnutí a ve stavebním řízení z důvodu, že stavební odbor Městského národního výboru v Mostě v roce 1978 a 1979 pravděpodobně nezveřejnil záměr veřejnou vyhláškou. Ovšem zpráva z Magistrátu Mostu z roku 2024 uvádí, že toto lze jen ‚předpokládat‘. Navíc dávno uběhly i skartační lhůty, takové dokumenty už nemusí existovat,“ doplňuje advokát Petr Zach.

Autodrom vznikl na místě bývalého hnědouhelného dolu v letech 1978 až 1983. „Manželé Huličkovi si zmiňovaný dům koupili v roce 1994, tedy mnohem později. Netřeba zmiňovat, že pozemky či domy v blízkosti autodromů jsou většinou levnější a majitelé si je pořizují s vědomím většího hluku,“ upozorňuje majitel mosteckého okruhu.

Snaha o dohodu vzala za své

Zástupci mosteckého okruhu se již dříve snažili s nespokojenými manželi dohodnout, ale marně. „Byli jsme ochotni přistoupit na řadu omezení, nicméně protistrana trvala na takových podmínkách, které by de facto znamenaly konec autodromu v jeho současné podobě. Na to jsme nemohli přistoupit,“ komentuje Josef Zajíček. „Jednání protistrany působí od počátku jako snaha o likvidaci našeho řádného podnikání. Navíc dříve měli manželé Huličkovi v prostorách autodromu svou dílnu a na hluk si nikdy nestěžovali, to se změnilo až v poslední době.“

„Rozsudek by mohl znemožnit využívání polygonu, který má klíčový význam pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a přípravu profesionálů v krizových situacích. Polygon není o rychlosti nebo závodění, je to místo, kde se lidé učí lépe řídit, zvládat smyk a celkově se připravovat na rizikové situace na silnici. Mohli bychom přijít o jediné takto vybavené centrum v regionu,“ upozorňuje Josef Zajíček. Autodrom Most podle něj každoročně snižuje provozním řádem hlukové limity a zavedl celou řadu opatření napomáhajících k jejich dodržování.

Josef Zajíček, šéf Autodromu Most.

„Pečlivě kontrolujeme hlukový limit vozidel pohybujících se na dráze, zakázali jsme driftování a s tím spojené závody, zavedli jsme povinné používání tlumivek výfuků, zkrátili jsme provozní dobu závodního okruhu do 18 hod. V minulosti jsme žádali také o povolení výstavby protihlukové stěny na hranici pozemku autodromu, abychom ještě více snížili hladinu hluku šířící se k obydlené části, ale Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje povolení zamítla. Jsme však i nadále otevřeni diskusím, které budou konstruktivní a v konečném důsledku povedou ke snížení hladiny hluku. Samozřejmě jsme připraveni protihluková opatření plně zainvestovat,“ dodává Zajíček.

Kdy proběhne jednání u Nejvyššího soudu a s jakým výsledkem je zatím otázkou. Soud je velmi vytížený, vždyť se průměrná délka řízení ve věcech občanskoprávních a obchodních pohybuje ve lhůtě 150 dní.