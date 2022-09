Ojetých elektromobilů přibývá, laciné nejsou a zdražují víc než spalováky

Jiná disciplina Při nákupu bateriového vozu z druhé ruky je třeba dávat pozor na jiné věci, než na které jsme zvyklí u klasických spalovacích aut. Vyhněte se prvním generacím elektromobilů . I přes lákavou cenu odborníci doporučují nekupovat první generace vozů jako Nissan Leaf, Peugeot iOn nebo Ford Focus Electric. U elektromobilů jde totiž technický vývoj (jak je logické u nového typu pohonu) dopředu hodně rychle, takže tato auta představují „elektrický pravěk“.

Baterii ale pohledem nezkontrolujete. Před nákupem je třeba zajet do autorizovaného servisu dané značky a nechat vůz důkladně prověřit příslušnou diagnostikou. Doposud totiž neexistuje univerzální diagnostický nástroj, který by byl schopen zhodnotit více značek a modelů. „Služby běžných automechaniků, kteří jsou schopni prověřit vůz se spalovacím motorem, jsou tedy u elektromobilů a hybridů do značné míry omezené“ dodává Luboš Vorlík.

Většina výrobců poskytuje na baterie záruku 8 let nebo 160 000 kilometrů. Přesto není na závadu uvažovat o tom, že baterie trpí nejen častým ultrarychlým dobíjením do sta procent, nesvědčí jim ani velké teploty. Proto je lepší sáhnout spíše po ojetině z Německa nebo Nizozemska, než z Itálie či Španělska. Mechanické části. Pochopitelně je potřeba zkontrolovat i běžné mechanické součásti, které jsou stejné, jako u vozů se spalovacím motorem – brzdová soustava, tlumiče, ramena, čepy atd. Návštěvě autorizovaného servisu se před případnou koupí s největší pravděpodobností nevyhnete.

Podvozek elektromobilů je už z výroby přizpůsoben vyšší zátěži plynoucí z nemalé váhy baterií. Trochu specifická situace panuje u brzd. Elektromobily často rekuperují, takže „brzdí motorem“. Kotouče proto nejsou tolik opotřebované, jako u spalovacích vozů stejného nájezdu a stáří, pozor ale na jednu věc. „Problematické můžou být vlivem rekuperace brzdy – i u tříletých aut dokážou být kotouče velmi orezlé, dá se říct na výměnu, protože nebyly správně používány. Je třeba je jednou za čas pořádně probrzdit z větší rychlosti, jinak vlivem povětrnostních podmínek a zároveň „nepotřeby“ používání rychle degradují,“ upozorňuje Luboš Vorlík. Software. Když už budete nechávat auto kontrolovat v autorizovaném servisu, nechte prověřit i to, zda je instalován aktuální software. Ten totiž automobilky čas od času aktualizují a jen díky němu se občas prodlužuje i dojezd. Jestli je v autě, které si chcete koupit, aktuální software, naznačuje to, jak se o vůz stávající majitel staral.