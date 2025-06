Část 1/3

SUV jsou hitem současné doby, lidem se zkrátka líbí. Chce je téměř každý – mladí proto, že vypadají „cool“, starší proto, že se do nich dobře nastupuje; maminky proto, že se v nich cítí bezpečně, začínající řidiči proto, že z nich mají lepší výhled. A nutno říci, že všechny tyto aspekty plní sportovně-užitkové vozy velmi dobře.

Naopak v průběhu let rezignovaly na to, čím bodovaly v prvních generacích, kdy většina z nich bývala malými offroady, vozy do terénu – většina z dnešních SUV už nemá ani pohon všech kol, všechny také opustily rámové karoserie ve prospěch samonosných. Trochu paradoxem je, že přišly na svět v dobách, kdy se začal klást největší důraz na co nejnižší emise výfukových plynů, a tím i spotřebu paliva – SUV jsou těžší než srovnatelné hatchbacky, mají větší čelní odpor vysoké karoserie, a jsou tedy obecně méně úsporné. Dalším paradoxem je, že z nich vycházela většina prvních elektromobilů, protože do velkého auta se lépe umístí trakční baterie – spotřebu však mají vyšší, než by bývala měla malá lehčí elektroauta.

Ojeté auto roku

„V Česku se každoročně prodá až čtyřnásobně víc ojetých a zánovních automobilů než těch nových, zhruba 800 tisíc. A přesto pro sekundární trh na rozdíl od toho primárního neexistuje žádný žebříček nejlepších a nejoblíbenějších aut, tedy obdoba odborné ankety Auto roku. Přitom, kde jinde by měla podobná anketa vzniknout,“ vysvětluje vznik ankety šéf AURES Holdings Petr Vaněček.

Jednička českého sekundárního trhu se svými značkami AAA AUTO a Mototechna tedy vyhlásila ve spolupráci s Asociací obchodu s ojetými automobily (AOOA) první ročník ankety o nejoblíbenější ojetý vůz.

Hlasovat může každý, koho zajímají auta, na www.ojeteautoroku.cz.“

AURES Holdings vyhlásil šest kategorií, ve kterých široká veřejnost vybírá svého favorita. Kompaktní auto, rodinný vůz, malé auto do města, SUV, pracovní/užitkový vůz a elektromobil, a každá bude mít svého vítěze.

„Kromě toho bude vyhlášen celkový vítěz, tedy vůz, který dostane od hlasujících absolutně nejvíce hlasů,“ říká Petr Vaněček.

Každý, kdo bude hlasovat ve všech kategoriích, bude zařazen do losování. Hlavní cenou je tříměsíční zápůjčka vítězného auta s kartou CCS, nabitou částkou 10 tisíc korun. Druhou cenou je satelitní zabezpečení vozidla GlobalSec, třetí pak palubní videokamera do auta. Dalšími cenami je 30 luxusních vůní do auta a 20 výpravných (a už dlouho vyprodaných) knih Mototechna v prospektech a plakátech.