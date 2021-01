Na bazary nemusí zbýt zánovní ojetiny, prodávat je budou leasingovky

Přibývá automobilek, které si svoje zánovní ojetiny prodávají samostatně (viz náš článek zde). Kromě Škodovky (program Škoda Plus) nebo dalších značek koncernu VW (DasWeltAuto) nově spustily program prodeje ojetých vozů i další automobilky, nejnověji Toyota a Mazda.



Příležitost pro zisk se otevírá také leasingovým společnostem. Ty se dosud věnovaly převážně tomu, že pronajímaly za leasingové splátky nová auta hlavně firmám.

Ojeté vozy, které se jim po skončení smluv vrátily, pak prodávaly v aukci dalším obchodníkům s auty, především velkým autobazarům. Některé už před lety spustily i vlastní webové stránky a prodávaly část vozů přímo zákazníkům. Do budoucna se dá očekávat, že na bazary zbude minimum zánovních vozů.

Česko v předstihu

Pokud jde o samotný prodej ojetin přes web, je v tom Česká republika často dál než okolní země. Například tento systém u českého Arvalu funguje už 14 let, byl spuštěn jako první v rámci národních poboček a postupně ho převzali, nebo se jím inspirovali, i v dalších zemích. Pořád to jsou nízká procenta, český Arval takto prodá jen 15-20 % aut.

Ve srovnání s prodejem velkého „balíku“ aut do bazaru jde sice o pracnější, ale velmi efektivní systém, vozy si najdou zákazníky velmi rychle. „Průměrná doba publikování vozidla je do 30 dnů. Průměrná doba v normálním autobazaru se pohybuje okolo 50-70 dnů s tím, že bereme segment do 5 let stáří vozidel,“ vypočítává Tomáš Masopust, vedoucí prodeje ojetých vozů společnosti Arval.

Pro zvýšení prodejů firma například upravila systém vyhledávání podle klíčových slov, nebo spustila službu doručení vybraného auta až domů. Letos chce zvýšit svoje aktivity na sociálních sítích a víc propojit vlastní server pomocí automatického rozhraní s velkými publikačními servery.

Leaseplan prodává všechny vozy přes internetovou platformu, a to buď formou aukce, nebo přímo koncovým zákazníkům, jejich podíl se stále zvyšuje.

„Zatímco před vypuknutím krize dosahoval podíl elektronických objednávek řádově jednotek procent, během pandemie začal růst,“ říká Peter Škoda, ředitel CarNext, což je společnost LeasePlanu pro prodej ojetých vozů.

„Počítáme s tím, že svou přítomnost v online světě budeme posilovat. Začali jsme využívat pokročilé nástroje na snímání interiéru i exteriéru automobilu pomocí otočných fotografií ve velmi vysokém rozlišení, díky kterým vidí zákazník i drobné detaily. Další ze služeb, o kterou se během pandemie výrazně zvýšil zájem, je doručení objednaného vozu až před dům nového majitele.“

„V ALD Automotive prodáváme vozidla do koncového segmentu už více jak deset let, proto nás úplně velké změny nečekají,“ říká Jiří Janda, remarketing manager společnosti. „Určitě budeme v prodeji do koncového segmentu pokračovat a jediné, co prozradím, že v tomto roce počítáme i s navýšením inzerovaných vozidel.“

Ojetiny i do firem

Leasingovky možná také přijdou s relativně novým produktem – operativním leasingem na ojetá auta. Část zákazníků, kteří si vyberou ojetý vůz v rámci přímého prodeje, už dnes využívá nějaký finanční produkt, obvykle jde o standardní spotřebitelský, případně podnikatelský úvěr. Dalším produktem bude operativní leasing, už jen kvůli tomu, že ojetá auta nemusí zůstat doménou privátních zákazníků.

„Pozorujeme, že podniky nebo živnostníci v dnešní nejisté době částečně přesunuli svůj zájem od nových vozidel ke kvalitním mladým ojetinám s transparentní historií,“ říká Peter Škoda z LeasePlanu.

„Právě jim proto nabízíme operativní leasing. Ambicí je, aby zákazník mohl v jeden okamžik a v jednom uživatelském prostředí objednávat online vůz i jeho financování. Takový komfort u nás zatím nikdo nenabízí a ani na nejvyspělejších západních trzích není obvyklý.“