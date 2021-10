Mladé ojetiny v Británii cenami překonávají nové vozy, trend míří i do Česka

Kupující ojetých vozů v Británii utratili minulý týden za koupi ojetého vozidla přibližně o čtvrtinu více než ve stejném období loňského roku. „Mimořádně silná“ poptávka se střetává s nízkou dostupností.



„Neočekáváme, že by se růst cen v dohledné době zpomalil,“ uvedl za podnik Auto Trader Richard Walker. Nejvýrazněji cena roste u populárních vozů, jako jsou Ford Focus či Ford Kuga.

Na to, že mladé ojetiny svými cenami překonávají nová auta, upozornil před nedávnem Petr Vaněček, provozní ředitel a předseda představenstva Aures Holdings, provozovatele sítě AAA Auto. „Primární automobilový trh se stále potýká s problémy v dodavatelských řetězcích a automobilky nestíhají dodávat nové vozy na trh, čímž ani firmy neobměňují své flotily a na trh se tím pádem nedostávají ani nové ojetiny,“ uvedl Vaněček.



„V některých případech se zánovní ojetiny prodávají dráž než nové vozy,“ dodal. Týká se to žádaných aut, která výrobci nejsou schopni dodat kvůli krizi v dodávkách komponent. Podle Vaněčka se to děje především v Německu a právě ve Velké Británii. Dodal také, že se dá čekat, že tento trend s odstupem dorazí i do České republiky.



Vaněček to přičítá také enormnímu nárůstu poptávek po autech z německého trhu. Jako příklad uvádí rok starou Škodu Fabia Combi, jejíž ceny atakují v některých případech ceny nových. V případě tohoto modelu zvýšení ceny ovlivnilo také oznámení automobilky Škoda, že nová Fabia, jejíž prodej právě zahajuje, už kombiverzi nedostane.

„Rapidní nárůst prodejních cen některých zánovních aut na českém trhu nás překvapil. Obecně ojetiny za poslední rok zdražily okolo deseti až patnácti procent, ale v segmentu aut do dvou let stáří se mnohdy pohybujeme přes dvacet procent, v některých zemích dokonce přes 30 %. V tu chvíli se dostáváme velmi blízko cenám, za které byly tyto modely prodávané jako nové,“ dodává Petr Vaněček

Automobilky se stále potýkají s globálním nedostatkem čipů, který ve třetím čtvrtletí, zhoršení pandemické situace v jihovýchodní Asii. Prodeje automobilů v Evropě se patrně propadnou pod úroveň poklesu z loňského roku, kdy dodávky omezovala pandemie covidu-19.



Zánovní ojetiny v září zdražily o šest procent

Ceny zánovních aut do dvou let stáří inzerovaných na českém trhu v září meziročně vzrostly o 6,3 procenta na medián 539 tisíc korun. Některé modely ale zdražily o více než pětinu. Vyplývá to z analýzy autobazarů AAA Auto ze skupiny Aures Holdings.

Zánovní ojetiny podle expertů nahrazují nová auta, jejichž dodávky již několik měsíců váznou kvůli nedostatku čipů. Český statistický úřad v září uvedl, že ojetiny na tuzemském trhu meziročně zdražily o 7,5 procenta.

Za dva roky starý Volkswagen Passat chtějí prodávající v Česku nejčastěji okolo 699 tisíc korun, což je o 21,6 procenta více než před rokem, Ford Focus podražil o 18 procent na 449 tisíc korun a Škoda Superb o 17,3 procenta na 819 900 Kč. O více než 15 procent je dražší i Kia Ceed nebo VW Golf.



Podle Vaněčka se situace na trhu zánovních aut v nejbližší době nezlepší. „Zprávy z automobilek rozhodně k uklidnění situace nepřispívají. Naopak, několik výrobců už oznámilo další omezení, nebo dokonce přerušení výroby, což povede k dalšímu nedostatku nových aut. Dokud nebudou automobilky schopny dodělat všechna auta a dostat je na trh, zdražování bude kvůli jejich nedostatku na trhu pokračovat. Výhled je zatím takový, že nejméně do poloviny příštího roku se situace nezlepší,“ podotkl.

Nejčastěji nabízeným vozem do dvou let stáří v Česku za první tři čtvrtletí byla Škoda Fabia se 7095 nabídkami.