Levné elektromobily jsou tady, v bazaru. Tesla z druhé ruky pod drobnohledem

A to přesto, že na starší vozy žádné dotace neexistují – pak by trh vypadal zase úplně jinak. Ceny ojetých elektroaut šly dolů natolik, že se o ně začali zajímat úplně běžní motoristé.

Malé a střední bazary se elektromobilitě zatím vyhýbají, drží se osvědčených „spalováků“, ovšem česká jednička AAA AUTO hlásí ze své sítě více než šedesátiprocentní nárůst počtu prodaných elektromobilů ve srovnání s loňskem. „Jen v Česku je to prozatím 755 kusů ve srovnání s loňskými 471, a to ještě dva měsíce do konce roku chybějí. Což znamená, že jsme každý den prodali statisticky 2,5 elektroauta. Se započítáním všech našich trhů, tedy Slovenska, Maďarska a Polska, je to už 1 203 vozů, tedy čtyři vozy na baterky denně,“ říká Petr Vaněček, společný generální ředitel Aures Holdings, firmy, která provozuje autocentra AAA AUTO a Mototechna.

Podle něj Aures na elektromobilitu docela vsadil, což je mezi prodejci ojetin unikát. „Víme, že budoucnost tímto směrem půjde, ať se to komu líbí nebo ne, a my chceme být připraveni. Postavili jsme silný elektrotým, navázali jsme unikátní spolupráci s rakouskou diagnostickou společností Aviloo, jejíž reporty z diagnostiky baterií předkládáme u každého prodávaného elektroauta,“ dodává Vaněček.

Dotace roztočily kola

V Česku letos tedy přibylo hlavně díky dotacím pět tisíc elektromobilů. Stálo to bezmála dvě miliardy korun. Peníze obdrželi podnikatelé (firmy) formou dotace z evropských fondů. Program na podporu elektromobility v Česku se však již vyčerpal a s jeho pokračováním se nepočítá. „O záruku k úvěru požádalo během 7 měsíců 5 907 podnikatelů,“ uvedla Národní rozvojová banka, v programu vyhlášeném původně na dva roky se peníze vyčerpaly za sedm měsíců, konec vyhlásila banka 14. října.

„Když mi jeden ze zájemců, který se na poslední chvíli rozhoupal k pořízení elektromobilu s dotací, volal, už jsme se jen domluvili na společné schůzce, že zkusíme vymyslet něco nedotačního,“ vzpomíná Radek Donner z pražského dealerství Auto Elso, které vytvořilo speciální divizi AE-Mobility na prodej elektromobilů a zajišťování komplexních služeb pro zájemce o jejich koupi.

Jednoznačným vítězem celého dotačního programu (netýkal se privátních – nefiremních – zákazníků) byla Tesla, americká elektromobilka prodala s příspěvkem z evropských peněz v Česku 2 593 aut, druhý je s velkým odstupem Volkswagen s 569 vozy, třetí Volvo (541 aut), až čtvrtá je domácí Škoda (533 enyaqů).

Kdo tedy nákup „s dotací“ prováhal, nebo na ni neměl šanci dosáhnout, musí platit plnou cenu. Nebo vymyslet alternativu, přece jen nový elektromobil, který lze označit jako plnohodnotné auto, stojí stále aspoň tři čtvrtě milionu, ale spíš nakonec zaplatíte milion. Levnější miniatury jako Dacia Spring (od 420 tisíc) nebo Citroën ë-C3 (od 630 tisíc) jako plnohodnotná auta opravdu neposlouží.

Radek Donner nastiňuje varianty, jak se k levnějšímu elektromobilu propracovat.