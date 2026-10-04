Ceny ojetin klesají. Stálicí je kombík tankující naftu

Počet prodaných aut z druhé ruky v září meziročně vzrostl o sedm procent na 76 200 vozů.
Průměrné stáří auta z druhé ruky se v září udrželo na 11 letech, tedy o rok méně než v prvních sedmi měsících letošního roku. Proti letním měsícům klesl průměrný nájezd o 2000 km na 159 500 kilometrů.
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„Zřejmě i díky klesajícím cenám je letošní září prodejně nejsilnější za posledních pět let, kdy se prodeje pohybovaly pod hranicí 70 000 aut. Mnohdy i výrazně, například v roce 2022 se prodalo o 10 000 aut méně,“ uvedl generální ředitel Auresu Petr Vaněček. Trh v meziročním srovnání narostl i v celkovém součtu letošních devíti měsíců, a to o jedno procento na 640 334 prodaných vozů.
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Z pohledu karoserií sekundárnímu trhu stále dominují kombíky s 25 procenty, SUV však dotahují s 23procentním podílem, třetí jsou hatchbacky s 19procentním podílem. Automatickou převodovku mělo letos v září 46,5 procenta prodaných aut. „To znamená, že během jediného roku klesl podíl ručně řazených převodovek o téměř čtyři procentní body ve prospěch automatů – a to jsme stále na trhu ojetých vozů, kde propad manuálů není tak velký jako na primárním trhu s novými auty. Na Slovensku už automaty dokonce vedou,“ říká generální ředitel „Áček“.
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Nejprodávanějším palivem zůstala i v září nafta, meziročně ale její podíl klesl o 2,5 procenta na 47,8 procenta, benziny mají 44,7 procenta (loni 44,2). Skokany roku jsou nepřekvapivě bateriové elektromobily, které navýšily svůj podíl na 3,3 % (téměř 2,5 tisíce kusů), loni v září to bylo 1 264 kusů a podíl 1,79 %. V součtu s rovněž rostoucími hybridy už tak elektrifikovaná auta drží 5,7procentní tržní podíl, zatímco loni to bylo jen 3,7 procenta.
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