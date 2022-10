Ceny ojetin už od dubna nerostou, stále jdou na dračku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Skupina AURES Holdings, provozovatel sítě autocenter AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama, za 9 měsíců letošního roku prodala 69 100 aut, průměrně prodá 260 aut denně. To je oproti stejnému období loňského roku růst o 6,7 %. Z celkového objemu se 38 100 automobilů prodalo v České republice, 14 400 vozů na Slovensku, 15 400 v Polsku a 1 200 v Německu.

Segment ojetých vozů se podle Topolové ukazuje jako rezistentní vůči krizovým faktorům. „Dosavadní výsledky prodejů za devět měsíců letošního roku jsou pro nás zatím nejlepší v naší třicetileté historii, kterou si v letošním roce připomínáme. Oproti loňskému roku jsme za stejné období prodali o 4 350 vozů více, a to přes všechny faktory, které celkově na ekonomiku působí, jako je inflace, dozvuky covidu, nedostatek nových vozů a válka na Ukrajině. Našemu dobrému prodejnímu výsledku jistě pomáhá i to, že se podle našich statistik na rozdíl od ostatního zboží ceny ojetých vozů už od dubna prakticky nezvedají,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings.

Skupina dále pokračuje ve zvyšování své nabídky, a to zejména prostřednictvím otevírání nových poboček a zvyšováním kapacity těch současných. „Otevřeli jsme novou pobočku v polské Poznani s kapacitou až 500 aut. V Ústí nad Labem přesouváme autocentrum na novou lokalitu. Jeho kapacita se zvedne ze 150 nabízených vozů na 300,“ uvedla Karolína Topolová.

Top 10 nejprodávanějších modelů vozů v síti AAA AUTO v ČR, Polsku a SR Leden – říjen 2022 Česká republika Polsko Slovensko 1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia 2. Škoda Fabia Ford Focus Škoda Fabia 3. Škoda Superb Opel Insignia Volkswagen Passat 4. Volkswagen Passat Dacia Duster Volkswagen Golf 5. Volkswagen Golf Volkswagen Passat Kia Ceed 6. Ford Focus Škoda Octavia Škoda Superb 7. Hyundai i30 Kia Sportage Kia Sportage 8. Kia Ceed Renault Megane Hyundai i30 9. Hyundai Tucson Nissan Qashqai Opel Astra 10. Škoda Karoq Hyundai i30 Hyundai Tucson

V rámci inovací skupina dokončila projekt AURES Core Business Systems (ACBS) na řízení zákaznického procesu. „Za tímto projektem je 2,5 roku práce týmu 40 lidí. Náklady na vývoj systémy dosáhly 70 milionů korun. Spuštění ACBS bude znamenat výrazné zrychlení procesů výkupu a prodeje aut pro zákazníky,“ řekla Karolína Topolová.

V příštím roce chce Aures Holdings zprovoznit tři fotovoltaické elektrárny na pobočkách v Praze, Brně a v Piasecznu u Varšavy. Celková plocha osazená fotovoltaickými panely bude téměř 3 000 m2. Jejich celkový výkon ve špičce by měl dosáhnout zhruba 580 kilowattů. „Samozřejmě jsme zavedli i energetické úspory. Máme zpracovaný manuál energetické disciplíny se závazně stanovenými teplotami na jednotlivých pracovištích,“ doplnila Topolová.

Dovoz ojetin klesá

Dovoz ojetých aut do Česka od ledna do konce září meziročně klesl o 7,4 procenta na 126 728 vozů. Jejich průměrné stáří je 10,7 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let se zvýšil o 0,8 bodu na 52,1 procenta. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Nejčastěji dováženou značkou zůstává domácí Škoda s 26 691 vozy, následuje Volkswagen s importem 25 319 ojetých aut. Na třetí pozici je Ford s 9 246 ojetinami. Následují prémiové značky BMW, Mercedes a Audi. Češi si ze zahraničí přivezli rovněž 26 ojetých rolls-royců a 92 ferrari.

Tempo dovozu ojetin ze zahraničí podle generální ředitelky skupiny Aures Holdings Karolíny Topolové dále zpomaluje. V samotném září se dovezlo o třetinu vozů méně než loni. „Pokud bude tento trend pokračovat i v posledním čtvrtletí, doveze se k nám nejméně ojetých aut za posledních sedm let, o několik desítek kusů méně než loni. Snižující se objem dovozů sice omezuje nabídku na trhu, ale spotřebitelé tím o nic nepřicházejí, protože se jedná v převážné většině o staré a nekvalitní vozy,“ podotkla.

Podle tajemníka svazu dovozců Josefa Pokorného se průměrné stáří tuzemského vozového parku za posledních deset let zvýšilo zhruba o tři roky na 15,7 roku. Důvodem je podle něj zejména neregulovaný dovoz ojetých aut a také chybějící podpora vyřazování přestárlých ojetin z provozu. „Řešením na straně dovozů by mohlo být zavedení ekologického poplatku pro přihlašování vozidel do normy Euro 4, která platí pro vozy vyrobené přibližně od roku 2007,“ dodal Pokorný. Nyní stát poplatek vybírá za vozidla splňující maximálně Euro 2.

Prodej nových aut za tři čtvrtletí meziročně klesl o 11,1 procenta na 143 843 aut. Důvodem je přetrvávající nedostatek nových vozů u prodejců.