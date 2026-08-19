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ANALÝZA: Elektromobily na trhu ojetin raketově rostou. Frčí škody, VW a tesly

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Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online prodej aut.

Analýza vychází z kontinuálního detailního monitoringu největších inzertních serverů, takže pokrývá naprostou většinu ojetých vozů nabízených a prodaných v Česku. Analýza se dívala na data z autobazarů, prodeje mezi soukromníky vynechává.

„Naše vlastní prodejní statistiky už dlouho potvrzují, že čeští řidiči si elektromobil ve skutečnosti pořídí rádi, jakmile si ho mohou dovolit, a nyní to už začíná být vidět na celém trhu,“ komentuje Jakub Šulta, zakladatel a CEO Carvago. „Podíl elektroaut se meziročně víc než zdvojnásobil na 4,3 procenta a v absolutních číslech je nárůst ještě vyšší. Zatímco loni v prvním pololetí náš monitoring zaznamenal 2 737 prodaných elektrických vozů z druhé ruky, letos to bylo 6 375 neboli o 133 procent víc. Pokud bychom se navíc podívali na segment do pěti let stáří, spatřili bychom ještě jiný příběh: podíl elektroaut zde narostl z loňských 4,7 na 8,6 procenta! Jinými slovy, už skoro každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon,“ čte ze statistik.

Ke skokovému nárůstu zájmu o elektrické ojetiny samozřejmě přispěla krize v Hormuzském průlivu, která krátkodobě vystřelila ceny ropy a pohonných hmot vzhůru a také výrazně zvýšila celkovou nejistotu ohledně jejich budoucího vývoje. „Skvěle je to vidět na týdenních číslech. Na přelomu března a dubna dosahovala elektroauta tržního podílu přes osm procent! Potom následoval pozvolný pokles a stabilizace těsně nad úrovní čtyř procent. Což je pořád dvakrát víc než začátkem roku,“ uvádí Jiří Červenka, tiskový mluvčí Carvago.

Vývoj podílu ojetých elektroaut během prvních šesti měsíců roku 2026 jede zřetelně po křivce, která úzce souvisí s geopolitickými událostmi. Po počáteční stagnaci (1. až 8. týden), kdy se podíl elektroaut pohyboval v rozmezí 1,9 až 2,9 procenta nastává krize (9. týden / od 28. února) na Blízkém východě a hrozba výpadků ropných dodávek vyvolaly paniku z drahých pohonných hmot, což skokově zvýšilo poptávku po ojetých elektromobilech. Následoval vrchol poptávky (13. až 15. týden), kdy podíl elektroaut vykulminoval ve 14. týdnu na historickém maximu 8,05 procenta (401 prodaných elektroaut za týden). Poté přišla korekce a stabilizace (16. až 27. týden) – po odeznění prvotního šoku se tržní podíl vrátil a stabilizoval okolo 4,0 až 4,5 procenta.

„Při pohledu na žebříček nejprodávanějších elektrických ojetin vidíme, že i tento segment ovládla Škoda Auto, Enyaq vede s bezpečným náskokem před Teslou Model 3. V Top 10 se stále drží BMW i3, přestože se už delší dobu nevyrábí a prodává se v průměru skoro za půl milionu korun. To jen potvrzuje, že značka tímto modelem skutečně předběhla dobu.“

„Abychom vyloučili efekt zánovních předváděček, které dnes tvoří velkou část prodejů elektrických aut v Česku, omezili jsme analýzu na ojeté vozy tak, jak je definuje legislativa – tedy starší šesti měsíců a s víc než 6 000 najetými kilometry. Tím dostáváme skutečný obrázek o tom, co reálně kupují Češi hledající elektrické auto z druhé ruky,“ vysvětluje Jiří Červenka.

„Na Carvago, kde čeští zákazníci kupují obecně mladší vozy, evidujeme nadprůměrný zájem o elektrická auta dlouhodobě. Za celý loňský rok si u nás připsala podíl 17,1 procenta, pokud se budeme bavit konkrétně o Česku. Na jaře však v souvislosti s válkou v Íránu vyskočil téměř na třetinu všech objednávek. Za celé první pololetí pak přesáhl 27 procent a vůbec poprvé u nás elektromobil, konkrétně Volkswagen ID.4, vévodí žebříčku nejžádanějších modelů! V Top 10 navíc máme ještě další tři elektrické vozy, Teslu Model 3, Škodu Enyaq a VW ID.3. Je vidět, že když českým řidičům dokážete nabídnout dostatečně široký výběr elektroaut za dostupné ceny, volí tento ekologický a tichý pohon velmi ochotně.“

Zajímavá čísla

  • Počet prodaných ojetých elektromobilů vzrostl meziročně o +132,9 % (z 2 737 ks na 6 375 ks). Celkový trh ojetin přitom rostl pouze o +8,1 % (ze 136 928 na 148 023 ks).
  • Podíl ojetých elektroaut na celkovém trhu ojetých aut v ČR vzrostl z 2,00 % v prvním pololetí 2025 na 4,31 % v prvních šesti měsících 2026.
  • Medián ceny elektroaut mírně vzrostl o +8,3 % na 668 000 Kč (průměr 762 133 Kč).
  • Medián nájezdu u prodaných ojetých elektroaut se výrazně zvýšil o +29,3 % z 40 250 km na 52 063 km, což svědčí o tom, že na sekundární trh míří dospělejší flotilová auta.
  • Medián stáří činil 3,84 roku (v prvním pololetí 2025 to bylo 3,57 roku).

Top 10 nejprodávanějších ojetých elektrických modelů v prvním pololetí 2026

Ojetinovému trhu za první pololetí letoška jasně dominují koncernové modely Volkswagen Group a značka Tesla.

  1. Škoda Enyaq (860 ks / 13,49 % podíl na elektromobilech) je jasná jednička trhu; medián ceny činí 699 000 Kč při stáří 3,56 roku a nájezdu 56 971 km. Nejžádanější verzí je Enyaq 80 (150 kW, 4×2).
  2. Na druhém místě je Tesla Model 3 (691 ks / 10,84 %). Solidně dostupné ojetiny s vyšším nájezdem (medián 101 691 km) a stářím 4,87 roku za medián ceny 600 000 Kč. Nejčastěji se prodává Long Range AWD (366 kW).
  3. Třetí místo patří Volkswagenu ID.4 (423 ks / 6,64 %). Medián ceny 615 000 Kč, nejprodávanější verze Pro Performance (150 kW).
  4. Čtvrtý je Volkswagen ID.3 (409 ks / 6,42 %). Dostupnější hatchback s mediánem ceny 448 000 Kč.
  5. Pátá Tesla Model Y (336 ks / 5,27 %) je nejdražším elektrovozem z první pětky s mediánem ceny 818 000 Kč a stářím 3,33 roku.
  6. Šestá Škoda Elroq (276 ks / 4,33 %) patří mezi velmi zánovní ojetiny/předváděcí vozy (stáří do 1 roku, nájezd ~16 000 km) s vysokým mediánem ceny 929 000 Kč (nejžádanější je Elroq 85).
  7. Sedmé BMW i3 (154 ks / 2,42 %) je starší městská legenda (medián stáří 5,58 roku) za 477 000 Kč.
  8. Osmé Audi Q4 e-tron (138 ks / 2,16 %) je prémiové SUV s mediánem ceny 882 915 Kč.
  9. Devátý Hyundai Kona (130 ks / 2,04 %) je dostupný crossover s mediánem ceny 450 000 Kč.
  10. Desítku uzavírá Audi e-tron (124 ks / 1,95 %). Výkonné SUV (nejžádanější verze je e-tron 55 quattro, 300 kW) s mediánem ceny 817 897 Kč.

Zajímavost z konce žebříčku: Nejlevnější ojetinou v Top 20 je elektrická Škoda Citigo-e iV (12. místo, 96 ks) s mediánem ceny 289 000 Kč a stářím 5,39 roku. Nejdražšími jsou naopak BMW iX (13. místo, 1 296 341 Kč) a Mercedes-Benz EQE (15. místo, 1 217 541 Kč).

Škoda Enyaq RS iV
Faceliftovaná Škoda Enyaq
Faceliftovaná Škoda Enyaq
Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV
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