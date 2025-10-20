V inzerci je aktuálně hodně přes tři tisíce octavií čtvrté generace, a i když vyřadíme nové skladové vozy, pořád máme k dispozici zhruba 2 800 nabídek. Nejlevnější Octavie 4 už spadly pod tři sta tisíc korun. Mají často diesel a najeto kolem tří set tisíc kilometrů. Ale sem tam už pod tři sta tisíc koupíte i základní litrový tříválec nebo hodně ojetou benzinovou patnáctistovku.
Za pár let se olejové servisy rozutečou s prohlídkami a vy pak jezdíte do servisu každé dva tři měsíce na jeden úkon. Spojte to do jednoho.