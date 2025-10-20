Ojetá Octavia 4: tříválec není zlý, diesely si rozmyslete. Infotainment zlobí

Premium

Fotogalerie 34

Škoda Octavia RS | foto: Škoda Auto

Autor:
Čtvrtá generace oblíbeného českého auta se představila v listopadu 2019, nyní se už prodává její facelift a automobilka dokonce poodhaluje jejího nástupce. V bazarech začíná vytlačovat předchůdce z pozice nejžádanějšího vozu, i když Octavia III ještě dlouho zůstane oblíbenou ojetinou, neboť je to povedené a spolehlivé auto.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V inzerci je aktuálně hodně přes tři tisíce octavií čtvrté generace, a i když vyřadíme nové skladové vozy, pořád máme k dispozici zhruba 2 800 nabídek. Nejlevnější Octavie 4 už spadly pod tři sta tisíc korun. Mají často diesel a najeto kolem tří set tisíc kilometrů. Ale sem tam už pod tři sta tisíc koupíte i základní litrový tříválec nebo hodně ojetou benzinovou patnáctistovku.

Za pár let se olejové servisy rozutečou s prohlídkami a vy pak jezdíte do servisu každé dva tři měsíce na jeden úkon. Spojte to do jednoho.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtyřkoloví dinosauři. Znáte auta, která vydržela ve výrobě desítky let?

Jak dlouho trvá životní cyklus auta? Obvykle okolo šesti let. V první polovině 20. století však bylo obvyklé, že jedna konstrukce vydržela ve výrobě běžně i dvě desetiletí. A produkční šampioni...

Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi...

Veterány dováděly na mosteckém okruhu. Hvězdou bylo ferrari

Déšť ani chlad neodradily téměř deset tisíc fanoušků klasických automobilů, kteří si o víkendu našly cestu na Autodrom Most. Třetí ročník The Most CLASSIC potvrdil, že se během několika let proměnil...

Takto Číňani staví auta. Původní vzhled, úplně nový vnitřek a silnější motor

Značka SWM ukazuje jednu z cest, kterou se čínští výrobci snaží proniknout do Evropy. Původně italského výrobce motorů v roce 2014 čínská společnost Shineray Group koupila a rozšířila výrobu....

Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když...

Ojetá Octavia 4: tříválec není zlý, diesely si rozmyslete. Infotainment zlobí

Premium

Čtvrtá generace oblíbeného českého auta se představila v listopadu 2019, nyní se už prodává její facelift a automobilka dokonce poodhaluje jejího nástupce. V bazarech začíná vytlačovat předchůdce z...

20. října 2025

První jízda revolučním elektrickým mercedesem. CLA má dvě umělé inteligence

Jestliže Čína dokázala dramaticky zrychlit vlastní vývoj aut a v elektromobilech v mnoha ohledech vítězila nad Evropou, tak v podobě vozu Mercedes-Benz CLA si Evropa bere iniciativu zpět. Toto auto...

20. října 2025

Krejčí Ferrari minulosti slaví 95 let. Pininfarina byla firmou na zážitky

Automobily Ferrari si nelze představit bez úchvatných karoserií od karosárny Pininfarina, stejně jako mnohé vozy Alfa Romeo, Fiat či Peugeot. Svého času vyráběla desetitisíce aut ročně, a dokonce...

20. října 2025

Plug-in hybridy znečišťují téměř stejně jako benzinová auta, uvádí analýza

Plug-in hybridy znečišťují životní prostředí ve skutečnosti téměř stejně jako benzinové automobily. Reálně je to skoro pětkrát více, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy 800 000...

19. října 2025

Veterány dováděly na mosteckém okruhu. Hvězdou bylo ferrari

Déšť ani chlad neodradily téměř deset tisíc fanoušků klasických automobilů, kteří si o víkendu našly cestu na Autodrom Most. Třetí ročník The Most CLASSIC potvrdil, že se během několika let proměnil...

19. října 2025

Jugoslávský fiat slaví sedmdesátiny. Fiat 600 motorizoval svět

Fiat 600 pomáhal motorizovat řadu zemí světa, kromě rodné Itálie se vůz představený v březnu 1955 na autosalónu v Ženevě vyráběl také ve Španělsku nebo Argentině, sestavovali ho třeba i v Západním...

18. října 2025

Česká bouda pro dobrodruhy, kterou uveze každý pick-up

V Česku se nestává každý den, aby se lidé otáčeli za obyčejným pick-upem. Při testu obytné nástavby Basecab se to posádce stávalo pravidelně. Za projektem rodinné firmy Cabmaniac přitom stojí náhodné...

18. října 2025

Před rokem představila Tesla taxi bez řidiče. Cybercab má do výroby daleko

Před rokem, 11. října 2024, představil šéf americké automobilky Tesla Elon Musk na akci pro investory samořízené taxi Cybercab. „Myslím, že náklady na autonomní dopravu budou tak nízké, že si ji...

17. října 2025

Mercedes vyvinul revoluční lak. Umožní ujet na slunce až 20 000 km ročně

Je to, jako kdybyste vzali starý mercedes z éry, kdy se kouřily doutníky a muži nosili klobouky, a pak ho vhodili do šejkru budoucnosti. Elektrický koncept Vision Iconic od Mercedesu je něčím mezi...

17. října 2025

Nová značka v ČR. Otestovali jsme čínské čtyřkolky v kamenolomu, bojují cenou

Značka GOES rozhodně není nová. Na trhu je už téměř dvě dekády. Vznikla ve Francii a jako základ vždy používala techniku čínského mamuta CFMOTO. To nedávno právě značku GOES odkoupilo a vzalo pod svá...

17. října 2025

Čína škrtí vývoz vzácných kovů. Evropský autoprůmysl bije na poplach

Výrobci aut kvůli rozhodnutí Číny zpřísnit pravidla vývozu kovů vzácných zemin bijí na poplach. Německý svaz VDA se obává, že v dodavatelských řetězcích kvůli tomu nastane chaos, který bude mít...

16. října 2025  12:01

Tuzexový sen má narozeniny: Peugeot 309 učil Čechy milovat diesely

Oblíbený rodinný liftback nižší střední třídy Peugeot 309 letos v září oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny. To je jistě vhodná příležitost si tohoto elegantního Francouze připomenout, zvláště když...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.