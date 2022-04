Nohu na plynu a kola rovně! Poprvé v těžkém terénu za volantem offroadu

Stoupají pomalu. Skupině zájemců o ježdění v terénu dává prudký svah zabrat, boty kloužou, udržet balanc vyžaduje úsilí. Konečně se vyškrábou prudkým svahem nahoru. Následují auta. Nejprve se dole objeví bílá Toyota Land Cruiser. Benzinový šestiválec zahučí, od kol se zapráší, jak odletují kamínky a suchá hlína.

Mohutný teráňák se šplhá srázem vzhůru bez zaváhání. Pak přijde řada na nový Land Rover Defender. Scénář se opakuje, zelený vůz je za pár okamžiků téměř pod vrcholem. Ale jeho šofér si dovolí parádičku. V nejkritičtějším okamžiku výjezdu sundá nohu z plynu. Vůz vmžiku téměř zastavuje a přichází o výhodu setrvačnosti. Školácká chyba? Ne, jen ukázka, kam se technologie aut stavěných do terénu posunula za třicet let, které sedmdesátkovou řadu toyot konstrukčně dělí od defendera (model měl premiéru v roce 2019). Motor zeleného vozu tradiční britské značky zahučí, uvnitř elektronika sama bleskově pozamyká všechny diferenciály a auto pokračuje směrem k terénní vlně. A muž za volantem se jen usmívá…

„Žádný systém, ať už mechanický nebo elektronický, není samospasitelný. Rozhodující vliv na to, jestli vůz terénem projede, má vždy řidič,“ zdůrazňuje na začátku kurzu jízdy v terénu Jan Valenta z autosalonu Dajbych. Na jeho polygonu na okraji Plzně se skupina zájemců snaží proniknout do základů jízdy mimo silnice.

I tady platí pravidlo: „Dvakrát měř, jednou řež.“ Vždy je lepší zastavit, neznámý úsek projít a pak teprve zkoušet, co vozidlo a humanoidní spojka mezi volantem a pedály zvládne. Pokud se řidič chystá brodit, tak kromě dodatečného upevnění registrační značky instruktoři doporučují vlézt do vody a celý úsek projít. Suchou nohou to samozřejmě nejde.

Deset základních rad pro jízdu v terénu Znát auto: systémy, rozměry, kde co je.

Drž se defenzivní stopy! Když můžeš, tak se překážce vyhni.

Z kopce i do kopce vždy kolmo! Boční náklon? Točte dolů.

Drž plyn! Brzdi motorem! Důležitá je plynulost jízdy.

Setrvačnost je tvoje výhoda!

Kurtu připrav už před broděním! Ve vodě se špatně uchycuje.

Před brodem zastav a nech auto vychladnout.

Nejezděte sami! Spolujezdec je důležitější než naviják!

Dotankujte!

Jezděte jen, kde se to smí a buďte ohleduplní k přírodě i lidem.

„Spolujezdec je důležitější než naviják,“ vtipkuje Roman Dudek a dodává: „Šofér spolujezdce zneužívá, ať už na průzkum řeky či na odklízení větví spadlých přes cestu. Aby ne, když se spolujezdec jen veze, že?“

Při ježdění v terénu platí princip defenzivní stopy: „Když narazíte na překážku, kterou můžete objet, tak to vždy udělejte.“ Šetří se tak technika a zároveň snižuje riziko, že se cestování změní ve výkopové práce kombinované s užíváním navijáku. „Navíc většinou uváznete v noci, když prší, auto trčí v blátě, dochází vám benzin a máte hlad,“ vykresluje obvyklý scénář zapadnutí Jan Valenta.

Čím víc bahna, tím víc offroad?

„Říká se: Čím víc bláta, tím víc offroad! Není to úplně pravda. Bláto možná dobře vypadá na autě, ale pokrývá důležité části, jako je chladič, brzdy, výfuk nebo manžety. Vrstva bláta, která po zatvrdnutí bývá dost podobná betonu, dokáže dost účinně bránit chlazení motoru,“ popisuje Valenta, jehož specializací jsou vozy Toyota. Zjednodušeně: Kdo nemyje, škodí svému autu.

Zkušení offroadisté doporučují mít před jízdou „do divočiny“ seznam příslušenství, které by mělo být na palubě. A ten projít a zkontrolovat.

Kromě věcí, které by v expedičním speciálu očekával i naprostý zelenáč (vyprošťovací lano, naviják, jeho kladka a další příslušenství či lopata), jsou ceněnou pomůckou vysílačky. Letité zkušenosti ukazují, že v „divočině“ vypadne signál mobilního telefonu vždy, když se to nejméně hodí.

„Všechny věci musejí být pořádně upevněny. Platí pravidlo, že čím těžší věc, tím dál od posádky a níž ve vozidle. V případě převrácení se neupevněné věci mění v neřízené střely. Člověka až překvapí, jakou paseku nadělá obyčejná petka,“ vysvětluje Dudek.

Zážitek i práce

Autosalon Dajbych pořádá kurzy jízdy v terénu pro firemní zákazníky, třeba energetiky, pracovníky dolů nebo lesníky. Tedy profese, které s autem vyjíždějí mimo asfalt. „Často kurzy poptávají i soukromí zákazníci. Pro ně je připravujeme zhruba dvakrát ročně,“ vysvětluje Tomáš Petrů z marketingu autosalonu. Tentokrát se na polygonu sešli lidé, kteří 4x4 používají v práci, majitelé teréňáků s expedičními úmysly, ale i nezkušení nováčci, kteří si kurz koupili jako zážitek. „Abychom ukázali rozdílná technická řešení pohonu všech čtyř kol, nasazujeme do kurzu různé typy automobilů,“ dodává Petrů.

V březnovém kurzu si tak zájemci mohli vyzkoušel „oldschoolovou“ čistě mechanickou toyotu, konkrétně Land Cruiser 4,0 V6 5M/T GRJ 76, jehož šestiválec dává 170 kW (231 koní), či „pracovní“ pickupy Isuzu D-Max s čtyřválcovým turbodieselem 1,9 l, který je naladěný na 150 koní (110 kW a 350 Nm) a je spojený s 6stupňovou převodovkou (manuální nebo automatickou). Řidiči v isuzu už pomáhá elektromagnetický zadní diferenciál. Nejmodernější konstrukci do terénu zastupoval nový Land Rover Defender nasycený elektronikou.

A které auto si do terénu vybrat? Záleží na využití. Můj osobní výběr? Toyotou „v benzinu“ bych bez obav vyrazil na expedici Praha – Kapské Město, protože je to jednoduchá konstrukce, kterou opraví „makak s pazourkem“. Ženu s dítětem bych z tábořiště poslal pro rohlíky přes hřeben rumunských Karpat novým defenderem, protože stačí zařadit, točit volantem a nechat se pohupovat komfortním podvozkem. A pro chalupaření by byl jasná volba Isuzu D-Max s automatickou převodovkou. Uživatelsky přívětivý pickup, který spojuje světy zmíněné toyoty i land roveru a nestojí v základu dva miliony.