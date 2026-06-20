Mezinárodní dopravní fórum OECD (ITF) je organizace sdružující dopravní experty a zástupce desítek států světa. V nově publikované studii se shodují na tom, že model plánování, který dominoval výstavbě silnic a dopravní infrastruktury po většinu druhé poloviny dvacátého století, naráží v současnosti na svůj strop. A proto navrhují změnu plánovací perspektivy.
Dosavadní éru plánování přitom lze postihnout v několika krocích. Zpravidla nejprve zhodnotíme stávající dopravní situaci, a pokusíme se z ní odhadnout stav budoucí. Predikujeme, jaká bude v daném místě průjezdnost za pět, deset, dvacet let. Namodelujeme si kritické úseky, kde by mohly ty námi odhadované počty automobilů působit problémy. A pak stavebně rozšíříme vybraná místa, posílíme zátěžové segmenty, přidáme jízdní pruhy. Anebo rovnou postavíme celé nové silnice.
Mezery v tomto zažitém modelu plánování jsou zřejmé.
Předně, problém je už to, že vychází z prognóz. Je založen na předpokladu, že v místě aktuálně popsané trendy budou pokračovat v budoucnu. Příklad? Pokud nyní roste ekonomika, posiluje tím nepochybně střední třída. Což povede i k navýšení počtu majitelů osobních automobilů, počtu aut na silnicích. Tím se ovšem plán na posílení dopravní infrastruktury sám dostává do pasti vlastních předpokladů.
Současný růst totiž nemusí vůbec vypovídat o situaci v daném místě za deset nebo dvacet let. Odhad budoucího vývoje ekonomiky; počtu obyvatel v daném místě a z toho plynoucí intenzity dopravy zkrátka nemusí za dvacet let odpovídat realitě. Je to koneckonců jen odhad. Jistě kvalifikovaný, ale přesto s vysokou mírou nespolehlivosti.
Jen jmenný rejstřík s příklady měst, které plánovaly svou dopravní infrastrukturu „na lepší budoucnost“ a přepočítaly se, by naplnil menší knihovnu. Riziko chyby, omylu, je totiž přímo integrované do jakékoliv prognózy či predikce budoucnosti. A jen to, že chceme vidět „budoucnost lepší přítomnosti“ ještě neznamená, že to tak skutečně dopadne.
Druhá slabina? I když se při plánování dopravní infrastruktury v prognózách upínáme k budoucnosti, fakticky jimi v daném místě řešíme už minulost. Naše představy o rychlosti dopravy, plynulosti provozu, počtech vozidel i kapacitě silnic vychází z toho, co již existuje. A co zhusta v místě už nepostačuje. Plánovaným rozšířením a vylepšením jen posouváme minulost k budoucnosti tím, že ke stávajícímu doplňujeme rezervu na další roky dopředu.
Reagujeme tím na současnou poptávku. Ale už v momentu dohotovení svého dopravně-stavebního projektu jasně vidíme, že za Y let bude stejně třeba jeho další kapacitní rozšíření.
Asi žádné město nebude mít tolik parkovacích míst, abyste nikdy neměli problém zaparkovat tam, kde zrovna potřebujete. Asi žádné město vám nenabídne tolik jízdních pruhů vozovky, abyste za všech okolností dojeli do cíle ve špičce bez zpoždění. Přitom ekonomicky ani prostorově nedává smysl plánovat je na věčnost, na desetinásobky nebo stonásobky stávající kapacity.
Třetí problém je s tím úzce spojený. Nová dopravní infrastruktura ve svých důsledcích jen podporuje rozrůstání měst do krajiny, a tím posiluje větší závislost na automobilech. To zažité plánování vytváří městskou krajinu pro auta, nikoliv pro jeho obyvatele. A čím víc aut je, tím narůstají staré problémy, které mělo rozšíření řešit: vyšší náklady na infrastrukturu, vyšší emise. A přibližuje se tím bod, kdy kapacita opět přestane postačovat.
Jinými slovy totéž: Plánování dopravní infrastruktury, které je jen samotným uspokojováním předpokládané poptávky, reakcí na současnost spoludiktovanou prognózami budoucnosti, nevede k ničemu jinému, než k oddalování a reprodukci současných problémů.
Co se na tom dá udělat jinak?
Obrátit celý systém.
Znamená to ukončit tu éru věčných predikcí a nekonečného řetězce uspokojování poptávky. Připustit, že rychlé technologické změny, digitalizace, klimatické cíle, nové formy mobility i proměny pracovního trhu znamenají, že budoucnost je stále méně předvídatelná a odhady se prostě tu a tam mýlí. A dál?
Při plánování nezačínat prognózou, ale cílem.
Neptat se na to, kolik aut bude danou silnicí jezdit za dvacet let. Ale místo toho se ptát, jak vlastně chceme, aby naše město a jeho mobilita za dvacet let vypadala. Ptát se po tom, jaký je cíl, kterého dopravní infrastrukturou chceme dosáhnout.
Chcete maximální bezpečnost přepravy, nulové statistiky úmrtí na silnicích? Chcete klimatickou neutralitu, nebo patnáctiminutové město, v němž se lidé dostanou do práce a za službami bez aut? Chcete zdravější obyvatele, sociální inkluzi, vyšší kvalitu veřejného prostoru? Vyberte si takový cíl, a k němu se ubírejte plánováním nové dopravní infrastruktury.
Zjednodušeně řečeno, přestaňte budoucnost předpovídat, ale začněte ji sami vytvářet.
To je asi nejzásadnější myšlenka celého konceptu „vision-led transport planning“. Modelu plánování, v němž se necháváte vést kupředu svou vlastní vizí.
Dá vám jasný cíl, a vy pak budete hledat taková dopravní řešení, která vám ho pomohou dosáhnout.
Plyne z toho mimo jiné to, že doprava není cílem sama o sobě, ale má sloužit širším zájmům společnosti. Ať už bude vaše plánování o ekonomice, zdraví nebo životním prostředí, je doprava jen nástrojem. A její plánování by nemělo být oddělené od územního plánování, bytové politiky, energetiky, zdravotnictví nebo třeba klimatické politiky.
Jedním z hlavních trendů je také silnější propojení dopravy s urbanismem. Autoři upozorňují, že rozhodnutí o výstavbě nových čtvrtí, kancelářských center nebo průmyslových zón mají přímý dopad na dopravní zatížení. Proto se stále více využívají modely, které současně hodnotí rozvoj území i dopravní infrastruktury.
Cílem není pouze zajistit plynulejší dopravu, ale vytvářet města, ve kterých lidé potřebují cestovat méně, mají služby blíže a mohou si vybírat mezi více způsoby dopravy. Právě zde se podle OECD spojuje koncept chytrých měst s konceptem chytré mobility.
„Stejně důležitá jako nové technologie je podle autorů spolupráce mezi samosprávami, státní správou, dopravci, developery i veřejností. Úspěšné projekty vznikají tam, kde se podaří vytvořit společnou představu budoucnosti a získat pro ni dlouhodobou podporu. Studie proto zdůrazňuje význam participace obyvatel i průběžného vyhodnocování výsledků,“ říká Michal Holoubek, produktový manažer společnosti VARS.
Silnější propojení plánování dopravy s urbanismem se jeví být logické. Výstavba nových čtvrtí, kancelářských center nebo průmyslových zón má přímý dopad na dopravní zatížení. A cílem by nemělo být pouhé zajištění plynulejší dopravy, ale vytváření měst, ve kterých lidé potřebují cestovat méně, mají služby blíže a mohou si vybírat mezi více způsoby dopravy.
Právě zde se spojuje koncept chytrých měst s konceptem chytré mobility nejvíc. Ovšem s kritickým dovětkem. Pojem „smart mobility“ bývá často spojován s autonomními vozidly, umělou inteligencí nebo digitálními platformami. Ta skutečně chytrá mobilita prý však začíná mnohem dříve – u samotného rozhodování o tom, k čemu má být doprava dobrá. Technologie jsou pouze prostředkem, nikoliv tím cílem, vizí.
Co z nové studie Mezinárodního dopravního fóra OECD (ITF) zaznívá opakovaně, je přechod od starých metrik – kapacitě, rychlosti, plynulosti – k novým měřítkům. Například k „dostupnosti“.
Při ní nejde ani tolik o to, jak rychle se obyvatel města pohybuje, ale jak rychle se dostane do školy, k lékaři, na úřad. Jde o to, že projekt nové dálnice sice může výrazně zvýšit mobilitu, ale dobře navržené město může zvýšit dostupnost i bez větší změny stávající dopravy.
Jak tedy tu osmdesátistránkovou studii OECD (ITF) shrnout co nejpřehledněji, v bodech? Jaké si z ní vzít poselství?
V té krystalicky nejčistší verzi je vision-led transport planning o tom, že neplánujete dopravu podle počtu očekávaného průjezdu aut v budoucnu, ale podle požadovaných výsledků dopravy pro společnost. Měříte dostupnost a kvalitu života, a nezabýváte se jen rychlostí na silnicích. Spojujte dopravu s územním plánováním, klimatem, zdravím a ekonomikou.
Nebo trochu jinak, OECD svou studií nepředkládá jen nový model plánování dopravní infrastruktury. Otázkou totiž není pouze to, po jakých silnicích budeme jezdit, ale do jakého města a společnosti nás mají dovést.
Nikdo nic neví
Zpráva zároveň připomíná, že plánovat dopravu na desetiletí dopředu je stále složitější. Nikdo dnes nedokáže s jistotou předpovědět, jak rychle se rozšíří autonomní vozidla, jaké dopady bude mít umělá inteligence na mobilitu nebo jak se změní pracovní návyky obyvatel. Právě proto OECD doporučuje opustit snahu o co nejpřesnější prognózy a místo toho budovat systémy, které budou dostatečně flexibilní pro různé varianty budoucnosti.
„Z pohledu smart mobility tak nemusí být nejdůležitější konkrétní technologie, ale schopnost měst a států pracovat s nejistotou, daty a dlouhodobou vizí. Budoucnost dopravy podle OECD nebude řízena pouze tím, co předpoví analytické modely, ale především tím, jakou podobu měst a společnosti si dnes zvolíme. V českých podmínkách bude zdaleka největší výzvou shodnout se na dlouhodobé vizi, která se nebude měnit po každých volbách,“ uzavírá Michal Holoubek z VARS.