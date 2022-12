Ne každá odtahovka po nehodě pomůže. Supy zažeňte, jinak vás oškubou

Nehoda se může stát každému motoristovi, a proto by měl každý vědět, že ne všechny odtahové vozy, které se na místě nehody objeví, mají čisté úmysly. Lovci nehod nejsou fáma a spolupráce s nimi se nemusí vyplatit.

Rychlejší než policie

U některých dopravních nehod je nutné k místu zavolat policii, hasiče nebo záchranku. Často se ale na místě střetu ještě před složkami IZS objeví auta s oranžovými majáky, jejichž řidiči začnou nabízet pomoc, organizovat dopravu a pomáhat s řešením nehody. Tito lidé často využívají data z navigačních služeb typu Waze, do kterých řidiči označují místa nehod. Navíc často vyčkávají v těch místech, kde k nehodám dochází nejčastěji. Proto jsou na místě většinou rychleji než policie. Je ale dobré mít na mysli, že ne vždy je jejich pomoc nezištná.

Velmi často jde o takzvané lovce nehod. Poznáte je snadno – k nehodě je nikdo nevolal, přesto se na místě objevili. Často jsou velmi sebejistí a stává se, že na místo dorazí obyčejným osobním autem maximálně s oranžovým majákem. Na místě se snaží vystupovat mile, pomáhat, a jak upozorňuje například pojišťovna Direct, velmi rychle začnou nabízet bezplatný odtah, opravy auta, zapůjčení náhradního vozu a vyřízení veškerých formalit se servisem i s pojišťovnou. A pravidelně jim k tomu stačí podepsat plnou moc. A v tom je ten problém.

Tito lovci nehod využívají stresu účastníků nehody a bohužel se jim to často i daří. Žádný motorista by neměl nikdy podepisovat vůbec nic, o čemž není přesvědčen, že je opravdu ku jeho prospěchu. Pojišťovna Direct tyto praktiky před nedávnem popsala takto: „Háček je v tom, že lovcům nehod nejde o vaše dobro a využívají situace, kdy jim ve stresu a bez rozmyslu podepíšete smlouvu na předražené služby v pochybné kvalitě. Když se odevzdáte do rukou lovců nehod, taháte, jak se říká, za kratší konec. Oni rozhodují o tom, do jakého servisu se vaše auto poveze a jak dlouho si tam pobude. Za všechny tyto služby si účtují slušnou provizi. Proto je v jejich zájmu protahovat opravy, protože z poplatků za zapůjčení náhradního vozidla jim plyne zisk.“

A to je jen začátek. Tyto smlouvy mohou obsahovat také řadu smluvních pokut, navíc není nikdy jisté, že oprava auta proběhne dle standardů autorizovaných servisů. „Nepřiměřené náklady na služby podvodných asistenčních společností vám pak pojišťovna nemusí proplatit. Lovci nehod je budou vymáhat po vás, přičemž může jít o desítky tisíc korun,“ popisuje pojišťovna Direct.

Pomůže klid, a hlavně vlastní pojišťovna

Jakkoli to v případě nehod bývá těžké, základem všeho je zachovat chladnou hlavu a klid. V žádném případě nemusíte podepisovat jakékoli dokumenty přímo na místě nehody. Pokud tedy nejde o policejní protokol. Pokud se k nehodě dostal takový lovec a vy jste si žádnou asistenci ještě nezavolali, ignorujte jej. Odmítněte jakoukoli pomoc, odtah či řešení škodní události.

Odtah a všechny náležitosti řešte vždy výhradně se svou pojišťovnou. Číslo přímo na linku pojišťovny najdete na zadní straně zelené karty. Pokud ji třeba jen z důvodu stresu nemůžete najít, doporučujeme si do telefonu uložit číslo 1224, které patří Lince pomoci řidičům. Operátorům pak stačí nadiktovat registrační značku vozu a obratem vám poradí, která pojišťovna je ta vaše a rovnou vás i přepojí.

Linka vznikla právě jako ochrana před lovci nehod a je dostupná 24 hodin denně a 12 měsíců v roce. Jakmile vám pojišťovna na místo pošle odtahové vozidlo, dá se čekat, že bude na místě do několika desítek minut, a navíc bude jeho práce hrazena právě z pojištění. Je ale dobré si během hovoru také ověřit, jaké máte podmínky bezplatné asistence. Záleží na druhu pojištění, v rámci povinného ručení bývá odtah omezen, v havarijním pojištění už můžete mít plnohodnotné asistenční služby. Nebojte se ale operátora na vše zeptat, dotyčný před sebou vidí vaši smlouvu a přesně vám vysvětlí, na co máte nárok zdarma, jak bude asistence probíhat a kolik bude případný doplatek a za co.