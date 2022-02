Na vlastní odtah. Takto to vypadá, když elektromobilu dojde elektřina

S elektřinou poháněnými vozidly mám najety desítky tisíc kilometrů a nikdy se mi nestalo, že bych nedojel do cíle nebo k nabíječce. A to se někdy kvůli měření nabíjecích křivek snažím jet hodně na doraz. Pokus zvaný Co se stane, když dojde elektřina tak bude novou situací a zkušeností i pro mne.