Máte bodovou tíseň? Fíglem si odečtete osm bodů za pár týdnů

Jako řidič si můžete požádat o odečtení čtyř bodů z bodového hodnocení na základě absolvování školení bezpečné jízdy. „Podmínkou je absolvování školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které vydá potvrzení o provedeném školení. Po podání žádosti a potvrzení o absolvování školení vám úřad odečte čtyři body z vašeho bodového hodnocení řidiče. Pokud bude žádost a povinná příloha v pořádku, provede úřad odečet bodů do tří pracovních dnů od obdržení žádosti. Body budou odečteny k datu ukončení školení bezpečné jízdy,“ vysvětluje portál státní správy. Pamatujte, že odpočet můžete řešit jen v případě, kdy máte na svém bodovém kontě maximálně 10 bodů, ale nemáte záznam ohodnocen šesti body.

Díky absolvování kurzu bezpečné jízdy si na vybraných místech v Česku můžete každý rok ze svého konta odečíst čtyři trestné body. A protože se blíží konec roku, můžete tento odečet stihnout ještě letos. A hned po Novém roce absolvovat další kurz a umazat si tak další čtyři body.

Na polygonech a v centrech bezpečné jízdy

Snížit si bodové konto můžete na řadě míst v Česku. Například Polygon Most teď nabízí časově omezenou akci, kdy do 12. 12. 2024 mohou zájemci získat speciální slevu 2 000 Kč na druhý kurz. Tento kurz stále častěji využívají i řidiči-rodiče, kteří se chtějí připravit na roli mentora pro své děti. Ty mohou řídit od 17 let pod dozorem zkušeného řidiče, který však musí mít čisté bodové konto. „Kurz odpočtu bodů není jen o návratu na nulu,“ říká Marek Kohoutek, instruktor Polygonu Most. „Je to skvělá příležitost, jak si osvěžit pravidla bezpečné jízdy, vyzkoušet si v praxi důležité manévry a získat jistotu za volantem. Tímto kurzem řidiči nejen sníží své body, ale zvyšují bezpečnost na silnicích pro všechny.“

Odečet bodů je možné absolvovat také na Polygonu Max Cars v Dlouhé Lhotě u Dobříše, kde mají ještě volné listopadové termíny a v současné době také akční cenu 6 890 Kč za kurz. Stejně tak můžete jet například na Autodrom do Vysokého Mýta, kde vyjde na 6 499 Kč, a i zde mají volno jak v listopadu, tak v prosinci. A připomínají velmi důležitou poznámku: „K odečtu bodů nedochází automaticky! Potvrzení o absolvování kurzu na odpočet bodů je platné 30 dní. Toto potvrzení je nutné doložit při žádání o odečtení bodů na příslušném úřadě s rozšířenou působností.“

„Ostravaci“ mohou zajet do Centra bezpečné jízdy Libros Ostrava, kde kurz vyjde na 6 890 Kč. Tam připomínají, že rezervaci kurzu je potřeba udělat minimálně sedm dnů předem a účast jakéhokoliv doprovodu není možná. Mimochodem, vždy si s výběrem kurzu zjistěte jeho podmínky na daném místě, mohou se mírně lišit.

Bodový systém prošel změnou

Od letošního roku je v platnosti nový bodový systém. Novela zavedla nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti dřívějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvýšily sazby blokových pokut na místě, které už nemohou být jen symbolické. Ve správním řízení se zvýšily horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodloužila i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Zavedena byla také možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, takzvaný L17 a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče. „V prvních dvou letech pro řidiče platí odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů,“ vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka.

Novinkou je také možnost informovat se o stavu bodového konta prostřednictvím SMS nebo e-mailu. „Upozornění dostanete jak při přičtení bodů za spáchaný přestupek, tak v souvislosti s umazáním bodů. Vše o bodovém hodnocení zjistíte přehledně na Portálu dopravy, i s možností pořízení výpisu z bodového hodnocení,“ popisuje Besip.

Jakkoliv se v souvislosti s novelou bodového systému mluví hlavně o jeho zpřísnění, u řady přestupků došlo ke zmírnění trestů. Například překročení rychlosti o méně než 10 km/h je nově možné řešit i domluvou. Velké zmírnění trestů se dotklo i seniorů. Pokud se nepodrobí lékařské prohlídce, čeká je od policie pokuta maximálně 1 500 Kč nebo domluva. A zatímco dříve byla pokuta ve správním řízení až 10 000 Kč, nově je maximum 5 000 Kč. A zrušen byl i zákaz řízení za tento přestupek. Dříve platilo, že senior bez lékařského potvrzení dostal zákaz na až rok.

Naopak velkým zpřísněním prošel přestupek týkající se jízdy na červenou nebo nezastavení na pokyn Stůj. Dříve na místě vyšel na maximálně 2 500 Kč, dnes na až 5 500 Kč. Dřívější maximální sazba ve správním řízení (5 000 Kč a až 7 000 Kč při recidivě) byla zvýšena na 25 000 Kč. Přidáváno je nové maximum, tedy šest trestných bodů a zákaz řízení na čtyři až šest měsíců.