Zimní rána nemusejí být boj. Stačí karton, dobrá škrabka nebo správná chemie. Horkou vodu nechte raději v konvici na čaj.
Když škrabka není po ruce, fantazie řidičů nezná mezí. Obaly od CD, platební karty nebo malý technický průkaz – to vše už někdy posloužilo jako improvizovaný nástroj na led. V krajním případě to může pomoci, ideálně jen jednou. Tyto předměty se snadno zlomí a při neopatrném zacházení mohou sklo poškrábat.
Základní výbavou by proto měla být kvalitní plastová škrabka. Nejlépe taková, která má zateplený a nepromokavý rukáv. Prsty vám neomrznou a ruce zůstanou čisté. Odborníci upozorňují, že škrábání stěrači je špatný nápad – gumičky se tím ničí a později špatně stírají.
Komfort něco stojí, ale vyplatí se
Moderní auta nabízejí řešení, která ranní škrábání téměř eliminují. Vyhřívané čelní sklo, které si mezi prvními užívali fordisté, dokáže během minuty uvolnit námrazu. Stačí pak setřít vodu stěrači. Ne každému však vyhovují jemné drátky v skle – někteří řidiči je vnímají jako rušivé, zejména v noci nebo při nízkém slunci. Modernějším řešením vyhřívaného čelního okna je speciální folie vlepená do skla, ta už výhled neruší a nešilháte na drátky.
Ještě komfortnější variantou je nezávislé topení. Auto se samo vyhřeje ještě před vaším příchodem a led na skle zmizí prakticky sám. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, na druhou stranu usedáte do teplého interiéru a šetříte čas i nervy. Samozřejmě nejlepším řešením je vyhřívaná garáž, ale to je rada, která je teď aktuálně dost nanic, uznáváme.
Mosazná škrabka: král mezi nástroji
Zkušenější motoristé nedají dopustit na mosaznou škrabku. Do plastového madla je vsazen tenký proužek mosazi, který si s ledem poradí rychle a bez zbytečné námahy. Právě tento typ často vítězí v testech autoklubů. Je však potřeba opatrnost – pokud spadne na zem a ostří se poškodí, může poškrábat sklo nebo těsnění.
Hitem posledních sezon je pak elektrická škrabka. Ta má zespoda rotující kotouč s plastovými čepelemi. Námrazu opravdu odstraní, oškrábe okna od ledu spolehlivě, nedosáhne ovšem až do rohů a je potřeba ji pevně držet.
Horká voda? Velké riziko
Polévání zamrzlého skla horkou vodou patří mezi nejnebezpečnější praktiky. Teplotní šok může způsobit prasknutí skla, zvlášť pokud už je na něm drobný ťukanec od kamínku. Navíc se často stává, že voda na skle znovu okamžitě zamrzne a vytvoří ještě silnější ledovou vrstvu. Poškozené sklo pak znamená drahou opravu, kterou pojišťovny nemusejí uznat.
Chemie a prevence fungují nejlépe
Velmi účinným pomocníkem jsou rozmrazovací spreje z benzinek a autopotřeb. Led po jejich použití rychle povolí a sklo zůstane nepoškozené. Domácí variantou může být směs vody a lihu v poměru zhruba 1:2. Alkohol má výrazně nižší bod tuhnutí než voda a led rozpustí bez rizika pro sklo i gumová těsnění.
Ještě lepší je ale prevence. Speciální termoplachta na čelní sklo, zachycená pod stěrači a ve dveřích, dokáže ušetřit celé ranní trápení. Pokud ji nemáte, poslouží i obyčejný karton, deka, hadr, nebo dokonce potravinářská fólie. Důležité je vše dobře upevnit, aby kryt v noci neodnesl vítr.
Jednoduché triky, které šetří čas
Zvednutí stěračů večer zabrání jejich přimrznutí ke sklu. Parkování čelem na východ může pomoci, aby ranní slunce led rychleji uvolnilo. A hlavně – nenechte se zlákat zkratkami. Pár minut navíc a správná pomůcka jsou vždy levnější než nové čelní sklo. Naopak babská rada – voda s octem – v testu CNN Prima News vůbec nezafungovala, podívejte na video.