V dopise akcionářům to podle agentury Reuters uvedla předsedkyně představenstva Robyn Denholmová. Ta s výzvou přišla před výroční valnou hromadou akcionářů, která je plánovaná na 6. listopadu
Podle Denholmové je Muskovo vedení zásadní pro úspěch Tesly. Varovala, že bez plánu, který by ho náležitě motivoval, by společnost mohla přijít o jeho „čas, talent a vizi“.
Nejbohatší lidé světa v roce 2025 (dle Wikipedie)
Denholmová podle televize CNBC uvedla, že Musk je klíčem k budoucnosti výrobce elektromobilů, který se posouvá z úrovně „jen další automobilky“ s větším zaměřením na plně autonomní řízení a humanoidní roboty Optimus.
Denholmová dodala, že se společnost nachází v „důležitém bodě zlomu“ s umělou inteligencí v popředí.
Soud ve státě Delaware na začátku tohoto roku zrušil dohodu o jeho odměně za rok 2018, protože zjistil, že byla udělena neoprávněně a vyjednána řediteli, kteří nebyli plně nezávislí. Vedení automobilky následně v září navrhlo nový plán odměn pro svého šéfa, podle nějž by během deseti let mohl získat zhruba bilion dolarů, pokud by firma splnila řadu ambiciózních cílů.
|
Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější
Musk by podle plánu v příštích deseti letech získával odměny ve formě akcií Tesly při splnění stanovených cílů, které se týkají například objemu prodeje či tržní hodnoty podniku. K získání maximální částky by bylo mimo jiné zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného zhruba bilionu dolarů, napsala agentura Bloomberg.
„Plná odměna by Muskovi, který již drží přibližně 13% podíl ve výrobci elektromobilů, poskytla více než 423 milionů dalších akcií a zvýšila by jeho podíl na přibližně 25 %,“ píše CNBC.
|
Tesla otevřela první restauraci. Burger vám naservírují v papírovém cybertrucku
Musk by podle návrhu nedostával žádnou mzdu, ani odměny v hotovosti. „Tradiční systémy odměn uplatňované u vedoucích pracovníků v jiných podnicích nebyly shledány jako vhodné pro motivační odměňování pana Muska,“ uvedla Tesla.
|
Před rokem představila Tesla taxi bez řidiče. Cybercab má do výroby daleko
Čtyřiapadesátiletý Musk je již nyní nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 451 miliard dolarů (9,4 bilionu Kč).
V posledním roce se výrazně angažoval v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
|
Levné elektromobily jsou tady, v bazaru. Tesla z druhé ruky pod drobnohledem