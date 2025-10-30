Musk je nejbohatší na světě. Teslu by mohl opustit, pokud nedostane 21 bilionů

Elon Musk by mohl odejít z pozice generálního ředitele společnosti Tesla, pokud akcionáři neschválí navrhovaný balíček jeho odměn ve výši až bilionu dolarů (téměř 21 bilionů Kč).

V dopise akcionářům to podle agentury Reuters uvedla předsedkyně představenstva Robyn Denholmová. Ta s výzvou přišla před výroční valnou hromadou akcionářů, která je plánovaná na 6. listopadu

Podle Denholmové je Muskovo vedení zásadní pro úspěch Tesly. Varovala, že bez plánu, který by ho náležitě motivoval, by společnost mohla přijít o jeho „čas, talent a vizi“.

„Vyrábíme ta nejlepší auta,“ tvrdí Elon Musk. Na záručních opravách přitom Tesla tratí víc, než kolik vydělá na prodejích.
Šéf Tesly Elon Musk na obhlídce staveniště továrny automobilky u Berlína
Elon Musk (3. února 2025)
Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)
Tesla Model Y Standard
43 fotografií

Nejbohatší lidé světa v roce 2025 (dle Wikipedie)

  1. Elon Musk – Tesla, SpaceX
  2. Mark Zuckerberg – Meta
  3. Jeff Bezos – Amazon
  4. Larry Ellison – Oracle
  5. Bernard Arnault s rodinou – LVMH
  6. Warren Buffett – Berkshire Hathaway
  7. Larry Page – Alphabet
  8. Sergey Brin – Alphabet
  9. Amancio Ortega – Inditex
  10. Steve Ballmer – Microsoft

Denholmová podle televize CNBC uvedla, že Musk je klíčem k budoucnosti výrobce elektromobilů, který se posouvá z úrovně „jen další automobilky“ s větším zaměřením na plně autonomní řízení a humanoidní roboty Optimus.

Denholmová dodala, že se společnost nachází v „důležitém bodě zlomu“ s umělou inteligencí v popředí.

Soud ve státě Delaware na začátku tohoto roku zrušil dohodu o jeho odměně za rok 2018, protože zjistil, že byla udělena neoprávněně a vyjednána řediteli, kteří nebyli plně nezávislí. Vedení automobilky následně v září navrhlo nový plán odměn pro svého šéfa, podle nějž by během deseti let mohl získat zhruba bilion dolarů, pokud by firma splnila řadu ambiciózních cílů.

Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější

Musk by podle plánu v příštích deseti letech získával odměny ve formě akcií Tesly při splnění stanovených cílů, které se týkají například objemu prodeje či tržní hodnoty podniku. K získání maximální částky by bylo mimo jiné zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného zhruba bilionu dolarů, napsala agentura Bloomberg.

„Plná odměna by Muskovi, který již drží přibližně 13% podíl ve výrobci elektromobilů, poskytla více než 423 milionů dalších akcií a zvýšila by jeho podíl na přibližně 25 %,“ píše CNBC.

Tesla otevřela první restauraci. Burger vám naservírují v papírovém cybertrucku

Musk by podle návrhu nedostával žádnou mzdu, ani odměny v hotovosti. „Tradiční systémy odměn uplatňované u vedoucích pracovníků v jiných podnicích nebyly shledány jako vhodné pro motivační odměňování pana Muska,“ uvedla Tesla.

Před rokem představila Tesla taxi bez řidiče. Cybercab má do výroby daleko

Čtyřiapadesátiletý Musk je již nyní nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 451 miliard dolarů (9,4 bilionu Kč).

V posledním roce se výrazně angažoval v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

Levné elektromobily jsou tady, v bazaru. Tesla z druhé ruky pod drobnohledem
