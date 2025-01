Odboráři Škody bijí na poplach: koncern VW na nás chystá lstivé pasti

Sám šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume se nechal začátkem prosince slyšet, že je celá skupina VW zralá na restrukturalizaci. Aktuální situace skupiny není dobrá.

Koncern tedy přemýšlí, jak srazit výrobní náklady, které jsou obzvlášť v Německu hrozivě vysoké (vysoké platy, drahé energie). Škodovácký odborář píše: „Už nějakou dobu se ví o novém projektu, který je připravován pod názvem Game changer (Změna hry), vycházející ze základního modelu výroby vozů Tesla od Elona Muska. Tento nový model má být zahájen v koncernu Volkswagen Wolfsburg a uvidíme, zda a jakým způsobem by se dostal k nám. Pokud ano, tak by došlo v podstatě ke kompletní revoluci – demontáži a znovupostavení podniku Škoda Auto.“

Podle všeho jde o inspiraci takzvaným „gigacastingem“, vynálezem Tesly spočívajícím v lisování velkých celků částí karoserií, který inspiruje také ostatní automobilky.

Že změny ve výrobě nemusí být vzdálené ani Mladé Boleslavi, zmínil Škodovácký odborář na podzim. Roky zaběhnuté postupy možná změní nyní bouřlivě diskutovaná nová lakovna. Magazín Škodovácký odborář citoval člena představenstva značky Andrease Dicka: „Je to téma, kde není zatím úplně jasné, jak bude pokračovat, přestože již bylo deklarováno, že tato investice byla odsouhlasena. Existují totiž možnosti, jak vozidla vyrábět jiným způsobem, kdy se díly nalakují zvlášť a až potom se smontují.“ „Ve staré lakovně bychom z hlediska statiky nemohli lakovat celé těžké elektrovozy, ale rozložené díly ano,“ vysvětlil Dick.

„Samozřejmě by došlo souběžně ke zredukování pracovních míst, vše toto je potřeba hlídat všemi směry: a) fakticky – tzn. argumentačně, b) senzibilně – tzn. politicky. Neboť koncern Volkswagen na nás neustále chystá lstivé pasti a návnady s cílem vyždímat nás co nejvíce a případně odhodit. To si ovšem nemůžeme nechat líbit, a proto je důležité pracovat na všech úrovních – představenstvo, management, zástupci zaměstnanců a samotní zaměstnanci, abychom tomuto riziku čelili. Je to jednoduché, sledujeme-li hodinovou taxu přímých, nepřímých, mzdových a personálních nákladů, nemůže to dopadnout dobře,“ píše aktuální číslo Škodováckého odboráře k možné revoluci ve výrobě.

Situace je kritická

Týdeník připomíná, že situace koncernu Volkswagen je „velmi kritická“. Odbyt celé skupiny Volkswagen loni klesl o 2,3 procenta. „V obtížném tržním prostředí jsme v roce 2024 dodali zákazníkům celkem devět milionů vozů,“ uvedl Oliver Blume. Skupina Volkswagen zahrnuje vedle Škody řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky VW jsou to například Audi, Porsche, Seat, Bentley či Lamborghini. Koncern minulý rok zvýšil odbyt na americkém kontinentu. V Evropě však jeho odbyt stagnoval a v Číně se propadl o téměř deset procent. V nejhorší kondici je právě značka VW, dobře si nevede ani Audi, za loňský rok vykázalo propad odbytu o 12 procent na 1,67 milionu vozů. „V globálním odbytu tak Audi zaostala za automobilkou Tesla,“ všímá si DPA

Volkswagen v rámci svého plánu na snížení nákladů a omezení německých aktivit zkoumá alternativní využití pro své továrny v Drážďanech a Osnabrücku. Největší evropská automobilka, která vlastní také značky jako Porsche, Audi a Škoda, zaznamenala loni pokles prodeje kvůli rostoucí konkurenci čínských společností. Vedení Volkswagenu chtělo původně zavřít několik závodů v Německu, narazilo však na odpor odborů. Před Vánocemi se s nimi společnost dohodla, že letos ukončí výrobu v Drážďanech, kde má 340 zaměstnanců a vyrábí zde elektromobil ID.3, a v roce 2027 ukončí výrobu v Osnabrücku, kde 2300 zaměstnanců vyrábí model T-Roc Cabrio.

„Vzniká dohoda, nad kterou stále visí Damoklův meč zavírání závodů, zejména na území Německa, které je stále reálné. Také minimálně 35 tisíc zaměstnanců musí opustit různým způsobem společnost... Například skončit musí 4 tisíce vývojářů z centrálního vývojového střediska VW Wolfsburg,“ uvádí Škodovácký odborář.

„Zatím není jasné, jak se tyto dramatické dohody promítnou do ostatních lokalit. Nám jde samozřejmě o závody Škoda Auto a. s. Otázka zní, můžeme na to vydělat naší optimálně nastavenou nákladovou relací, naší flexibilitou a vysokou kvalitou včetně cen prodávaných produktů? Nebo situace zůstane nadále neutrální? Nejhorší variantou by bylo, kdyby velká část zátěže byla přenesena na nás, například politickými rozhodnutími, zabráněním investic, (ne)přidělením produktů, případně přidělením špatných produktů – neperspektivních či odebráním komponent,“ pokračuje týdeník a vrací se opět k odloženému projektu nové lakovny:

„Takovéto úvahy nejsou nereálné, například nejkřiklavějším momentem je, že se zastavila rozhodnutí o nové lakovně. V podstatě vše je již připravené – peníze, úspory, stavební rozhodnutí, stavební firmy, poptávka po technologiích přes nákup společnosti Škoda a najednou jsme buď znovu na začátku, nebo co hůř, na konci, kde bude rozhodnuto, že žádná lakovna nebude,“ přemítá předák škodováckých odborů Jaroslav Povšík.

„Důležité je, že opravdu velkým tlakem jsme zažehnali propuštění 448 zaměstnanců v závodě Kvasiny s dopadem na závod Mladá Boleslav (cca 80 zaměstnanců), a dokonce se jeví reálná šance, že jsme odvrátili zrušení části 18směnného systému práce v závodě Kvasiny, kde by byl ještě tvrdší dopad do personálu a také pokles výdělků,“ uvádí Povšík ve Škodováckém odboráři.