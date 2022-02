Ve hře o šéfa automobilky Škoda Auto je devět uchazečů, vyzradili odboráři

Na jednání do Wolfsburgu zamířil i předseda podnikové rady automobilky Škoda Auto Jaroslav Povšík. „Mohu jen prozradit, že ve hře je devět uchazečů,“ uvedl Povšík. Schäfer do čela české automobilky přišel 3. srpna 2020, z funkce odejde po téměř dvouletém působení. Kdo Schäfera v českém podniku nahradí, koncern nesdělil.

Schäfer bude působit ve funkci předsedy představenstva značky Volkswagen ve Wolfsburgu. Povšík podle svého dřívějšího vyjádření nehodlá do vedení společnosti pustit člověka, který bude proti Škodě Auto a bude slabý. „Nevezmeme člověka, který bude proti Škodě, a nevezmeme člověka, který bude slabý. To si pohlídám,“ řekl již dříve Povšík.

O nástupci v čele české značky má být rozhodnuto do dubna. Psali jsme zde.

O tom, kdo by mohl Schäfera ve vedení Škody nahradit si zatím neodvažují spekulovat ani zasvěcení. Jako nejpravděpodobnější se jeví přestup některého z německých manažerů v rámci koncernu VW, možná a logická varianta by se nabízela v podobě povýšení některého z aktuálních členů představenstva Škody.

Příchod člověka na takovou pozici „zvenčí“ je obzvlášť u této korporace vysoce nepravděpodobný. Škoda v rámci koncernu VW platí za vysoce efektivní a nejméně „problémovou“. Aktuálně ovšem přebírá nové úkoly na globální úrovni, kromě zodpovědnosti za aktivity koncernu v Indii či Rusku, dostala na starost péči o platformu MQB ve variantě A0 pro malá auta pro celý svět (čtěte podrobnosti). Nepříjemnost, kterou musí značka nyní řešit, je kolaps prodejů na čínském trhu.

„Nemám chuť ze Škody odcházet, ale vím, jak obtížná situace byla se značkou Volkswagen v uplynulém období a udělali jsme hodně pro to, abychom to zlepšili, ale mnoho práce je ještě před námi. Mohu vás však ujistit, že do posledního dne budu dělat naplno pro značku Škoda a také do budoucna budu dbát na to, aby se Škodě dostávalo férového jednání. Máme daleko větší společný potenciál, naopak nepřítel je venku mimo koncern Volkswagen,“ řekl Schäfer, který do vedení koncernu a wolfsburské značky odchází po lehké předvánoční bouři na nejvyšších místech koncernu, ve které musel jeho vládce Herbert Diess bojovat o svou pozici.

Dosavadní šéf VW Ralf Brandstätter od srpna převezme aktivity Volkswagenu v Číně. Změny dozorčí rada vysvětlila nezbytností zefektivnit chod společnosti tak, aby byla připravena na výzvy nadcházejících let, což je především elektrifikace aut a digitalizace.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala v loňském roce celosvětově 878 200 vozů. Meziročně jde o pokles o 126 600 aut. Důvodem poklesu je pandemie koronaviru i krize s nedostatkem čipů do palubní elektroniky.