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Strategie, nebo ztráta smyslu pro realitu? Odboráři VW v Německu chtějí přidat

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Německý odborový svaz IG Metall požaduje po automobilovém koncernu Volkswagen pětiprocentní zvýšení mezd u zhruba 130 000 německých zaměstnanců. Informovala o tom agentura DPA.

Požadavek přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst.

Požadované zvýšení mezd se podle odborů týká zaměstnanců závodů Volkswagenu v Braunschweigu, Saské Kamenici (Chemnitz), Drážďanech, Emdenu, Hannoveru, Kasselu, Salzgitteru, Wolfsburgu a Cvikově (Zwickau), na které se vztahuje kolektivní smlouva.

Vedení koncernu před nedávnem prohlásilo, že právě pro továrny v Emdenu, Zwickau, Hannoveru a Neckarsulmu (Audi) nemá „konkurenceschopné využití“. Dá se tedy spekulovat o tom, že požadavek na zvýšení mezd je hlavně přípravou na vyjednávání o odstupném pro případně propouštěné zaměstnance.

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„Víme, že Volkswagen stojí před velkými výzvami. Odpovědí na ně ale nemůže být zajišťování budoucnosti podniku na úkor zaměstnanců,“ uvedl Thorsten Gröger, který vede svaz IG Metall v Dolním Sasku, kde koncern Volkswagen sídlí.

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Zaměstnanci se podle něj museli již v uplynulých letech smířit s výraznými omezeními, zatímco Volkswagen vyplácel vysoké dividendy svým akcionářům. „Musíme dosáhnout spravedlivé rovnováhy mezi zaměstnanci a zodpovědností podniku i jeho vlastníků,“ prohlásil.

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Předsedkyně vlivné závodní rady koncernu Daniela Cavallová poukázala na to, že německým zaměstnancům, na které se vztahuje kolektivní smlouva, se mzdy naposledy zvýšily v květnu 2024. „Náklady na každodenní život od té doby vzrostly,“ upozornila. „Našich kolegů se to týká stejně jako všech ostatních zaměstnanců,“ dodala.

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Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 000 pracovních míst či omezit počet modelů.

Součástí Volkswagenu je také český podnik Škoda Auto. Ten opakovaně uvedl, že nový transformační plán koncernu nemá na jeho aktivity žádný přímý dopad. Aktuálně v Mladé Boleslavi doznívá šok z náhlého a nečekaného odchodu šéfa značky Klause Zellmera, který má odejít vést automobilku Volvo.

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Daniela Cavallo, vlevo, předsedkyně generální a koncernové podnikové rady společnosti Volkswagen, a Olaf Lies, ministerský předseda Dolního Saska, stojí v areálu továrny po tiskovém prohlášení po návštěvě závodu Volkswagen Užitkové vozy v německém Hannoveru v pondělí 24. srpna 2026.
Zaměstnanci automobilky a členové odborů IG Metall se shromáždili v areálu sídla Volkswagenu v den zasedání dozorčí rady ve Wolfsburgu v Německu 9. července 2026.
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