Volkswagen předložil odborářům ze svazu IG Metall své požadavky pro kolektivní vyjednávání minulý týden. Je mezi nimi například zmrazení mezd v letech 2027 a 2028, zrušení některých příplatků a odměn či zvýšení flexibility pracovní doby. V současnosti je v německých továrnách Volkswagenu základní pracovní doba 35 hodin týdně.
„V budoucnosti by ji mělo být možné upravovat podle provozních potřeb, a to bez kompenzace v případě prodloužení a s příslušnou úpravou mzdy v případě zkrácení,“ napsala automobilka v návrhu k jednání o mzdách a pracovní době.
Hlavní vyjednavač Gröger nyní uvedl, že odbory budou spor s vedením eskalovat, pokud management neustoupí z některých svých požadavků a nezahájí konstruktivní jednání. „Od ledna uvidíte, co to znamená, když se práce ve Volkswagenu zastaví,“ řekl dnes podle agentury Reuters. „Pak se nezastaví jen výrobní linky. Pak vám vyschnou i dividendy,“ dodal.
Vedení podniku podle Grögera zaměstnancům dluží odpověď na dvě otázky: „Jak chce vůbec Volkswagen, aby vypadala jeho budoucnost? A jak chce toto představenstvo ještě někdy získat zpět důvěru, kterou tak svévolně zničilo?“ Na protest, který začátek rozhovorů v Emdenu doprovázel, účastníci přinesli černé rakve, v nichž byly podle nich „budoucnost“ a „důvěra“. Vzhledem k situaci nemají podle Grögera odbory v úmyslu „posunout se ani o milimetr“.
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Podle svazu IG Metall se do nového úterního protestu zapojilo kolem 4500 lidí, zatímco policie účast odhadla na zhruba 2300 osob. Během protestu zněly bubny, sirény a píšťalky a prostranství místy zahaloval červený kouř z dýmovnic. Na demonstraci v mrazivém počasí dorazili nejen zaměstnanci továrny VW v Emdenu, ale také pracovníci z dalších závodů koncernu, píše DPA.
Předsedkyně vlivné závodní rady koncernu Daniela Cavallová znovu odmítla, aby se některé továrny Volkswagenu v Německu zavíraly. Uzavření hrozí továrnám ve Cvikově (Zwickau), Emdenu, Hannoveru a Neckarsulmu. „Je nám jasné, že je to bolestivý krok. Ale je nutný a nevyhnutelný,“ uvedl naopak jeden z vyjednavačů za vedení koncernu Frank Ischner.
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Poslední kolo rozhovorů podle agentury DPA skončilo po zhruba hodině a půl, aniž by se vyjednávači přiblížili ke shodě. „Atmosféra během rozhovorů byla chladnější než teplota venku,“ uvedl Gröger.
Volkswagen podle agentury Reuters potvrdil své požadavky a zdůraznil potřebu nových úsporných opatření. Firma doufá, že dohody s odbory dosáhne ještě v letošním roce. Další kolo rozhovorů by se mělo konat 15. prosince ve Cvikově.
Nemocný obr
Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Dozorčí rada koncernu v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje do konce desetiletí zrušit po celém světě až 100 000 pracovních míst či omezit počet vyráběných modelů. Na konci loňského roku zaměstnával koncern asi 663 000 lidí.
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Organizace IG Metall v říjnu informovala, že koncern Volkswagen plánuje zmrazit mzdy všech svých zaměstnanců až do roku 2030. Podle říjnového vyjádření českých odborů KOVO by se toto zmrazení mezd mělo týkat i zaměstnanců automobilky Škoda Auto, která je součástí koncernu. Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.
Polovina evropských průmyslových podniků čelí výrazným finančním tlakům
Zhruba polovina evropských průmyslových podniků se nachází pod výrazným finančním tlakem. Přispívají k tomu vysoké náklady na pracovní sílu a energie i rostoucí konkurence ze strany čínských výrobců. S odkazem na studii poradenské společnosti McKinsey to napsal britský ekonomický list Financial Times (FT).
Studie vychází z dat ohledně zisků, finanční hotovosti a zadlužení u téměř 1200 evropských podniků s ročními tržbami přes 100 milionů eur (zhruba 2,4 miliardy Kč). Podle předběžných údajů pro letošní rok se zhruba 50 procent evropských výrobců nachází v napjaté či tísnivé situaci, zatímco vloni to bylo 45 procent a předloni 42 procent. Rostoucí počet průmyslových podniků pod finančním tlakem podle odhadů McKinsey ohrožuje zhruba 3,7 milionu pracovních míst, napsal britský deník.
Evropská komise se snaží zastavit pokles konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Navrhuje řadu opatření, včetně omezení byrokracie, prohloubení jednotného trhu a většího propojení kapitálových trhů v Evropské unii.
Mezi podniky nicméně sílí nespokojenost kvůli pomalému tempu reforem a v řadě odvětví dochází ke snižování počtu zaměstnanců ve snaze čelit ostré čínské konkurenci. Největší evropský výrobce osobních automobilů Volkswagen, jehož součástí je mimo jiné Škoda Auto, například plánuje rozsáhlou restrukturalizaci, která by mohla vést k zániku 100 000 pracovních míst.
„Na zaostávající produktivitu v Evropě neexistuje žádný zázračný lék,“ uvedl Tunde Olanrewaju ze společnosti McKinsey. Upozornil, že některým evropským podnikům se daří zlepšovat své vyhlídky pomocí dohod s odbory na opatřeních ke zvýšení produktivity či pomocí využívání umělé inteligence (AI) ke snížení administrativní zátěže. Mezi další možnosti řešení nynějších problémů podle něj patří restrukturalizace, prodej či likvidace slabých či nevyužitelných aktiv.