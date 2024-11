Ministerstvo dopravy chce nebezpečné odbočování vlevo mezi bodované přestupky

Znáte svoje povinnosti při odbočování vlevo? Jakkoli to vypadá jako naprosto běžný úkon, zákon na něj pamatuje a poměrně přesně říká, jak se jako řidič v takovou chvíli máte chovat, co dělat a co nikdy nedělat. Zákon o silničním provozu, konkrétně paragraf 21 přesně říká: „Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.“

A následně pokračuje: „Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.“

Takže si to shrňme. Musíme dávat blinkr, a to včas. Musíme dávat přednost všem v protisměru a dávat dobrý pozor na to, aby nás například někdo nepředjížděl. A pokud by v levé části vozovky vedl pruh pro cyklisty, musíme dát přednost i jim. Zapomeňme tedy na to rozmyslet si odbočení na poslední chvíli, šlápnout přitom na brzdu, a tak tak si vzpomenout na blinkr. Ano, i to jsme na silnici zažili, a bohužel z toho tehdy byla nehoda. Byť šlo jen o plechy.

Podle zjištění serveru irozhlas.cz by právě takové chování do budoucna mohlo být bodovaným přestupkem. „V rámci revize novely zákona o provozu na pozemních komunikacích zvažujeme vložení této skutkové podstaty, aby bylo nesprávné odbočování přestupkem, který je možno trestat čtyřmi body,“ vysvětlil webu irozhlas.cz tiskový mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Jde hlavně o ochranu motorkářů, které nebezpečné odbočování druhých velmi ohrožuje. Ovšem Roman Budský z Platformy Vize 0 s rezortem dopravy moc nesouhlasí. Otázkou totiž je, jestli bodování vůbec bude k něčemu. „Zpravidla se nejedná o naschvál nebo prvek agresivity. Myslím si, že dávat za to trestné body by asi nebylo správné. Jde spíš o osvětu, jak správně vypadá odbočení doleva,“ řekl pro irozhlas.cz.

Hlavně blinkry!

Včas a dostatečně dlouho. Tak by se dala popsat povinnost používání blinkrů při odbočování – především doleva. Především kvůli možnému předjíždění jiných řidičů. „Odbočování vlevo patří mezi nejsložitější a současně nejnebezpečnější jízdní manévry účastníků provozu na pozemních komunikacích. Jednou ze zásad je i dostatečně včas a významným způsobem manifestovat záměr předjíždět. Včas a zřetelně dát znamení o změně směru jízdy,“ upozornil před časem krajský policejní tiskový mluvčí Vojtěch Robovský.

Ještě předtím, než si najedete ke středu vozovky, abyste mohli odbočit, dobře sledujte zpětná zrcátka. Blikejte raději dřív než později a vždy se důkladně přesvědčte, že to umožňuje jak situace v protisměru, tak za vámi.