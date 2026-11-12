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Od auta před vámi odlétl kamínek a rozbil čelní sklo. Poradíme, kdo zaplatí škodu

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  10:31
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Výměna čelního okna | foto: bigstock.com

Stačí jediná rána a na čelním skle se objeví drobný důlek, ze kterého se může rychle stát dlouhá prasklina. Řidiči často předpokládají, že pokud znají registrační značku auta, od kterého kamínek přiletěl, škodu zaplatí jeho pojišťovna. Jenže skutečnost je mnohem složitější.

Stačí prostě jet za jiným autem. A nebo prostě jen jet po silnici, aniž by před vámi kdokoliv jel. Najednou se ozve ostrá rána a na čelním skle se objeví malý důlek, v horším případě rovnou prasklina. Podobnou situaci zažila řada motoristů. První reakcí bývá snaha zapamatovat si registrační značku vozidla před sebou. Jenže právě tady může přijít nepříjemné překvapení. Samotná znalost registrační značky totiž ještě neznamená, že pojišťovna druhého řidiče škodu uhradí. A ještě nepříjemnější je situace, kdy kamínek přiletí třeba od protijedoucího auta.

„Opsat si registrační značku určitě smysl má, ale nelze očekávat, že pojišťovna jen na jejím základě automaticky zaplatí nové sklo. Poškozený musí co nejpřesvědčivěji doložit souvislost mezi provozem konkrétního automobilu a vznikem škody. Čím větší odstup mezi vozidly nebo hustší provoz, tím obtížnější dokazování bývá,“ upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.

A pozor, srovnávač pojištění srovnejto.cz upozorňuje: „Ani s opravou praskliny mimo zorné pole řidiče byste ale neměli otálet. I miniaturní důlek se vlivem nárazů větru a teplotních výkyvů může rozběhnout v pavouka přes celé sklo. Oprava čelního skla vás tak zbytečně bude stát více peněz, případně budete muset celé sklo vyměnit. A hrozí i vážná bezpečnostní rizika, sklo se může zcela vysypat.“

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Když kamínek odlétne od pneumatiky, začíná složité dokazování

Pokud pneumatika jedoucího automobilu zachytí drobný kámen ležící na vozovce a vymrští jej do čelního skla jiného vozidla, může vzniknout odpovědnost za škodu související s provozem automobilu. Neznamená to však, že pojišťovna automaticky zaplatí opravu každému, kdo uvede registrační značku před ním jedoucího vozu. Důležité je prokázat, že kámen skutečně pocházel od konkrétního automobilu. Pomoci může záznam z palubní kamery, svědectví nezávislého účastníka provozu nebo společný záznam obou řidičů. Ani skutečnost, že druhý motorista souhlasí s popisem události, ale nemusí být pro pojišťovnu dostatečným důkazem.

Podle informací zveřejněných na portálu srovnejto.cz pojišťovny v těchto případech vyžadují přesvědčivé doložení odpovědnosti. Samotné přiznání druhého řidiče proto nemusí k vyplacení náhrady stačit. Jestliže tedy kamínek poškodí čelní sklo, vyplatí se co nejdříve bezpečně zastavit a škodu zdokumentovat. Řidič by si měl poznamenat místo, čas, směr jízdy a případně registrační značku druhého automobilu. Má-li palubní kameru, měl by uchovat původní záznam včetně okamžiků před nárazem. Rozhodně však nemá smysl druhé vozidlo nebezpečně pronásledovat nebo jeho řidiče nutit k zastavení.

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S prasklým čelním sklem hrozí pokuta i trestné body

Prasklina na čelním skle není pouze estetickým problémem. Může zhoršovat výhled řidiče a v některých případech znamenat také technickou nezpůsobilost vozidla. Podle pravidel pro technické prohlídky je závažným problémem zejména poškození čelního skla ve stírané ploše o velikosti přesahující 20 milimetrů. Záleží však také na charakteru závady a jejím vlivu na bezpečnost provozu.

Pokud policie vyhodnotí technický stav vozidla jako nebezpečnou závadu, kvůli které je automobil technicky nezpůsobilý k provozu, může řidiči uložit pokutu od 2 500 do 3 500 korun na místě. Ve správním řízení se sankce pohybuje od 4 000 do 10 000 korun. K tomu se přičítá šest trestných bodů. Za samotný tento přestupek zákon automatický zákaz řízení nestanovuje.

V nejzávažnějších případech může policie také zadržet osvědčení o registraci vozidla. Automobil pak nesmí být používán v silničním provozu, dokud nejsou splněny zákonné podmínky pro jeho opětovné uvedení do provozu. Pokud jde o méně závažné porušení povinností týkajících se technického stavu vozidla, může být postih mírnější, například pokuta do 1 500 korun na místě.

nevymrští pneumatika, ale vypadne přímo z nákladového prostoru automobilu. Typickým příkladem může být nákladní vůz převážející štěrk, písek nebo stavební materiál. Řidiči totiž mají povinnost náklad řádně zajistit, aby během jízdy neohrožoval ostatní účastníky provozu. Pokud například z nezakryté korby vypadne kámen a poškodí čelní sklo automobilu jedoucího za nákladním vozem, může být prokazování odpovědnosti jednodušší.

„Rozdíl je hlavně v důkazní situaci. U kamínku zachyceného pneumatikou často nikdo přesně nevidí, odkud přiletěl. Jestliže však kamera zaznamená kus materiálu padající z nezakryté korby, lze původ předmětu a porušení povinnosti náklad zabezpečit doložit podstatně lépe,“ říká Martin Thienel z Kalkulátor.cz. Ani v tomto případě ovšem nestačí pouhé podezření. Poškozený musí být schopen doložit, odkud předmět pocházel. Významnou pomocí může být kamerový záznam nebo svědectví dalších motoristů.

Kdo zaplatí opravu, když viníka nelze prokázat?

Pokud se nepodaří doložit odpovědnost jiného vozidla, musí motorista hledat řešení především ve vlastním pojištění. Samotné povinné ručení mu totiž škodu na jeho automobilu neuhradí. Slouží k náhradě škod způsobených jiným osobám. Pomoci může havarijní pojištění, pokud se na dané poškození vztahuje, nebo samostatné připojištění skel. Právě to bývá v podobných situacích praktické, protože motorista nemusí zjišťovat, od kterého automobilu kamínek přiletěl.

Důležité je ovšem věnovat pozornost pojistným podmínkám. Rozhodující je nejen sjednaný limit, ale také případná spoluúčast, rozsah krytí a způsob, jakým pojišťovna opravu řeší. „Připojištění skel je praktické právě proto, že majitel nemusí složitě dokazovat, od kterého auta kamínek přiletěl. Před sjednáním by si ale měl ověřit, zda limit odpovídá ceně skla jeho vozu a zda zahrnuje i související práci a kalibraci kamer. Nejlevnější varianta s nízkým limitem nemusí u technologicky vybaveného automobilu pokrýt celou opravu,“ dodává Martin Thienel z Kalkulátor.cz.

Zvláště u moderních automobilů totiž nemusí být výměna čelního skla vůbec levnou záležitostí. Skla bývají vybavena vyhříváním, senzory nebo kamerami asistenčních systémů. Po jejich výměně může být nutná také odborná kalibrace. Celková cena se tak může vyšplhat na desítky tisíc korun.

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Malý důlek ještě nemusí znamenat výměnu celého skla

Dobrou zprávou je, že ne každé poškození čelního skla vyžaduje jeho kompletní výměnu. Pokud jde pouze o menší důlek nebo drobnou prasklinu, která se nenachází v zorném poli řidiče ani na jiném nevhodném místě, může být možné takzvané scelení.

Při této opravě se poškozené místo vyplní speciální pryskyřicí. Zákrok zpravidla zabere podstatně méně času než výměna celého skla a bývá také levnější. O tom, zda je oprava možná, by však měl rozhodnout odborník podle velikosti, umístění a charakteru poškození. S návštěvou servisu se nevyplatí otálet. I nenápadný důlek se totiž může postupně změnit v rozsáhlou prasklinu. Přispívají k tomu vibrace při jízdě, změny teplot nebo prudké zahřátí skla. Poškozené místo lze dočasně překrýt průhlednou lepicí páskou, aby se do něj nedostávala voda a nečistoty. Jde však pouze o provizorní opatření, nikoliv o skutečnou opravu.

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