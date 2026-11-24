První předseda představenstva automobilky Škoda Ludvík Kalma zahynul v neděli 24. listopadu 1996 při dopravní nehodě. Jedna z nejvýznamnějších osobností českého autoprůmyslu po roce 1989 tehdy narazila u Horusic na Táborsku do kamionu, který uvázl v křižovatce. Havárii dlouho provázely spekulace, zda šlo skutečně o nešťastnou náhodu.
Pětapadesátiletý Kalma řídil tehdejší žhavou škodováckou novinku, první generaci novodobé Octavie. Na autě v luxusním provedení SLX s benzinovým motorem 1,8 litru měl poznávací značku s písmenem F. Pro vozy s touto poznávací značkou (používané zejména k vývojovým účelům) v té době neplatily rychlostní limity na volných silnicích a dálnicích.
Kalma považoval za jedinou výraznou nectnost svého dítka Octavie příliš malý popelník. Toho osudného dne si opatrný a rozvážný manažer vzal Octavii na delší soukromou cestu vůbec poprvé.