EU chce zelenou ocel, brání se té levné z Asie. Autoprůmysl varuje

Autor: ,
Plán Evropské komise na snížení kvót a zvýšení cel na dovoz oceli do Evropské unie zachází příliš daleko a evropským automobilkám v jeho důsledku hrozí vyšší náklady na vstupy a administrativu, varuje Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).

Lisovna: Všechny díly jsou uložené a připravené okamžitému použití. Za minutu v Nošovicích vyrobí 66 aut. | foto: Hyundai Motor Manufacturing Czech

EK nový plán na ochranu ocelářského sektoru v EU oficiálně představila v úterý. Navrhuje v něm snížit kvóty na dovoz oceli o 47 procent na 18,3 milionu tun ročně. Clo na dodávky přesahující tyto kvóty by se mělo zároveň zvýšit na 50 procent z dosavadních 25 procent. Návrh ještě musejí odsouhlasit členské země EU a Evropský parlament.

Evropské automobilky se podle ACEA obávají inflačních dopadů plánu Evropské komise.

„Výrobci automobilů získávají přibližně 90 % oceli z EU a nejvíce se obávají inflačního dopadu, který bude mít pokračování ochranného opatření na ceny na evropském trhu,“ varuje ACEA. „Změna klíčových ochranných parametrů, zejména dramatické snížení kvót a zdvojnásobení cla mimo kvótu na 50 %, výrazně sníží možnost zmírnění tlaku na evropském trhu prostřednictvím dovozu. Nové pravidlo původu navíc dále omezí dovoz a vytvoří obrovskou administrativní zátěž pro evropské uživatele dovážených ocelových výrobků.“

„Nezpochybňujeme potřebu určité ochrany odvětví, jako je ocelářství, máme však pocit, že parametry navrhované Evropskou komisí zacházejí příliš daleko v izolaci evropského trhu,“ uvedla generální ředitelka sdružení Sigrid de Vriesová. „Musíme nalézt lepší rovnováhu mezi potřebami evropských producentů a odběratelů oceli,“ dodala.

„Komise se musí individuálně zabývat odvětvími, jako je automobilový průmysl, kde i přes silnou závislost na domácích dodávkách oceli naši výrobci stále musí dovážet určitá množství a jakost oceli. Komise musí také pochopit složitost uplatňování pravidla původu v hlubokých a globálních dodavatelských řetězcích, jako je automobilový průmysl.“

Evropští výrobci oceli plán EK přivítali. Generální ředitel evropského ocelářského svazu Eurofer Axel Eggert podle agentury Reuters uvedl, že navrhovaná opatření by mohla zachránit tisíce pracovních míst.

Česká Ocelářská unie apelovala na současnou i příští českou vládu, aby návrh podporovala. „Návrh komise představuje nezbytnou reakci k zajištění férových podmínek pro evropské výrobce v době rostoucí globální nadkapacity a nekalých obchodních praktik třetích zemí, které ohrožují zaměstnanost i investice do evropského ocelářství. Jedná se o jasný signál, že EU bere svou průmyslovou politiku skutečně vážně,“ uvedli zástupci unie.

Drahé energie vyhánějí výrobu z Evropy

Ocelářství je jedním z průmyslů, kde energie tvoří podstatnou část nákladů. Když jsou ceny energie vysoké a nestabilní (typicky v Evropě), firmy mají motivaci hledat místa, kde jsou náklady nižší – což vede k částečnému přesunu výroby (nebo alespoň investic do nových kapacit) do Asie a jiných regionů s nižšími náklady energie a surovin.

V září 2025 tak rumunské hutě Hunedoara (patří do skupiny ArcelorMittal) oznámily, že od 5. září pozastaví výrobu. Nakonec se rozhodly pro neomezené přerušení výroby. Důvody byly vysoké ceny elektřiny, tlak ze strany dovozu levné oceli, nízké objemy zakázek (objem objednávek významně poklesl).

V Evropě jsou ceny elektřiny a plynu pro průmysl v porovnání s jinými regiony (Asie, Amerika) vysoké. V posledních letech zejména po energetické krizi (v souvislosti s válkou na Ukrajině) došlo k výrazným nárůstům. Firmy v EU se musí navíc vypořádat s daněmi/emisními povolenkami (regulace emisí CO2, poplatky za uhlík ETS), investicemi do technologií pro snížení emisí, což náklady zvyšuje.

V Asii je uhlí blíže nebo levnější, někde je levná elektřina nebo možnost zdrojů energie s nižšími náklady a méně ekologických omezení.

Čína, Indie, jihovýchodní Asie v posledních desetiletích výrazně zvýšila produkci oceli – jak kvůli domácí poptávce, tak díky nižším nákladům výroby. Levná pracovní síla, nižší environmentální regulace nebo menší náklady na dodržování regulačních standardů v některých asijských zemích umožnily snížit celkové výrobní náklady. Dovoz levné oceli (nebo výrobků) z Asie tlačí ceny v Evropě dolů, což některé evropské výrobce nutí buď modernizovat, nebo se soustředit na specializované nebo „zelené“ typy oceli, nebo se částečně přesunout výrobu do oblastí s nižšími náklady.

„Evropské ocelářské firmy čelí tlaku ze strany dovozu z Asie, což ohrožuje jejich marže. V některých případech dochází k uzavírání nebo omezení provozů, pokud není možné konkurenceschopně vyrábět,“ shrnuje Le Monde. „V jihovýchodní Asii se plánuje výstavba nových závodů, které opustí starší, méně efektivní technologie, protože poptávka roste,“ píše OECD.

ArcelorMittal takto zrušil projekty „zelené oceli“ v Německu (Bremen a Eisenhüttenstadt). Firma plánovala přechod svých závodů v Německu na tzv. green hydrogen steelmaking/elektrické obloukové pece (EAF) a další technologie s nižšími emisemi. Tyto projekty byly částečně dotovány – např. státní podpora ve výši zhruba 1,3 miliardy eur. „Nakonec došlo k rozhodnutí zrušit tyto projekty – klíčovým důvodem byly vysoké ceny elektřiny v Německu (v porovnání se standardem v jiných zemích) a nejistota v energetickém mixu (tj. jaká část elektřiny bude skutečně obnovitelná/levná),“ uvádí Deutsche Welle. „Ocel je páteří německého průmyslu , ale je také významným zdrojem emisí skleníkových plynů a představuje téměř 7 % emisí CO2 v Německu.“

„Vzhledem k tomu, že se Německo zavázalo k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045 – o pět let dříve než zbytek Evropské unie – musí ocelářský průmysl podle lobbistické skupiny Německé ocelářské federace ročně snížit emise CO2 až o 55 milionů metrických tun, což představuje zhruba 30 % všech průmyslových emisí,“ dodává DW. „Aby se německá výroba oceli stala výrazně udržitelnější, zavedla předchozí vláda složená ze sociálních demokratů, ekologických Zelených a propodnikatelské FDP politiku podporující využívání vodíku s obrovskými státními dotacemi.“

„Vzhledem k prudce rostoucím nákladům a pomalým investicím na straně nabídky i poptávky studie Institutu energetické ekonomiky (EWI) na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem v Německu pochybuje o tom, že cíle EU a Německa pro rok 2030 v oblasti zelené oceli jsou stále dosažitelné,“ dodává Deustche Welle. „Z dlouhodobého hlediska ceny oceli v Evropě – ať už konvenční nebo zelené – pravděpodobně porostou v důsledku nového systému obchodování s emisemi EU, který vstoupí v platnost v roce 2027.“

Studie společnosti Boston Consulting Group předpovídá, že konvenční výroba oceli v Evropě po roce 2030 již nebude ekonomicky životaschopná.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Musíme vykropit hrobku! Vyznáte se v hantýrce prodejců aut?

Nablýskané plechy, ostrý jazyk a slova, která v autoškole neučili. Připravili jsme si pro vás třicet otázek z bazarového slangu. Víte, co je žehlička, turbokamna nebo haťapák? Otestujte se v Chytrém...

Rekviem za kombíky Volva. Model V60 je posledním mohykánem

Volvo V90 je mrtvé a jeho menší sourozenec V60 to má již také spočítané. Sherlocka Holmese ovšem můžete nechat v klidu doma. Pachateli jsou totiž obvyklí podezřelí – esúvečka. Naposledy jsme se...

Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk

Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...

Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem stylově v obřím americkém pick-upu RAM 1500. Jedná se o stejné auto, ve kterém již společně s...

Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...

Další čínská auta v Česku: elektrický velorex i lowcost od VW. Čím překvapí?

Český automobilový trh zažívá invazi dosud často neznámých čínských značek. Nejnověji Aures Holdings výrazně rozšiřuje nabídku a přiváží na trh celou řadu nových hráčů z Říše středu. Pestrá paleta...

9. října 2025

Tesla představuje nové Standardy. Oholené trojky a ypsilony jsou levnější

Americký výrobce elektromobilů Tesla představil levnější verze svého sportovně-užitkového vozu Model Y a sedanu Model 3. „Snaží se tak podpořit jejich prodej a zvrátit pokles svého podílu na trhu v...

9. října 2025

EU chce zelenou ocel, brání se té levné z Asie. Autoprůmysl varuje

Plán Evropské komise na snížení kvót a zvýšení cel na dovoz oceli do Evropské unie zachází příliš daleko a evropským automobilkám v jeho důsledku hrozí vyšší náklady na vstupy a administrativu,...

9. října 2025

Lada Niva je zpátky v Česku. Je to nefalšovaný automobilový punk

Padesát let. Skoro tolik má na krku Lada Niva, přesto ji pořád můžete koupit jako nové auto. Kromě Togliatti ho teď montují i v Ázerbájdžánu, takže má technicky vzato „neruský původ“ a díky tomu se...

8. října 2025

Prodeje aut v Česku se zvyšují. Královnou je Octavia, rostou elektromobily

Prodej nových osobních aut v Česku za tři čtvrtletí vzrostl o šest procent na 182 437 vozů. V září registrace stouply o 17 procent na 21 370 prodaných vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.

8. října 2025

Německý kancléř chce, aby EU upustila od zákazu spalováků od roku 2035

Německý kancléř Friedrich Merz řekl, že chce, aby EU upustila od plánu na ukončení prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035, píše agentura AFP. Uvádí, že velké německé automobilky jako...

8. října 2025

Nejsilnější sériová fabia je tu. Edice 130 má výkon 130 kW a jede 228 km/h

Škoda Auto odhalila model Fabia 130, speciální model vycházející z výbavy Monte Carlo, která do této modelové řady vnáší výrazný sportovní charakter, a i trochu nostalgie. Není to nejvýkonnější...

7. října 2025  13:26,  aktualizováno  17:20

Proč auta při cestě z Číny zdraží? Zástupce nové značky s geny Mercedesu vysvětluje

Premium

Model X7 už nebude v Česku nabízet jen automobilka BMW, stejně pojmenované auto začala prodávat i čínská značka BAIC. Přestože má v Číně speciální divizi pro elektromobily, na českém trhu bude zatím...

7. října 2025

Porsche 911 je řidičská nirvána i škola. Berte tu jedinou s manuálem

Porsche 911. Jen tři čísla, a přesto je každý okamžitě identifikuje, i neřidič. Pokud se někdy rozhodnete, že ten čas konečně přišel a jdete si pro svou vysněnou „devět-jedenáctku“, zastavte se na...

7. října 2025

Jedno z nejslavnějších aut historie slaví. Před 70 roky představil Citroën DS

Citroën proslul už před druhou světovou válkou svými inovacemi, patřil k průkopníkům pohonu přední nápravy nebo samonosné karoserie. Vůz, který 5. října 1955 továrna představila na pařížském...

7. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Macinka dorazil na Hrad v náklaďáku. Americký pick-up je dlouhý téměř 6 metrů

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka přijel na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem stylově v obřím americkém pick-upu RAM 1500. Jedná se o stejné auto, ve kterém již společně s...

6. října 2025  16:06

Manifest elektromobility pro chudnoucí Evropu. Dacia Hipster je chytrý trpaslík

Francouzské koncerny Renault a Stellantis přišly začátkem letoška s myšlenkou vytvořit novou kategorii aut. Malé elektromobily s menšími požadavky na bezpečnostní výbavu, maximálkou do 110 km/h a...

6. října 2025  8:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.