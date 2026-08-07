Půjčovna je ideální pro začátek a krátké dovolené
Ceny půjčovného se odvíjejí od sezóny, kategorie vozu a délky nájmu:
- Menší minicamper nebo vestavba: Mimo sezónu od 1 990 Kč/den, v hlavní letní sezóně 3 290 až 4 800 Kč/den.
- Rodinný polointegrovaný vůz: V létě 4 000 až 5 800 Kč denně.
- Integrály a luxusní modely: Od 6 000 do 10 000+ Kč denně.
K denní sazbě je nutné připočítat jednorázový servisní poplatek (kolem 1 500 Kč u kratších výpůjček) a vratnou kauci (30 000–50 000 Kč). Při delších cestách (2–3 týdny) sice půjčovny nabízejí slevy 8 až 15 %, přesto 14 dní v rodinném polointegrálu v létě vyjde průměrně na 65 000 Kč a 30 dní na 135 000 Kč.
Pokud vyrazíte jen jednou za rok na dvoutýdenní dovolenou, je půjčovna finančně nejlogičtější volbou. Jakmile ale kouzlu karavaningu propadnete a chcete jezdit častěji, matematika se začíná výrazně přiklánět na stranu vlastnictví.
Vlastní obytňák v číslech: Modelový příklad
Při hodnocení vlastnictví je klíčové dívat se na reálné roční náklady, nikoli jen na pořizovací cenu. Obytné vozy totiž stárnou pomalu a i po letech si uchovávají vysokou hodnotu.
Podívejme se na typický nový rodinný polointegrovaný vůz v hodnotě 1 900 000 Kč:
- Pokles hodnoty (amortizace): Ztráta hodnoty činí průměrně cca 80 000 až 100 000 Kč ročně (v prvních letech o něco více, později hodnota klesá jen minimálně).
- Pojištění (Havarijní + POV): Přibližně 35 000 Kč ročně.
- Servis podvozku, revize a údržba nástavby: Cca 25 000 Kč ročně.
- Parkování a garážování (pokud nemáte vlastní pozemek): Cca 24 000 Kč ročně, ve městech je cena daleko vyšší.
Celkové roční náklady na provoz a držení vlastního vozu: cca 164 000 až 184 000 Kč ročně. Při financování úvěrem je potřeba připočítat také roční úrok.
Kdy se vlastní obytňák vyplatí?
Vezmeme-li průměrnou cenu půjčovného v sezóně (cca 4 500 Kč/den) a srovnáme ji s celoročními náklady na držení vlastního vozu (cca 170 000 Kč/rok), bod zvratu nastává už při přibližně 38 dnech strávených na cestách ročně.
Jakmile v autě strávíte více než 40 dní (např. hlavní 14denní dovolená + 10 prodloužených víkendů během jara a podzimu), vlastní vůz zaručeně vychází finančně výhodněji než půjčovna.
|Parametr/styl využití
|Půjčovna (2 týdny za rok)
|Půjčovna (40 dní za rok)
|Vlastní vůz (bez pronájmu)
|Vlastní vůz (+ 20 dní P2P pronájmu)
|Předpokládané roční náklady
|~65 000 Kč
|~180 000 Kč
|~170 000 Kč (fixní náklady + reálná amortizace)
|~115 000 Kč (po započtení zisku z pronájmu)
|Cena za 1 den cestování
|4 640 Kč / den
|4 500 Kč / den
|4 250 Kč / den (při 40 dnech)
|2 875 Kč / den (při 40 dnech)
|Vratná kauce
|30 000 – 50 000 Kč
|Opakovaně 30–50 tis.
|0 Kč
|0 Kč
|Flexibilita a balení
|Nutné vyzvednout/vrátit, přesunovat věci
|Nutné vyzvednout/vrátit, přesunovat věci
|Před domem, trvale sbaleno
|Věci nutno uklidit před pronájmem
Před koupí ojetiny je naprosto nezbytné prověřit těsnost nástavby. Skrytá vlhkost nebo zanedbané zatékání dokáže konstrukci zničit a oprava bývá násobně dražší než běžný mechanický servis. Vyplatí se proto využít poradenství a předkupní kontrolu auta, kde odborníci odhalí případné skryté vady ještě před podpisem smlouvy.
Jak hranici návratnosti srazit na pouhé 2 týdny? Pronájmem!
Pokud auto vlastníte, nemusí většinu roku stát před domem. Čím dál oblíbenější P2P pronájmy umožňují pronajmout vůz prověřeným zájemcům v době, kdy v něm sami nejezdíte.
- Pokud vůz pronajmete v sezóně na pouhých 20 dní za cenu 4 500 Kč/den, hrubý příjem činí 90 000 Kč.
- Po odečtení provize zprostředkovateli, rezervy na opotřebení a zdanění vám v kapse zůstane čistých cca 55 000 Kč.
Tento přínos sníží vaše roční fixní náklady ze 170 000 Kč na pouhých 115 000 Kč. Bod zvratu se tím posouvá na pouhých 25 dnů vlastního využívání ročně. Vlastnictví obytňáku se tak stává velmi dostupnou a ekonomicky dává smysl téměř pro každého rodinného cestovatele.
Pro pronajímané vozidlo je ovšem nutný 100% technický stav. Základem je pravidelná údržba a kompletní revizní prohlídka vodovodních systémů, plynu i brzd. Pokud dojde k nehodě, profesionální opravy exteriéru i interiéru obytných vozů zajistí navrácení auta do provozu bez zbytečných průtahů.
Přehled kategorií: Který typ je pro vás ten pravý?
- Minicamper: Ideální jako druhý vůz do rodiny. Skvělé rozměry pro běžné denní ježdění i parkování ve městě.
- Šestimetrová vestavba: Nejlepší univerzální kompromis pro pár. Nabízí koupelnu i pevné lůžko, snáze se s ní manévruje.
- Polointegrovaný vůz: Zlatý standard pro rodinu se 3 až 4 členy. Nabízí skvělý poměr mezi obytným prostorem, garáží a provozními náklady.
- Alkovna: Vhodná pro početnější rodiny díky rozměrnému spánek nad kabinou a obřímu vnitřnímu prostoru.
- Integrál: Nejvyšší komfort, celoroční izolace a luxus pro náročné cestovatele.
Pozor na hmotnostní limit 3,5 tuny
S běžným řidičským průkazem skupiny B můžete řídit vozidlo s největší povolenou hmotností do 3 500 kg. U velkých polointegrálů a integrálů je důležité sledovat doložnost, aby auto i po naložení posádky, vody a kol nepřekračovalo legislativní limity.
Rozhodnutí, které přináší svobodu
Koupě vlastního obytného auta je investicí do životního stylu. Pokud do auta sednete jen na 14 dní v roce, půjčovna vám ušetří starosti. Jakmile ale toužíte po svobodě, vyrážíte na víkendy spontánně podle počasí a nechcete řešit termíny či kauce půjčoven, vlastní obytný vůz se vám finančně i zážitkově velmi rychle vrátí – zvláště pokud jeho provoz podpoříte občasným pronájmem.
Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv cestu, vždy myslete na perfektní technický stav. Při výběru ojetiny nepodceňte odbornou kontrolu a při provozu si dopřejte 100% servisní zázemí.
Obsah vznikl ve spolupráci s Nomivans.