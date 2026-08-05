Letní dovolená v autě má své zvláštní kouzlo. Člověk si veze vlastní postel, kuchyň, židle, stůl, kola, zásoby, vodu i kus domova, záleží tedy na tom, jak velké auto je vám letním bytem na kolech. Nemusí se vázat na hotel, můžete měnit plány a užívat si větší svobodu. Češi jsou národ kutilů, kdo nemá na drahý obytňák, nerozpakuje se do úprav svého auta svépomocí. Stále oblíbenějším řešením je také střešní stan – nepřekáží, obslouží ho jeden člověk, a nocování je to jak luxusním hotelu.
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Zlatý věk karavaningu. Oproti Západu Východ živořil, to se vůbec nedá srovnat
Fotky ze svých výprav se střešním stanem nám poskytl nadšený majitel, který ho koupil za pár tisíc z druhé ruky.
A jak bivakujete ve svém autě vy?
Pochlubte se jak cestujete a přespáváte v autě