Rodinný palác na kolech ukazuje klady i zápory domu tahaného „na kouli“

Málokdo v posledních letech zpropagoval karavaning jako Pavel Jirsák se svou rodinou. Když vypukla pandemie covid-19, rozhodli se cestovat a točit o tom videa. Chtěli ostatním ukázat, co to obnáší, vtáhnout je do světa karavanů a obytných aut. „Byl to takový rodinný projekt, chtěli jsme ostatní inspirovat k aktivnímu rodinnému životu a cestování,“ říká otec dvou dětí, který pracuje v IT. Dnes má jejich youtubový kanál RV rodina více než 25 tisíc odběratelů a u 181 publikovaných videí počítadla naměřila celkem 4 506 365 zhlédnutí.

Během let na cestách opsala RV rodina zajímavý oblouk. Začínali totiž s obytným přívěsem, který po čase vyměnili za obytnou vestavbu, se kterou projeli Norsko, aby se zase vrátili k obytnému přívěsu.

„Náš cestovatelský styl je pomalejší. Přesouváme se většinou jednou za týden a se dvěma dětmi oceníme každý metr užitného prostoru navíc. Obytná vestavba je skvělá volba pro cesty, kde jsme se často přesouvali a nemuseli po cestě pracovat. Zjistili jsme ale, že dlouho tímto stylem cestovat nedokážeme a že nám více vyhovuje pomalejší tempo a raději zůstáváme na cestách déle. Také jsme si ověřili, že více času trávíme v kempech než na divoko a volné auto k cestování po okolí nebo jen na nákup je parádní věc,“ popisuje Pavel Jirsák.

Fendt Bianco Activ 515 SKF má v salonu čtyři místa na sezení, směrem k zádi následuje koupelna s WC

RV rodina Cesty a životní styl páru se dvěma potomky, který cestuje nejen po Evropě, můžete sledovat na youtubovém kanále RV rodina, na Instagramu na stejnojmenném profilu a také na Facebooku ZDE . Nedávno založili nový placený kanál na platformě Herohero , kde slibují publikovat exkluzivní a nejosobnější obsah jen pro skalní fanoušky.

Na aktivní rodiny s dětmi míří karavany řady Bianco Activ od německé firmy Fendt. Tato společnost jde tak trochu proti proudu. V časech, kdy prodeje klasických karavanů stagnují a rostou registrace obytných aut, má ve výrobním programu jen obytné přívěsy. Staví je v bavorském městečku Mertingen, které leží západně od Ingolstadtu. „Značka má více než padesátiletou tradici, založena byla v roce 1970 a patří mezi producenty, kteří sází na robustnost a luxus,“ popisuje Vladimír Záhorec z kroměřížského Karavan Centra Morava.

Na první pohled model Bianco Activ 515 SKF vypadá jako běžný karavan, jakými se v létě plní kempy od Baltu po Jadran. Netradiční řešení je však patrné při pohledu z pravé strany. Kromě hlavních vchodových dveří jsou v boku přívěsu ještě dva velké vstupní otvory. Jeden hned na přídi, u aerodynamicky sklopeného čela, druhý v zadní části. Designéři jejich pomocí otevřeli palubu pro rozměrné předměty. Při přejezdech tak cestovatelé do přívěsu mohou zaparkovat třeba kola, která jsou obvykle převážena na nosiči nebo na střeše tažného vozu, kde rozhodně nepomáhají aerodynamice.

Model míří na rodiny s menšími dětmi. Pro ty jsou v zadní části připraveny palandy, z nichž horní je přístupná pomocí malého žebříku zavěšeného na stěně v interiéru. Každému je jasné, že v dětské posádce bude zuřit boj, kdo bude spát „nahoře“.

Fendt Bianco Activ 515 SKF nabízí v zadní části dvě palandy, horní je přístupná po odnímatelném žebříku

Směrem k přídi následuje koupelna s chemickým WC a sprchovým koutem, proti které leží vysoká šatní skříň a lednice o objemu 133 litrů. Do střední části karavanu designéři vetknuli sezení pro celou čtyřčlennou posádku a kuchyňskou linku bohatě dotovanou prostorem. Vařič je tříplotýnkový a oddělený od umyvadla. Prostor pro přípravu jídla je díky oknu osvětlený denním světlem.

V přední části cestovatelé najdou velké manželské letiště o rozměrech 140 × 210 centimetrů. Jeho část je sklopná, aby se do předního nákladového prostoru daly naložit i opravdu velké předměty. Tato část je navíc vybavena už od výrobce poličkami. Jak už to u moderních karavanů a obytných aut bývá, nechybí u lůžka ani zásuvky a USB konektory. Další lůžko se dá připravit po rozložení sedacího koutu.

Co může uživatele, který je zvyklý na obytné auto, překvapit, jsou objemy nádrží na palubě. Zásoba čisté vody je 45 litrů (na přání je možné doinstalovat na dvojnásobný objem, pozn. red.), do nádrže na odpadní „šedou“ vodu se vejde jen 24 litrů vody. Pro srovnání naše obytná vestavba v dodávce vozí 90 litrů čisté vody a tomu odpovídá i objem odpadní nádrže.

Fendt Bianco Activ 515 SKF pohled do koupelny s chemickým WC

Jenže tady narážíme na odlišnou filosofii využívání karavanů, které jejich obyvatelé parkují na jednom místě delší dobu. Tomu odpovídá i infrastruktura moderních kempů, kde jsou u lepších parcel připravené kromě obligátní elektřiny i rozvody čisté vody i odtoky na tu šedou. A zkušení karavanisté tak na palubu nakládají i „hadici do septiku“.

Pro moderní karavany je téměř nezbytnou pomůckou mover. Jak naznačuje původ tohoto slova v anglickém slovesu pro pohyb, jedná se přídavný pohon pro obytný přívěs. Testovaný Fendt přesahuje svou délkou sedm metrů a může vážit až dvě tuny. Takového drobečka ručně i čtyřčlenná rodina jen těžko dostrká na kempovací parcelu.

Fendt Bianco Activ 515 SKF celkový pohled do interiéru od zadních paland

„Mover považuji za nutnost v naší váhové kategorii. Náš karavan má 2 tuny a stává se velmi zřídka, že je v kempu dost místa, abych karavan ustavil na místo autem. A s takovým karavanem na horším povrchu se nadře i šest chlapů,“ vysvětluje Pavel Jirsák z RV rodiny. A dodává: „Mover ale bohužel snižuje průjezdnost karavanu, což považuji za jeho velkou nevýhodu a mnohem raději bych někdy v budoucnu viděl řešení přímo na nápravě karavanu v podobě nějakého elektromotoru.“