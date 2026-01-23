Obytňáky do tuhých mrazů. Jak si u sjezdovky užít teplo domova

Tomáš Málek
Kempovat přímo pod sjezdovkou při minus dvaceti? Pro moderní obytná auta to nepředstavuje žádný problém. Konstrukčně jsou na zimní provoz nejlépe připravené integrované obytné vozy, laickým pohledem velké bílé „krabice“ na kolech. Podívali jsme se, jak se liší italský a německý přístup v tomto segmentu, a postavili doslova vedle sebe Laiku z Apeninského poloostrova a Eura Mobil z Německa.
Laika Ecovip H 2109 nabízí v zadní části velké dvojlůžko, které je přístupné po...

Laika Ecovip H 2109 nabízí v zadní části velké dvojlůžko, které je přístupné po schůdku | foto: KCM

Eura Mobil Integra Line 720 EF, celkový pohled na koupelnu s WC, sprchový kout...
Eura Mobil Integra Line 720 EF celkový pohled na kuchyňku
Eura Mobil Integra Line 720 EF, detail interiéru v kuchyni
Eura Mobil Integra Line 720 EF, detail spínače elektrického stahování lůžka nad...
Technický základ mají stejný. Pod kapotou se skrývá práce inženýrů italského Fiatu. Obě řešení využívají automatickou převodovku. Ale dál se jejich cesty poněkud rozcházejí. Italové z toskánské značky Laika model Ecovip H 2109 postavili jako svůj nejmenší integrovaný obytný vůz. Udělali všechno proto, aby jej udrželi pod hmotnostním limitem 3,5 tuny.

Poprvé s obytňákem. Dejte pozor na míry, hmotnosti a pojistku

Němci pracující ve Sprendlingenu u Mohuče se mohli rozmáchnout nejen do délky, ale nemuseli řešit ani každý kilogram. Eura Mobil IL 720 EF totiž patří mezi „těžkotonážníky“, na jejichž řízení už šofér potřebuje papíry na náklaďák (řidičské oprávnění skupiny C, pozn. red.). Laika má doložnost slušných 428 kilogramů, do Eura Mobilu turisté mohou naskládat víc než tunu nákladu, přesně 1 120 kilogramů.

Pro kempování v zimě

Voda má jednu nepříjemnou vlastnost: pokud zamrzne, zvětší svůj objem. Stavitelé obytných aut nádrže na odpadní vodu s oblibou připevňují na podvozek auta. Doslova je uchytí na podvozkový rám, aby voda samospádem stékala. Pokud posádka kempuje jen v létě, ničemu to nevadí. Pokud chce jezdit i v zimě, představuje zamrzající a ledem roztrhaná nádrž problém. Ale řešení se vždycky najde. Laika i Eura Mobil odpadní nádrže izolují a systém vybavují vyhříváním. Němci se svou precizností dokonce odizolovali i vypouštěcí trubku nádrže. V tomto ohledu jsou modely Ecovip a Integra Line naprosto srovnatelné.

Eura Mobil Integra Line 720 EF v číslech

  • Počet míst na jízdu: 4
  • Počet míst na spaní: 4
  • Výkon motoru: 132 kW (180 HP)
  • Délka/šířka/výška (cm): 741/232/288
  • Výška interiéru (cm): 198
  • Motorizace: 2.2 I MJet
  • Převodovka: automat
  • Typ podvozku: Fiat Ducato 44 Heavy
  • Pohotovostní hmotnost (kg): 3 280
  • Doložnost (kg): 1 120
  • Max. hmotnost (kg): 4 400
  • Topení / ohřev vody: teplovodní vytápění Alde
  • Zadní postel (cm): 2 ks, 84 × 203
  • Přední postel (cm): 193 × 150
  • Chladnička (l): 142
  • Nádrž na vodu (l): 138
  • Nádrž na odpadní vodu (l): 100
  • Cena v Karavan Centru Morava v Kroměříži: 2 599 999 korun (2 148 760 Kč bez DPH)

I teplý vzduch má jednu nepříjemnou vlastnost: stoupá vzhůru. Přitom klíčovým místem pro tepelný komfort posádky obytného vozu je podlaha. Osvědčeným technickým řešením je její zdvojení, kterým se pyšní oba integrované vozy. Meziprostor, kudy vedou „inženýrské sítě“ obytňáku, je temperovaný. Právě dvojitá podlaha s vnitřním vytápěním zajišťuje i v tuhých mrazech izolaci obytné části. Lidově řečeno, v takto konstruovaném obytňáku „nezebe od nohou“, a navíc nabízí další úložné prostory. Pro italské techniky pracuje to, že Laika má podlahovou desku silnou 42 milimetrů, kdežto Němci se spokojili s 38 mm.

Dodávky, které slouží jako základ obytných aut, konstruktéři rozhodně nenavrhovali „na bydlení“. A už vůbec ne na bydlení v zimě. Integrované obytné vozy se s handicapem tepelných ztrát vyrovnávají ze všech nejlépe. Jejich karoserie je tvořena panely navrženými speciálně pro kempování. Jejich sendvičová konstrukce zabraňuje tepelným mostům. U Laiky Ecovip mají stěny tloušťku 34 milimetrů, střecha 38. Německá Integra Line má stěnu silnou stejně jako střechu: 30 milimetrů.

Kde však Eura Mobil italskou konkurenci jednoznačně válcuje, je systém vytápění. Německý výrobce do testovaného modelu namontoval teplovodní topení. V principu je to stejné řešení, jaké zná většina lidí ze svého obydlí. Pod podlahou vozu a kolem stěn jsou rozvody teplé vody a topná tělesa.

Obytňák, ve kterém na lyžovačce mrznout nebudete, si vozí ústřední topení

Radiátory se starají o to, že se interiér rovnoměrně ohřívá, a díky jejich promyšlenému rozmístění podél stěn vzniká neviditelný tepelný závěs. O ohřev topného média i přípravu horké vody na mytí či sprchování se stará „kotel“. Výrobcem tohoto systému je švédská společnost Alde. Kdo zná skandinávskou vášeň pro zimní kempování, toho rodný list teplovodního topení pro karavaning nepřekvapí.

Italové sáhli po konvenčnějším Truma Combi 6. Toto zařízení vyrábí spalováním plynu horký vzduch, které pak systém trubic rozvádí po celém voze. Když systém jede naplno, bývá jeho ventilátor slyšitelný v celém interiéru. Truma zároveň ohřívá vodu na mytí. Na druhou stranu, teplovzdušné topení tolik neváží a je i cenově dostupnější.

Art deco vyzývá klidnou sílu

Střet různých filozofií se naplno odehrává v interiéru. „Malá“ Laika má v sobě cosi ze stylu art deco – připomíná jej například ohýbaná opěrka sezení do tvaru písmene L v salonu. Mimořádně pohodlné kapitánské sedačky jsou pro cestovatele odkojené sériovou produkcí dodávek značky Fiat úplným balzámem.

Laika Ecovip H 2109 v číslech

  • Počet míst na jízdu: 4–5
  • Počet míst na spaní: 4
  • Výkon motoru: 103 kW (140 HP)
  • Převodovka: automat
  • Topení a ohřev vody: plyn
  • Délka/šířka/výška (cm): 659/225/299
  • Výška interiéru (cm): 212/205
  • Motorizace: 2.2 I MJet
  • Typ podvozku: Fiat Ducato 35 Light
  • Pohotovostní hmotnost (kg): 3072
  • Doložnost (kg): 428
  • Max. hmotnost (kg): 3500
  • Topení a ohřev vody: Truma Combi 6
  • Zadní postel (cm): 197 × 82 / 185 × 82
  • Přední postel (cm): 190 × 145 (stahovací)
  • Chladnička (l): 106
  • Nádrž na vodu (l): 120
  • Nádrž na odpadní vodu (l): 100
  • Cena v Karavan Centru Morava v Kroměříži: 2 999 999 korun (2 479 338 Kč bez DPH)

Němci sázejí na světlé dřevo a populární sezení tváří v tvář. Bílé čalounění křesel vypadá působivě, ale jak dlouho v běžném provozu vydrží bez poskvrny, je otázkou. Na rozdíl od 6,5 metrů dlouhé Laiky s jednou koupelnou se Eura Mobil honosí odděleným sprchovým koutem a toaletou s designovým umyvadlem. Obě tyto místnůstky je možné propojit dveřmi, a mezi ložnicí a obytnou částí tak vznikne prostorná koupelna. U velkých obytných aut je tento layout čím dál populárnější.

Závěr italsko-německého srovnání: oba integrované obytné vozy jsou od výrobců konstrukčně připravené na zimní kempování. Při stejném technickém základu od značky Fiat však nabízejí poněkud odlišnou filozofii. Laika Ecovip H 2109 ukazuje, že i na šesti a půl metrech délky se dá postavit pohodlný obytný vůz pro čtyři cestující. Eura Mobil Integra Line 720 EF své cestovatele víc rozmazlí prostorem, systémem topení i drobnými detaily, které jsou přímo v základu (vnější sprcha, vývod pro televizi, tlakový rozvod vody ve voze, elektricky spouštěné lůžko v kabině).

Každá legrace však něco stojí. Za německý prémiový obytný vůz si kupující musí aktuálně v Karavan Centru Morava v Kroměříži připravit 2 999 999 korun (2 479 338 Kč bez DPH), italský obytňák se znakem okřídleného psíka vyjde tamtéž na 2 599 999 korun (2 148 760 Kč bez DPH).

Vychytávky pro zimní kempování

  • dvojitá podlaha – výhody: lepší tepelná izolace, další úložné prostory
  • izolované a vyhřívané nádrže – nehrozí nebezpečí zamrznutí
  • integrovaná karoserie, případně doplňky snižující tepelné ztráty kabinou
  • Duo Control – systém umí přepnout plynové nádrže, pokud se jedna z nich vyprázdní, navíc ukazuje stav plynu v bombách na palubě
