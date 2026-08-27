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Zlaté české ručičky postavily ze Škody Pick-up vychytaný cestovatelský speciál

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Soutěž

| foto: Archiv soutěže

Škoda 1203 Kamyonet
15 fotografií
Byl doma, ve vynikajícím stavu a nejezdil. Tak se zrodil nápad, udělat z něj cestovatele. Přitom jsme chtěli co nejméně úprav, protože pickupů už moc nejezdí a navíc tento měl bohatou rodinnou historii, popisuje Michal Kozderka svůj expediční speciál.

Čtenáři iDNES.cz se chlubí, jak si upravili auto, aby se jim s ním lépe podnikala prázdninová dobrodružství.

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Původně šlo o služebák firmy HP Sporting. „Jejich vynikající tlumiče má samozřejmě dodnes,“ ubezpečuje Michal Kozderka. A pokračuje: „Po dlouhé službě a úplném rozkladu původní modré karoserie dostal novou u pana Chaloupky v Kostelci nad Orlicí.“

Úpravy vzal Michal Kozderka vážně. „Celou úpravu jsem si hezky promyslel a namodeloval. Při případné nehodě měla zůstat dlouhá část 60cm desky pevně připevněná na nosníčcích (jeklech). Druhá (zvedací) část se měla vytrhnout z pantů a neškodit konstruktéry zamýšlené deformaci karosérie. Nosníčky později nosily i dvě kola, tak jsem nasimuloval i jejich zatížení, abych je nepoddimenzoval. Později jsme začali vozit i nafukovací kajak, který byl schovaný v přední části korby a nepřekážel při spaní,“ popisuje.

Výsledek si majitel chválí. „Na korbě jsme měli pěnovou matraci, na níž se dobře spalo, auto nás izolovalo od studené země a za pomoci stojek a dvou heverů jsme auto dokázali vyrovnat i na hodně kopcovitém terénu. Díky tomu se zakempované auto nehoupalo a spáči se nikam nekutáleli.“

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Vychytaný je i stan. „Stavba byla na 2 úchyty, tyčku a 4 kolíky. Takže asi 5 minut práce, což se jsem zvládal i v dešti. I přes absenci moskytiéry nás uvnitř nežrali komáři, ani pověstní skotští pakomárci. Celá příprava na spaní znamenala navíc podložit aspoň jednu stojku pod korbu, přehodit 2 zavazadla na sedačky, bednu s kuchyňkou na zem a vyrolovat povlečenou matraci včetně spacáků.“

Cestovatel ovšem přeci jen jednu nevýhodu na netradičním cestovatelském speciálu vlastní konstrukce najde: „Větrání. V létě se v kabině dělalo nesnesitelné vedro. Proto bylo Skotsko na cestování ideální. Při letních přejezdech z Francie do Čech jsem míval celou cestu otevřená okénka… nic moc. Sháněl jsem i střešní okno, ale na to nakonec nedošlo,“ popisuje.

Nejdál byl Michal Kozderka se svým pickupem na severu Skotska. „Jinak, protože bydlíme ve Francii, pickup projel kus Francie, Německa a Čech. Pak se nám narodilo jedno dítě, druhé a dvoumístné auto přestalo být prakické, přičemž pořád potřebovalo čas na údržbu,“ vypráví.

„Proto jej od léta 2023 můžete obdivovat během pátků v muzeu Matrixu v Lipovce,“ zve k návštěvě.

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