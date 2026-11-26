Blíží se svátky „klidu a míru“, což znamená nákupní šílenství a zuřivé objíždění nákupních center. Na provoz kolem nich se zaměřil Portál nehod, který analyzoval data o nehodách za období 2016 až 2025.
Data z 3 712 nehod ukázala, že takřka dvacet procent nehod se u nákupních center stane v předvánočním období. Jen na prosinec připadá více než desetina. Na každý z ostatních měsíců přitom připadá kolem sedmi procent nehod.
Za posledních deset let se stalo nejvíce nehod u Westfield Chodov v Praze, a to 404, z toho 22,5 procenta v předvánočním období. Druhý největší počet nehod zaznamenal Portál nehod u Avion Shopping Park v Ostravě, a to 353, podíl nehod v listopadu a v prosinci je 20,7 procenta. Největší podíl předvánočních nehod, 28 procent, má obchodní centrum Palác Pardubice, kde se v tomto období stalo 23 nehod z celkových 83 nehod.
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„Pokud porovnáváme obchodní centra podle absolutního počtu nehod, dostáváme jiné pořadí než při pohledu na jejich podíl v listopadu a prosinci. Větší počet kolizí ale nemusí automaticky znamenat nebezpečnější parkoviště. Do těchto výsledků se významně promítá samotná lokalita obchodního centra a s ní související počet aut, která daným místem projíždí,“ okomentoval data Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Nejčastěji je na vině špatné manévrování a nevěnování se řízení
Za necelou polovinu nehod přitom může nevěnování se řízení, nesprávné otáčení a couvání. „Řidiči chybují při stejných úkonech jako po zbytek roku, například když vyjíždějí z parkovacího místa nebo se otáčejí v omezeném prostoru,“ popisuje Sibal. Ke kolizním situacím přispívá spěch a nervozita při hledání parkovacího místa, hustý provoz i brzké stmívání.
Přednost zprava
Nejčastější příčiny adventních ťukanců jsou přitom banální. Podle odborníků je nejčastěji na vině opomenutá přednost zprava, která platí i na parkovišti u nákupního centra. Řidiči ji na parkovištích nedodržují, protože mají pocit, že přednost mají ti, kteří jedou rovně nebo po komunikaci směřující ven či dovnitř.
Nerespektování dopravního značení
Hodně ťukanců má za vinu i nerespektování dopravního značení, zejména značek označujících jednosměrku, řidiči to prostě často „berou tou nejkratší cestou“. Spousta drobných kolizí vzniká i nedobržděním z nepozornosti. Člověk nemusí být dopravní expert, aby si uvědomil, že na parkovišti obchodního centra jsou na řidiče kladeny opravdu stresující nároky: musí sledovat provoz, ostatní řidiče, chodce i nákupní vozíky. Stačí trocha nepozornosti a zmačkané plechy nebo odřeniny jsou na světě.
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Svou roli zde hraje také riziková manipulace s autem – k té přispívají zejména podzemní či nadzemní několikapatrové garáže plné různých podjezdů či nadjezdů, přikázaných směrů a podobně. Řidiči proto často podlehnou pokušení si cestu zkrátit nebo zapomenou na opatrnost kvůli stísněnému prostředí v garážích. Auta se zvětšují a řada parkovišť v nákupních centrech tak dlouhodobě čelí problémům s malými, úzkými místy k parkování.
Couvání z parkovacího místa
Do problémů se řidiči často dostanou ve chvíli, kdy z místa vyjíždějí. Couvají z řady zaparkovaných aut do jízdního pruhu a výhled do stran jim zakrývají sousední vozy, zvlášť když vedle stojí vyšší SUV nebo dodávka. Za autem přitom můžou procházet lidé s nákupními vozíky nebo se zezadu blíží jiný řidič, který zrovna hledá volné místo. Zrcátka ani parkovací kamera neukážou, co se děje pár metrů do strany. Kdo couvá pomalu a po kouscích, dává ostatním šanci, aby si ho včas všimli.
Otáčení mezi řadami aut
Před svátky se snadno stane, že řidič vjede do řady, kde nic volného není, nebo volné místo o pár metrů mine. Místo aby objel celý blok, otočí se na místě. V úzké uličce mezi zaparkovanými auty to znamená několik pokusů dopředu a dozadu. Řidič přitom hlídá přední i zadní nárazník a k tomu ještě auta, která se mezitím za ním hromadí. Stačí jednou špatně odhadnout vzdálenost. V patrových garážích je to kvůli stísněnému prostoru ještě o něco těžší.
Hledání volného místa
Kdo krouží po parkovišti už několikátou minutu, nesleduje cestu před sebou, ale volná místa. Když nějaké zahlédne, prudce zabrzdí nebo zabočí a nepodívá se, kdo jede za ním. Na jedno uvolněné místo navíc často čeká víc aut najednou a o tom, kdo do něj vjede, se rozhoduje během vteřin. Spěch a nervozita, o kterých mluví Sibal, se pak projeví právě v takových drobných manévrech.
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Mapa rizikových míst
Zdroj: DataFriends