Nejtišší čínská auta ladí expert, kterých je málo. Učil se u Fordu a Tesly

Automobilka Geely se snaží budovat image jedné z nejprogresivnějších firem čínského autoprůmyslu a v mnohém se jí to daří. I když se k dlouho chystané vlastní expanzi na světové trhy teprve opětovně nadechuje, má už vcelku globální charakter.

Do jejího portfolia totiž patří automobilka Volvo včetně elektrické značky Polestar, Geely vlastní podíl i v malajsijském Protonu a také Lotus Cars. Majitel Geely, miliardář Li Šu-fu je také akcionářem Daimleru. Sama automobilka pak prodává vozy i pod prémiovější značkou Lynk & Co a chystá plně elektrickou značku Geometry.



Geely je na rozdíl od mnoha konkurentů skoukromou čínskou automobilkou a rádo se chlubí vyspělostí svých modelů. Teď dala automobilka nahlédnout mírně do tajů vývoje svých vozů v oblasti takzvaného NVH komfortu, který je v autoprůmyslu stále větším tématem. Zkratka NVH vyjadřuje vše podstatné: Noise, Vibration and Harshness, tedy hluk, vibrace a nepohodlí. Odtlumení různých hluků, vibrací a rázů je u Geely velmi důležitou součástí vývoje a značka je na to náležitě hrdá.

Důkazem jejích schopností nejen v oblasti odhlučnění je podle představitelů Geely třeba nové MPV Jia Ji. To v nedávné době získalo nejvyšší hodnocení v testech C-ECAP, které jsou ekvivalentem zkoušek EuroNCAP, jen k hodnocení ochrany posádky ještě přidávají i hodnocení ekologičnosti vozů (použité materiály, možnosti recyklace a podobně) a také určitého komfortu posádky. V oblasti NVH získalo Geely Jia Ji stoprocentní hodnocení a z celkových 105 možných bodů má v hodnocení C-ECAP skóre 101,24 bodu.

Velký podíl na takovém výkonu má podle Geely specialista Ku Pcheng-jün (Gu Pengyun), který se věnuje intenzivně oblasti hluku a vibrací. Tento odborník získal doktorát ze strojního inženýrství na prestižní americké univerzitě MIT a 14 let dělal u Fordu v jeho oddělení NVH. Následně pracoval v automobilce Tesla, kde měl rovněž na starosti snížení intenzity hluku, což je u elektromobilů ještě důležitější než u aut se spalovacím motorem. V roce 2013 ho k sobě zlanařilo Geely.

Geely Jia Ji

U této automobilky Pcheng-jün vybudoval vývojové centrum a vychoval skupinu inženýrů, kteří nabrali vědomosti v oblasti akustického komfortu. Důvod byl jednoduchý, odborníků v této disciplíně je velmi málo a v Číně to platilo v roce 2013 dvojnásob, přitom přetáhnout experty ze zahraničí se z počátku nedařilo.

Dnes má tým, který začínal zhruba na padesáti lidech, přes 300 členů a Pcheng-jün zdůrazňuje, že jeho úkolem je požadovaný zvukový projev co nejvíce „připravit“ už při základní konstrukci auta. Klíčem k úspěchu je v počátku konstrukce potlačit možné šíření nežádoucích zvuků, což je oblast, kterou podle experta u Geely dobře zvládají. Teď se soustředí na kvalitní zvukový projev a snaží se docílit toho, aby žádané NVH kvality byly vneseny do samotného DNA vozu.

Na toto mysleli u Geely například při vývoji své nové kompaktní modulární platformy (CMA). Pcheng-jün upozorňuje, že zvukový projev auta je velmi subjektivní záležitostí a samozřejmě záleží na tom, jaké má dané auto být. U sportovního vozu je dobré dát průchod silným tónům, které dotváří jeho charakter, komfortní limuzína naopak žádá dokonalý klid.

Geely za účelem ladění zvukových kvalit svých vozů využívá speciální NVH laboratoř Geely Research Institute. Laboratoř je jediná svého druhu v Číně a zároveň jedním z mála takto pokročilých pracovišť na celém světě. Laboratoř má dokonalou izolaci vůči vnějšímu hluku, a tak v ní lze provádět opakovaná a vzájemně porovnatelná měření. Součástí pracoviště je i speciální komora pro simulaci různých projevů počasí, třeba větru a deště.

Geely se chlubí, že MPV Jia Ji díky tomu všemu patří k tichým a komfortním automobilům. Podle automobilky jde například o jediný vůz své kategorie, který využívá i systém aktivního potlačování hluku. Celkově využívá Geely Jia Ji přes 150 různých řešení pro tlumení hluku. Značka se chlubí tím, že co se průniku vnějšího hluku do kabiny týče, podařilo se s nastartovaným motorem na volnoběhu docílit intenzity pod hranicí 38,1 decibelu, což je velmi dobrý výkon.

Na druhou stranu nejde o nic nedosažitelného a podobně tiché auto umí dnes zkonstruovat prakticky kterákoli zavedená světová automobilka. Podle dat databáze Auto Decibel DB to není problém ani pro Škodovku. Rekordmanem je v tomto ohledu Yeti z roku 2012, který na volnoběh v kabině vykázal 35,9 decibelu, Kodiaq 1.4 TSI z roku 2017 dosáhl na 36,3 decibelu a níže než Geely Jia Ji se pohybuje i několik dalších vozů značky.

Že se Geely oblasti NVH intenzivně věnuje, ovšem ukazuje, jaké ambice automobilka má. Zdá se, že právě z této čínské firmy by se dříve nebo později mohl stát skutečně významný globální hráč, který dovede svou technickou expertizou konkurovat těm nejbohatším automobilovým koncernům světa.