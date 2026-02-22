Andreas Mindt je ostřílený veterán koncernu VW, kromě volkswagenů nesou za osmadvacet let v jeho službách podpis desítky volkswagenů, audin, ale i bentleye i porsche, sám má doma kultovní sporťák 911.
Mindt přibere oficiálně novou roli v rámci koncernu od 1. března. Bude zodpovědný za úkol vedoucího korporátního designu, kterým je jasné odlišení jednotlivých značek. „Každá musí být okamžitě rozpoznatelná. Zároveň korporátní design zajišťuje, aby všechny produkty splňovaly potřeby jednotlivých regionů a trhů, stejně jako rozmanitá očekávání zákazníků po celém světě,“ vysvětluje německý magazín Auto, motor und sport.
Zdroj z Mindtova studia, který nechce být jmenován, pro iDNES.cz prozradil, že šéf koncernu Oliver Blume už Mindtovi zadal některé úkoly nyní. Oliver Blume má rad Andyho, jak Mindtovi ve firmě říkají, rád, o to je vše jednodušší.
Mindt v loňském roce také podpořil velkou autodesignérskou soutěž iDNES.cz.
Andreas Mindt zahájil svou kariéru ve skupině Volkswagen v roce 1996 po absolvování Vysoké školy aplikovaných věd v Pforzheimu, kde je jeden z nejvyhlášenějších oborů věnovaných automobilovému designu na světě. Od roku 1996 zastával různé pozice v rámci značky Volkswagen. Jeho dílem je design první generace modelu Tiguan a exteriéru Golfu sedmí generace 7.
V letech 2014 až 2021 byl zodpovědný za design exteriéru vozů Audi, od Audi A1 přes elektrický e-tron GT a Audi Q3 po Audi Q8. Od roku 2021 byl šéfdesignér značky Bentley, která je též součástí koncernu Volkswagen; měl za úkol definovat nový designový jazyk značky se sídlem v Crewe, který představil model Batur Cabrio loni v létě. Od února 2023 vede Mindt designstudio značky Volkswagen osobní vozy, které převzal po Jozefu Kabaňovi.
„Když chci adrenalin, jedu na motorce. Ale když potřebuji klid po celém dni práce, ticho elektrického auta je to nejlepší, co můžete mít,“ řekl Andreas Mindt v rozhovoru pro iDNES.cz.
Na pozici šéfa designu celého koncernu Volkswagen nahrazuje legendu, Michael Mauer nastoupil do společnosti Porsche v roce 2004 jako čtvrtý hlavní designér v historii společnosti. Jeho předchůdci byli Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine a Harm Lagaay. Mauer studoval automobilový design na stejné univerzitě ve Pforzheimu jako Mindt a k Porsche se dostal přes Mercedes, Smart a Saab. „Na začátku svého působení ve společnosti Porsche AG byl zodpovědný za redesign modelu Cayenne, nové Panamery a supersportu 918 Spyder. Michael Mauer také provedl design Porsche do elektrické éry,“ vypočítává Auto, motor und sport.
Maurera v Züffenhausenu od února letošního roku nahradil Tobias Sühlmann, který přišel z McLarenu. Také Sühlmann je absolventem univerzity ve Pforzheimu. Dnes šestačtyřticetiletý designér zahájil svou kariéru v roce 2005 u Volkswagenu, než přešel do Bugatti. Poté byl hlavním designérem exteriérů u Aston Martinu, než poprvé nastoupil do McLarenu. Následně se přesunul k Bentleyi kde po boku Andrease Mindta sehrál klíčovou roli při tvorbě modelu Batur . V září 2023 se ovšem opět vrátil k McLarenu na pozici šéfdesignéra.