Design koncernu VW ohlídá velký sympaťák. Andy už dostal první úkoly

František Dvořák
Obrovský sympaťák, talentovaný tvůrce, nadšený motorista, věrný Volkswagenář Andreas Mindt ke své pozici šéfdesignéra značky Volkswagen přibírá nové úkoly. Ujme se vedení designového směřování celé skupiny, ve funkci nahradí Michaela Mauera, šéfdesignéra značky Porsche, který ze studia odešel letos v únoru.

Andreas Mindt je ostřílený veterán koncernu VW, kromě volkswagenů nesou za osmadvacet let v jeho službách podpis desítky volkswagenů, audin, ale i bentleye i porsche, sám má doma kultovní sporťák 911.

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt
Andreas Mindt (napravo), šéfdesignér značky Volkswagen s rozpracovanou studií konceptu ID. CODE pro Čínu
Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt
Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt
Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt
16 fotografií

Mindt přibere oficiálně novou roli v rámci koncernu od 1. března. Bude zodpovědný za úkol vedoucího korporátního designu, kterým je jasné odlišení jednotlivých značek. „Každá musí být okamžitě rozpoznatelná. Zároveň korporátní design zajišťuje, aby všechny produkty splňovaly potřeby jednotlivých regionů a trhů, stejně jako rozmanitá očekávání zákazníků po celém světě,“ vysvětluje německý magazín Auto, motor und sport.

VW chystá restart v Číně. Nový koncept jsme prozkoumali jako jediní na světě

Zdroj z Mindtova studia, který nechce být jmenován, pro iDNES.cz prozradil, že šéf koncernu Oliver Blume už Mindtovi zadal některé úkoly nyní. Oliver Blume má rad Andyho, jak Mindtovi ve firmě říkají, rád, o to je vše jednodušší.

Mindt v loňském roce také podpořil velkou autodesignérskou soutěž iDNES.cz.

andymindtofficial

Calling all aspiring designers: shape the future of mobility in the new Czech design competition by iDnes.cz.

Show your creativity and bring your vision of tomorrow’s car to life.

Learn more: https://www.idnes.cz/auto/navrhnete-auto-budoucnosti-velka-designerska-soutez.Sf264

#Volkswagen #VolkswagenDesign #Design

25. listopadu 2025 v 17:09, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 12:50
oblíbit odpovědět uložit

Andreas Mindt zahájil svou kariéru ve skupině Volkswagen v roce 1996 po absolvování Vysoké školy aplikovaných věd v Pforzheimu, kde je jeden z nejvyhlášenějších oborů věnovaných automobilovému designu na světě. Od roku 1996 zastával různé pozice v rámci značky Volkswagen. Jeho dílem je design první generace modelu Tiguan a exteriéru Golfu sedmí generace 7.

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

V letech 2014 až 2021 byl zodpovědný za design exteriéru vozů Audi, od Audi A1 přes elektrický e-tron GT a Audi Q3 po Audi Q8. Od roku 2021 byl šéfdesignér značky Bentley, která je též součástí koncernu Volkswagen; měl za úkol definovat nový designový jazyk značky se sídlem v Crewe, který představil model Batur Cabrio loni v létě. Od února 2023 vede Mindt designstudio značky Volkswagen osobní vozy, které převzal po Jozefu Kabaňovi.

„Když chci adrenalin, jedu na motorce. Ale když potřebuji klid po celém dni práce, ticho elektrického auta je to nejlepší, co můžete mít,“ řekl Andreas Mindt v rozhovoru pro iDNES.cz.

Na pozici šéfa designu celého koncernu Volkswagen nahrazuje legendu, Michael Mauer nastoupil do společnosti Porsche v roce 2004 jako čtvrtý hlavní designér v historii společnosti. Jeho předchůdci byli Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine a Harm Lagaay. Mauer studoval automobilový design na stejné univerzitě ve Pforzheimu jako Mindt a k Porsche se dostal přes Mercedes, Smart a Saab. „Na začátku svého působení ve společnosti Porsche AG byl zodpovědný za redesign modelu Cayenne, nové Panamery a supersportu 918 Spyder. Michael Mauer také provedl design Porsche do elektrické éry,“ vypočítává Auto, motor und sport.

Michael Maurer a Porsche 911

Maurera v Züffenhausenu od února letošního roku nahradil Tobias Sühlmann, který přišel z McLarenu. Také Sühlmann je absolventem univerzity ve Pforzheimu. Dnes šestačtyřticetiletý designér zahájil svou kariéru v roce 2005 u Volkswagenu, než přešel do Bugatti. Poté byl hlavním designérem exteriérů u Aston Martinu, než poprvé nastoupil do McLarenu. Následně se přesunul k Bentleyi kde po boku Andrease Mindta sehrál klíčovou roli při tvorbě modelu Batur . V září 2023 se ovšem opět vrátil k McLarenu na pozici šéfdesignéra.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato

Mercedes-Maybach V12 Edition

Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...

Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu

Tatra 77a (1935)

Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...

Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší než Harley

Indian Chief Vintage

S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...

Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe

KdF 60L

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...

Trump vyhrál válku s protivným tlačítkem v autech. Amerika ho právě vypnula

Premium
Systém start-stop

Rádi ho mají snad jen lovci emisí v zákulisí automobilek, kteří jsou šťastni za každý gram CO₂, který mohou odečíst. Všichni ostatní stop-start systém pravděpodobně nesnášejí. Americký...

Design koncernu VW ohlídá velký sympaťák. Andy už dostal první úkoly

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Obrovský sympaťák, talentovaný tvůrce, nadšený motorista, věrný Volkswagenář Andreas Mindt ke své pozici šéfdesignéra značky Volkswagen přibírá nové úkoly. Ujme se vedení designového směřování celé...

22. února 2026

Tatrovka ve slevě. Za aerodynamickou legendu 77a chtějí už jen 20,5 milionu

Tatra 77a (1935)

Sleva 3,5 milionu korun za tři týdny? To vypadá zajímavě! Je ale 20,5 milionu korun stále adekvátní částkou za unikátní Tatru 77a? Svatý grál československého automobilismu prodávají Holanďané o...

21. února 2026

ANALÝZA: VW v krizi? Když jde o odměny, umí vedení automobilky zázraky

Premium
Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

V účetnictví Volkswagenu se náhle objevilo šest miliard eur, všiml si magazín Focus. Německý koncern je v hluboké krizi, snaží se restrukturalizovat, zbavovat zaměstnanců, nově chystá další kolo...

20. února 2026

Jak ušetřit na povinném ručení? Nebourejte a srovnávejte

Příklad nehody, u které cena opravy přesáhla 200 tisíc korun.

Na máloco si motoristé neustále stěžují tak jako na ceny povinného ručení. Ty neustále rostou a do budoucna tomu nebude jinak. A tak je dobré si připomenout, co může za neustálé zdražování pojistek a...

20. února 2026

Před 90 lety představil Hitler lidový vůz. Jméno mu vymysleli v Americe

KdF 60L

Volkswagen, tedy lidový vůz, měl ve 30. letech minulého století splnit sen mnoha Němců o vlastnictví pohodlného a dostupného dopravního prostředku. Revolučně pojatý automobil, jehož konstruktér...

19. února 2026

Trump vyhrál válku s protivným tlačítkem v autech. Amerika ho právě vypnula

Premium
Systém start-stop

Rádi ho mají snad jen lovci emisí v zákulisí automobilek, kteří jsou šťastni za každý gram CO₂, který mohou odečíst. Všichni ostatní stop-start systém pravděpodobně nesnášejí. Americký...

19. února 2026

Brusel chce zachránit autoprůmysl. Dotace jen na elektroauta z evropských dílů

Valeo Rakovník

Evropská komise chce podmínit poskytování státních subvencí na elektromobily v Evropské unii tím, že minimálně 70 procent součástek bude pocházet z EU. Informoval o tom list Financial Times s...

19. února 2026

HEJ H0LKY, T0E MACEK. Nebo ve fotoduelu značek osloví MAR AD0NA a HUR V1NEK?

Registrační značka na přání – šesté kolo

Už deset let mohou čeští motoristé své automobily, motocykly a klidně i přívěsné vozíky opatřovat speciálními registračními značkami s vlastní kombinací znaků. Jejich obsah je občas vtipný, někdy...

18. února 2026

Stellantis vrací do hry diesely, u Opelu Astra to bude nejlevnější motorizace

Opel zase vsadil na světla. Modernizovaná Astra má svítící logo a linky, které...

Zatímco budoucnost plnou elektromobilů ohlašovaly automobilky s velkou parádou, návrat dieselových motorů do nabídky je tichý. Ale diesel rozhodně není mrtvý, jak ukazuje příklad koncernu Stellantis.

18. února 2026

Evropské baterie na dně. Výroba srdce elektroaut vázne, neobejde se bez Číňanů

Premium
V laboratořích v Salzgitteru probíhá testování, vývoj a pilotní výroba článků....

Výrobce lithiových článků ACC, navázaný na Stellantis a Mercedes-Benz, odpískal stavbu dvou továren v Německu a Itálii. Průšvih? Jen špička ledovce. Evropské projekty se nedaří rozjet. A hlavně jsou...

17. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší než Harley

Indian Chief Vintage

S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...

17. února 2026

Zimní drifteři neriskují jen pokutu a bouračku. Problém bude i s pojišťovnou

Škoda vytvořila s modelem Enyaq RS iV dva oficiální světové rekordy v driftu na...

Driftování po zasněžených silnicích je problém především z pohledu policie. Pokud ale dojde k nehodě a ukáže se, že viník driftoval, nebude se to líbit ani pojišťovně. A i se sebelepší pojistkou...

17. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.