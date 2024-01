Autofoto týdne: Nový malý techničák má víc údajů a QR kód, vozit ho nemusíte

Osvědčení o registraci vozidla (ORV), tedy malý techničák známe všichni. Do začátku ledna jsme k němu měli i velké techničáky. Ty se však ministerstvo dopravy rozhodlo zrušit a malé techničáky doplnit o některé údaje právě z těch velkých. Někteří motoristé tak mají od ledna k vozidlu jen jeden jediný doklad. Zjednodušeně se dá říct, že malý techničák má nově víc informací než ten původní, ale stále méně než velký techničák.

Na přední straně jsme byli zvyklí najít údaj o první registraci vozidla i první registraci v ČR. Nově na něm ovšem dohledáme jen registraci v Česku. Na malém techničáku je také jak provozovatel, tak i vlastník vozidla, což jsou údaje rozdílné hlavně pro auta na leasing. Nové informace najdeme i na zadní straně, kdy jde hlavně o kombinovanou spotřebu paliva, emisní normu, kategorii auta či číslo schválení typu. Na malém techničáku je nové také QR kód, který vede na Portál dopravy, kde budou dostupné zbylé technické informace k vozidlu.

Nový malý techničák dostanou všichni motoristé, kteří od ledna nově registrují své auto. A může jít o nové, ale i ojetinu.

Chyby v registru

V prvé řadě důrazně doporučujeme si velký techničák před jeho odevzdáním ofotit a mít tak po ruce kopii. Na úřadě však také můžete požádat o to, aby vám zneplatněný velký techničák nechali.

Řada motoristů si od nového roku stěžuje na to, že QR kód na techničáku nikam nevede a že technické specifikace zapsané ve velkém techničáku následně chybí v Portálu dopravy. Nejčastěji jde o tažné zařízení či rozměr kol. A to může být problém třeba u STK.

Malý techničák ORV

Ministerstvo o všem ví a tvrdí, že chyby budou napravovány postupně. „Historicky chybné informace vzniklé ručním zadáváním údajů vám opraví na příslušném úřadě, anebo budete moci využít novinku: připravujeme žádost zdarma přes Portál dopravy, pomocí které bude možné zažádat o bezplatné úpravy v registru silničních vozidel. Celý proces bude velmi jednoduchý, žadatel nafotí technický průkaz a úředník nesprávné údaje v registru upraví,“ popsal resort dopravy.

A dodal, že informace o neshodě dat například z STK budou předávány do systému registru silničních vozidel, kde následně dojde k doplnění chybějících dat. „Pokud s vozidlem pojedete na Stanici technické kontroly, doporučujeme si s sebou vzít oba doklady (TP + ORV). STK prověří data v registru silničních vozidel a na technickém průkazu, pokud bude nalezena neshoda elektronických dat a dat v technickém průkazu, tak STK technickou prohlídku vždy provede a technický průkaz nafotí do systému technických prohlídek a zapíše tuto informaci do protokolu o technické prohlídce,“ doplnilo ministerstvo.

A připomínáme, že od Nového roku u sebe nemusíte mít ani řidičák, ani zelenou kartu, ale ani nový malý techničák. Zároveň zákon nepřikazuje s sebou nosit občanku. „Nově vydávaný malý technický průkaz, tzv. osvědčení o registraci vozidla, není třeba mít u sebe, a to ani pro případ silniční kontroly, nehody či při návštěvě STK. Údaje o vozidle budou v těchto situacích vždy zjišťovány přímo z registru vozidel. V případě nehody vyplníte údaje, které jsou vám známé nebo je máte možnost zjistit online, zbytek si doplní pojišťovna,“ vysvětluje ministerstvo dopravy. Doporučujeme však vozit doklady stále u sebe.