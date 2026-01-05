Změny pro řidiče 2026: méně papírování a zbytečných návštěv úřadů

Od nového roku mohou prvořidiči usednout za volant hned po úspěšném složení zkoušky. To je jedna z mnoha změn pro řidiče v roce 2026, které připravilo ministerstvo dopravy. Většina přináší méně papírování a zbytečných návštěv úřadů.
Autoškola pro řidiče motocyklů, aut, autobusů, náklaďáků a zemědělských strojů

Rok 2026 přináší novinky v digitalizaci dopravních agend, které mohou zjednodušit život statisícům řidičů. Zájemci o svůj první řidičský průkaz o něj nově budou moci žádat také online a jednoduše si ho vyzvednout třeba ve výdejním boxu či místě. Navíc u pravidelných zdravotních prohlídek seniorů provedených od roku 2026 již bude výstupní posudek postupně elektronický a nebude jej potřeba mít ve vozidle.

Vysmátý Kupka otestoval novinku. Řidičák si vyzvedl přímo z výdejního boxu

Senioři k lékaři později

Ministerstvo dopravy na základě toho, že se lidé dožívají vyššího věku, a navíc v lepší kondici rozhodlo, že nově bude potřeba povinné návštěvy praktických lékařů absolvovat až v 70 letech. Doposud platilo, že první návštěvu musí každý řidič absolvovat nejpozději v den 65. narozenin. Od ledna budou lékaři příslušné posudky postupně vytvářet elektronicky, aby mohlo dojít k propsání do příslušných registrů.

„Toto pravidlo se týká prohlídek uskutečněných od 1. ledna 2026. Ten, kdo musí absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku ještě do konce roku 2025 v 65 nebo 68 letech, i nadále musí vozit posudek u sebe, lékaři je zpětně nebudou do systému ePosudků zapisovat. Na následující prohlídku půjdou takoví řidiči až v 70 letech. Z údajů ministerstva dopravy vyplývá, že je v registrech přes 790 tisíc řidičů a řidiček ve věku nad 70 let,“ vysvětluje resort dopravy.

Za volant hned po autoškole

Také si pamatujete těch několik otravných týdnů, kdy jste úspěšně absolvovali autoškolu a závěrečné zkoušky, ale za volant jste nesměli do doby, dokud vám nebyl na úřadě vyroben řidičský průkaz? Tak to bude od ledna minulostí.

Test českých autoškol odhalil významné nedostatky, některé vás řídit nenaučí

„Novinkou bude také to, že okamžikem udělení řidičského oprávnění je zápis v registru řidičů, a následně lze již řídit. V případě udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění je tedy od 1. 1. 2026 nově možnost řídit po dobu jednoho měsíce bez řidičského průkazu, tj. už od okamžiku udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění (od zápisu do registru řidičů). O provedení zápisu v registru řidičů musí být řidič informován, v případě elektronické žádosti e-mailem nebo SMS,“ doplňuje ministerstvo dopravy.



Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Stotřicítka je nejlepší fabia všech dob. Jen se tím neumí pochlubit

Škoda Fabia 130

Neřve, nevystavuje se, nemá potřebu dokazovat, že je „sportovní“. A přesto je rychlá, vycizelovaná a perfektně vyladěná. Vnímáte, že to dalo spoustu práce; která navíc není vidět, na rozdíl od křídla...

Na poslední chvíli. Dálniční známky od ledna zdraží, fíglem můžete ušetřit

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu. Na celoroční známce ušetříte včasným nákupem 130 korun, za to s trochou...

Chris Rea miloval ferrari. Zpěvák s hlasem jako smirkový papír o nich i natočil film

Chris Rea s replikami Ferrari 156 a Ferrari TRI 61, které si nechal postavit.

Pouhé dva dny před Štědrým dnem dojel ve svých 74 letech do cíle zpěvák, jehož píseň „Driving Home for Christmas“ se stala stálicí Vánoc. Chris Rea byl velkým automobilovým nadšencem, sběratelem a...

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

5. ledna 2026

Nová šestka má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Mazda 6e vznikla ve spolupráci s čínskou značkou Changan Automotive na základě...

Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou...

5. ledna 2026

Sny kluků z venkova rozzářily japonské silnice. Z rebelů jsou umělci tuningu

Tu pozitivní bilanci si majitelé nazdobených náklaďáků dokázali udržet....

Světla, vlaječky, chrom. A klukovské sny o nekonečné silnici. Na japonském venkově kdysi vyrůstala generace, pro kterou byly náklaďáky symbolem svobody. Jejich snům pak dala konkrétnější obrysy...

4. ledna 2026

Zapálit a pozor na prsty. Startujeme slavný traktor, je to rituál pro šikovné

Lanz Bulldog na 19. Oldtimer Museumfest v Großschönau

Patří mezi nejslavnější polní dříče Evropy. Bulldog mannheimské firmy Lanz (později John Deere-Lanz) je jednou z nejdéle vyráběných a nejznámějších traktorových řad na starém kontinentu. Ostatně v...

3. ledna 2026

Souboj elektromobilek: Tesla poražena, v prodejích ji předjel čínský BYD

Nová supertovárna značky BYD v čínském Čeng-čou.

Tesle loni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Americkou elektromobilku tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.

3. ledna 2026

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslouchejte, jak řve

Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve

Martin Prokop odstartuje v sobotu třetího ledna do své další dakarské rally. Český závodník, kterému čte itinerář navigátor Viktor Chytka, patří mezi absolutní špičku v kategorii automobilů. Letos...

2. ledna 2026

Autovidea, která vás baví: svezení unikáty a návštěva v mučírně škodovek

Škoda 200 RS

V autorubrice iDNES.cz jsme za uplynulý rok vydali přes tisíc článků, ve většině z nich bylo video; a často nejen jedno. Podívejte se na výběr těch, která vás zaujala.

2. ledna 2026

Tady bude mít veteránista infarkt. Šílený umělec vytvořil jedinečné muzeum

Praktiky bude přirozeně zajímat, kde se těch vozů dobral. Protože jde často o...

Vrakoviště, skládka nebo podivná silniční nehoda, která zamrzla v čase? Co se tu asi muselo přihodit, že tu les pohlcuje karoserie veteránských vozů luxusních značek jako Jaguar, Rolls-Royce či...

2. ledna 2026

Bouralo pivo s kořalkou, ne já! Boj s alkoholem za volantem začal před 65 lety

Gin The Archaeologist

Už několik desítek let jsou řidiči vychovávaní v tom, že alkohol za volant nepatří. Jako první tlačila na jeho zákaz pro řidiče tehdy známá lékařka. Od prvního ledna 1961 se „pod vlivem“ řídit nesmí....

1. ledna 2026

Kterak se státi dobrým šoférem. Kandidát nemá býti náchylný k opilství

Při zkoušce praktické musí kandidát prokázati, že dovede samostatně a bezpečně...

V souvislosti s novým rokem se objevují různá předsevzetí. Což takhle stát se lepším řidičem? Přinášíme několik sice starších, ale vesměs stále platných rad aneb jak viděl ve 30. letech minulého...

1. ledna 2026

Jaguar oslavil devadesátiny na dně bazénu. Zavzpomínejte na jeho nejlepší auta

Francouzská řidička si spletla pedály a se svým Jaguarem XF v polovině prosince...

Jaguar oslavil 90. výročí. A jak tento milník Britové oslavili? Tím, že vyrobili své úplně poslední auto se spalovacím motorem. Momentálně značka nic nevyrábí a chystá se na elektrický přerod. Její...

31. prosince 2025,  aktualizováno  10:39

NEJ čtení roku: Potkali jsme pana Auťáka i utajené hvězdy a rozluštili záhadu

Futuristický koncept Kaiser při natáčení v Praze

V končícím roce jsme vydali v autorubrice iDNES.cz přes tisíc článků. Připomínáme ty, které zaujaly nejvíc vás i nás. Přejeme všem skvělý rok 2026 a šťastnou cestu!

31. prosince 2025

