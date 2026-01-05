Rok 2026 přináší novinky v digitalizaci dopravních agend, které mohou zjednodušit život statisícům řidičů. Zájemci o svůj první řidičský průkaz o něj nově budou moci žádat také online a jednoduše si ho vyzvednout třeba ve výdejním boxu či místě. Navíc u pravidelných zdravotních prohlídek seniorů provedených od roku 2026 již bude výstupní posudek postupně elektronický a nebude jej potřeba mít ve vozidle.
Vysmátý Kupka otestoval novinku. Řidičák si vyzvedl přímo z výdejního boxu
Senioři k lékaři později
Ministerstvo dopravy na základě toho, že se lidé dožívají vyššího věku, a navíc v lepší kondici rozhodlo, že nově bude potřeba povinné návštěvy praktických lékařů absolvovat až v 70 letech. Doposud platilo, že první návštěvu musí každý řidič absolvovat nejpozději v den 65. narozenin. Od ledna budou lékaři příslušné posudky postupně vytvářet elektronicky, aby mohlo dojít k propsání do příslušných registrů.
„Toto pravidlo se týká prohlídek uskutečněných od 1. ledna 2026. Ten, kdo musí absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku ještě do konce roku 2025 v 65 nebo 68 letech, i nadále musí vozit posudek u sebe, lékaři je zpětně nebudou do systému ePosudků zapisovat. Na následující prohlídku půjdou takoví řidiči až v 70 letech. Z údajů ministerstva dopravy vyplývá, že je v registrech přes 790 tisíc řidičů a řidiček ve věku nad 70 let,“ vysvětluje resort dopravy.
Za volant hned po autoškole
Také si pamatujete těch několik otravných týdnů, kdy jste úspěšně absolvovali autoškolu a závěrečné zkoušky, ale za volant jste nesměli do doby, dokud vám nebyl na úřadě vyroben řidičský průkaz? Tak to bude od ledna minulostí.
Test českých autoškol odhalil významné nedostatky, některé vás řídit nenaučí
„Novinkou bude také to, že okamžikem udělení řidičského oprávnění je zápis v registru řidičů, a následně lze již řídit. V případě udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění je tedy od 1. 1. 2026 nově možnost řídit po dobu jednoho měsíce bez řidičského průkazu, tj. už od okamžiku udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění (od zápisu do registru řidičů). O provedení zápisu v registru řidičů musí být řidič informován, v případě elektronické žádosti e-mailem nebo SMS,“ doplňuje ministerstvo dopravy.