Platnost evidenční kontroly by se měla prodloužit, na tahu je Sněmovna

Motoristé a dopravní firmy si patrně budou moci rezervovat předem registrační značky na auta. Především firmy si tak budou moci vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru.

Žádosti o zápis do registru vozidel navíc bude možné podávat elektronicky. Předpokládá to novela o podmínkách provozu, kterou Sněmovna podle doporučení hospodářského výboru zřejmě schválí. Plénum by mohlo hlasovat o podobě předlohy na červencové schůzi.

Registrační značku bude možné zarezervovat na jeden měsíc. „Obecní úřad obce s rozšířenou působností sdělí žadateli registrační značku, která bude konkrétnímu vozidlu přidělena, požádá-li v uvedené lhůtě o jeho zápis do registru silničních vozidel,“ stojí ve zdůvodnění.

Zákon by měl podle doporučení hospodářského výboru nově stanovit, že technické prohlídky historických vozidel budou mít nově na starosti stanice technické kontroly. Nebude postačovat jejich testování subjektem pověřeným Mezinárodní federací historických vozidel. Lhůta mezi prověrkami by se na druhou stranou prodloužila z nynějších dvou na pět let. Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová tak podle stanoviska výboru neuspěla s návrhy, aby povinnost platila jen pro vozidla vyrobená od roku 1973, nebo případně od roku 1985. Analýzu změn pro veteránisty čtěte zde.

Sněmovna by naopak měla kývnout na úpravu Jiřího Maška (ANO), podle níž by muzea automoto veteránů se sbírkou registrovanou u ministerstva kultury mohla za stanovených podmínek provozovat historickou techniku formou manipulačních jízd po silnicích. Výbor podpořil také obdobný pozměňovací návrh Michala Ratiborského (ANO) o manipulačních jízdách zejména autobusů a nákladních vozidel, která byla vyřazena z provozu.

Bez stanoviska výboru budou poslanci hlasovat hned o několika poslaneckých návrzích na úpravu podmínek pro získání oprávnění k provozování stanic technické kontroly, aby jich mohlo fungovat víc. Prakticky to znamená, že na plénu se pro schválení těchto návrhů neměl najít dostatečný počet hlasů.

Zjednodušit by se měl podle vládní novely zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla. Prodávající a kupující by mohli podávat společnou žádost, ale pomocí dvou oddělených podání.

Při změně vlastníka staršího vozidla je nutné absolvovat evidenční kontrolu (glosu na téma „evidenčka“ čtěte zde). Technici ve stanicích technické kontroly ověřují, zda skutečný stav auta odpovídá údajům v technickém průkazu. Jde hlavně o výrobní číslo, ale třeba i o počet míst k sezení nebo o barvu karoserie. Vláda původně navrhla prodloužit platnost výsledku evidenční kontroly z nynějších 30 dnů na dva roky. Sněmovna ji podle doporučení výboru asi prodlouží podle jednoho z návrhů Martina Kolovratníka (ANO) na jeden rok.