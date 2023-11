Pokuty za parkování od ledna vyjdou i na 25 000 korun. V Praze přitvrdí

Novela týkající se parkování má znepříjemnit život hlavně těm, kteří opakovaně parkují v zónách placeného stání bez úhrady parkovného. A tato skupina řidičů se doposud vyhýbala pořízení si parkovacího oprávnění či úhradám za parkovné právě z důvodu institutu společného řízení. V rámci sloučení přestupků jim totiž hrozila pokuta maximálně 2 500 korun.

Chroničtí slučovači pokut

„Máme zde záznam o společnosti, která je půjčovnou vozidel a jejíž vozidla způsobila za 14 dnů celkem 74 přestupků, kdy nebylo uhrazeno parkovné na území Prahy 1. Podle současné právní úpravy jsme automaticky všechny skutky sloučili do společného řízení a dostali jsme se k částce 2 500 korun. Kupeckými počty přitom dojdeme k tomu, že nám to vychází na 33 korun za jeden přestupek,“ popisuje zdaleka ne ojedinělou zkušenost vedoucí odboru dopravně správních agend ÚMČ Praha 1 Aleš Jedlička.

A dodává: „Pokud by firma z již zmíněného příkladu zaplatila řádně každou výzvu k uhrazení určené částky a nevyužila institut společného řízení, tak při 74 případech by tato suma činila 51 800 korun.“

Podle novely, která vstoupí v platnost v lednu příštího roku, bude již podobné firmy, ale i jednotlivce možné pokutovat částkou i desetkrát vyšší – v novele je zakotvena maximální částka 25 000 korun. A především v Praze se dá čekat, že úředníci přitvrdí. Například městská část Praha 1 tuto novou úpravu vítá a slibuje si od ní snížení celkového počtu přestupků, či aspoň zásadní navýšení příjmů z pokut do obecního rozpočtu.

Přestupců, kteří se rozhodnou neuhradit výzvu, je přitom v Praze 1 značné množství. Podle portálu transparentni.praha1.cz se pohybuje míra uhrazenosti výzev jen okolo 54 procent. To prakticky znamená, že téměř polovina všech řidičů, kteří spáchali přestupek, neuhradí určenou částku a nechává řešení přestupku dojít do správního řízení. Nejvíc řidiči parkují bez řádně uhrazeného parkovného v Pařížské ulici a na Václavském náměstí.

Novela zákona s sebou také přináší možnost udělit pokutu na místě až do výše 1 500 korun, ve správním řízení se pak suma zvedá ze současných 1 500 až 2 500 na 2 000 až 5 000 korun, přičemž stropem pro společné řízení bude právě oněch 25 000 korun. Vedoucí odboru dopravně správních agend podotkl, že nová úprava dopadne především na řidiče a provozovatele vozidel, kteří jsou pravidelnými přestupci a parkují v zónách placeného stání opakovaně bez úhrady parkovného.

Vojtěch Ryvola, radní pro dopravu Prahy 1, k věci dodává: „Mám velice dobrý pocit, že jsem dostal před časem šanci vysvětlit zástupcům ministerstva dopravy, že slučování pokut je prostě špatně, a tak jsem přispěl ke změně jejich názoru, že slučování pokut je rozumná věc. Ne, není. Nesmíme dopouštět stav, kdy být nepoctivý se vyplácí.“

Slučování pokut

Sloučení pokut je běžnou praxí, má ale svá pravidla. Představte si situaci, kdy ráno zaparkujete v modré zóně a nezaplatíte poplatek. O pár minut později kolem vašeho vozu projede auto s kamerovým systémem a zaznamená přestupek. Auto bude na místě stát do druhého dne, kdy kolem znovu projede vůz s kamerami a zaznamená další přestupek. V takovém případě ale nebudete platit dvě pokuty, ale jen jednu, protože jde o takzvaný dlouhotrvající přestupek. Pokud byste však vůz přeparkovali, byť o metr vedle, už by to byly přestupky dva. Slučování pokut není možné uplatnit u bodovaných přestupků.