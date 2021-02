Nová Fabia extrémně narostla, dostane až 150 koní. Už jsme s ní jeli

Kam směřuje evropský automobilismus, je otázka. Mohlo by se zdát, že hlavně k zásuvce. Jenže miliony normálních lidí potřebují jezdit, a na to potřebují normální auto. Fabia je po čtyři generace jeho definicí. Je to auto české reality, které si lidé opravdu koupí, protože se nedostává namísto části platu jako Octavia.

A přestože nepřijíždí nové, čtvrté vydání v lehké době, možná je to pro Fabii výhoda. Konkurence v této „ztracené“ kategorii přezbrojila v předchozích letech, některé značky to spíš vzdaly. Proč ztracené? Čtyřmetrové hatchbacky, které se v Česku prodávaly ještě před dvěma roky od nějakého čtvrt milionu korun, musí podle nařízení Bruselu nabírat novou, drahou emisní a bezpečnostní techniku. To platí bez výjimky pro všechna auta. Jenže do cenovky Superbu za milion zvýšení nákladů skryjete jednodušeji a zákazníky zabolí míň než u auta za čtvrtinu. Pro ilustraci: V autech je teď například o 500 eur dražší výfuk, protože zdražila platina, která je potřeba pro výrobu katalyzátoru čisticího emise.

A tak dnes fabie a všichni ostatní startují spíš na třech stech tisících. A bude hůř. Sám šéf značky Thomas Schäfer připouští, že nikdo neví, jak to dopadne. Rozhodne se podle něj po roce 2025. Nejhorší scénář je ten, že „velký třesk“, při kterém bude třeba přepřahnout kompletně na elektro, nastane v roce 2030, což je za devět let. Do té doby nová Fabia, která se začne vyrábět za pár týdnů, akorát „dožije“ a dá se čekat, že ostatní budou své modely oprašovat a vyčkávat. Schäfer připouští, že je dost dobře možné, že Fabie, kterou zanedlouho představí světu, bude poslední; ale třeba jen pro Evropu. „Fabia má růstový potenciál v celém světě. Je to těžký segment – potřebuje objem produkce, nízké výrobní náklady a profit. A my ve Škodě víme, jak na to,“ shrnuje Schäfer.