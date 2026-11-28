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Euro 7 rozšiřuje pravidla nad rámec samotných výfukových plynů a zaměřuje se nově také na emise z brzd a otěru pneumatik, životnost baterií elektromobilů a hybridů, delší udržení limitů v provozu i ekologický pas vozidla.
Modely schválené podle dosavadní normy Euro 6 lze podle Knapa dál vyrábět, prodávat a registrovat až do 28. listopadu 2027. „Jinak emisní limity pro osobní auta Euro 7 oproti Euro 6 nezpřísňuje. Skutečnými novinkami jsou zavedené limity otěru z brzd, minimální životnost trakčních baterií a delší povinná emisní životnost vozu. Zatím se zdá být zdražení spojené s Euro 7 velmi mírné, ale zřejmě uvidíme plný dopad až ve druhé polovině 2027, nejpozději na konci listopadu 2027,“ řekl Knap.
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Startuje přísnější norma Euro 7. Hlídat bude třeba i prachové částice z brzd
Norma zachovává stávající limity z Euro 6 pro osobní a lehké užitkové vozy, ale zpřísňuje reálné provozní podmínky, například širší rozsah teplot nebo kratší jízdy, a upravuje pravidla pro těžší vozidla. Poprvé zavádí limity na pevné částice uvolňované při brzdění a oděru pneumatik, což se dotkne i elektromobilů.
Stanovuje také minimální požadavky na udržení kapacity a výkonu baterií u elektromobilů a plug-in hybridů. Ty si musí zachovat 80 procent kapacity baterie po pěti letech nebo po ujetí 100 000 kilometrů. Vozidla také budou muset plnit stanovené požadavky déle v průběhu svého provozního života, k čemuž slouží palubní monitorovací systémy a zákaz manipulačních zařízení. Každé vozidlo bude muset mít přehled o svých emisních, spotřebních a bateriových údajích.
Oproti původnímu návrhu je podle partnera EY pro automobilový průmysl Zdeňka Duška norma mírnější. Přichází ale v době, kdy evropské automobilky současně investují do elektromobility, plní emisní cíle CO2 a čelí levnější čínské konkurenci. „Podle mě se proto automobilky mohou intenzivněji zbavovat hlavně levných malých modelů se spalovacím motorem, u kterých se dodatečné náklady nejhůř promítnou do ceny. Některé motory už výrobci kvůli normě ukončují. Pro Česko jako zemi s vysokým podílem výroby aut se spalovacím motorem je to další tlak na celý dodavatelský řetězec. Zároveň je to příležitost pro dodavatele brzd, filtrů, senzorů a softwaru,“ podotkl.
U nových aut se spalovacím motorem lze podle Duška čekat postupné a mírné zdražení. Volkswagen v Německu už letos zvedl ceny některých benzinových a naftových modelů zhruba o procento a zdůvodnil to právě Euro 7. Elektromobily tímto zdražením zasaženy nebyly. Do listopadu 2027 se navíc mohou objevit nabídky na doprodej skladových aut s Euro 6.
Šéf Renaultu se zlobí
Proti stále novým zpřísňujícím předpisům důrazně vystoupil generální ředitel automobilky Renault François Provost. V rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung byl v říjnu letošního roku velmi kritický k evropské regulační politice. Varuje před neustále rostoucími cenami aut a vyzývá ke změně myšlení v Bruselu. „Nové předpisy již od roku 2020 zvýšily cenu auta o zhruba 3 000 eur. Do roku 2030 by to mohly být další 3 000 eur,“ uvádí Provost. To je celkem přibližně 150 tisíc korun.
Provost uvádí jako faktory zvyšující ceny právě emisní normu Euro 7, dodatečné bezpečnostní požadavky a nové softwarové předpisy. Obecně podporuje cíl, aby vozidla byla bezpečnější a méně znečišťující. Varuje však, že tyto požadavky by neměly vést k situaci, kdy si stále méně lidí může dovolit nové auto.
Podle generálního ředitele Renaultu v současné době pracuje čtvrtina inženýrů ve vývojovém centru automobilky na implementaci nových předpisů. „Pokud by se předpisy pozastavily, mohly by být tyto zdroje místo toho použity ke snížení nákladů na vozidla,“ komentuje šéf Renaultu a vyzývá aby EU ponechala svá stávající nařízení beze změny po dobu deseti let.
Emisní normy platí už desítky let
Nová emisní norma Euro 7 vstupuje v účinnost 29. listopadu pro nové typy vozidel kategorie M1, tedy osobní vozy do 3,5 tuny, které mají nejvýše osm míst k přepravě osob (kromě místa řidiče) a pro nové typy vozidel kategorie N1, tedy nákladní automobily do 3,5 tuny).
Snaha regulovat emise pocházející z výfukových plynů automobilů, které se projevují na znečištění ovzduší zejména ve městech, sahá až do přelomu 60. a 70. let 20. století. Zřejmě vůbec první norma omezující emise začala platit v roce 1968 v americkém státě Kalifornie.
V Evropě se první normou, na které se shodly členové tehdejšího Evropského hospodářského společenství (EHS), stala v roce 1970 směrnice číslo 70/220/EEC, která se týkala opatření proti znečišťování životního prostředí plyny ze zážehových motorů u osobních a lehkých užitkových motorových vozidel. Norma byla v 80. letech několikrát upravena a mimo jiné se později začala vztahovat i na vznětové motory a nákladní automobily.
Závazné normy Evropské unie (EU) stanovují limitní hodnoty škodlivin ve výfukových plynech motorových vozidel a uvádějí se v gramech na ujetý kilometr. Tyto normy omezují množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků, oxidů dusíku a pevných částic a stále se zpřísňují. Normy platné pro osobní automobily a lehká užitková vozidla se označují arabskými číslicemi, normy pro nákladní automobily a autobusy jsou označené římskými číslicemi. Směrnice se vztahují na vozidla nově uváděná na trh v Evropském hospodářském prostoru.
První normou byla Euro 1, která byla zavedena v červenci 1992 s implementací od ledna 1993. Norma tehdy ještě nerozlišovala mezi zážehovým a vznětovým motorem, ale nezbytností k jejímu splnění bylo používání bezolovnatého benzinu a vozidla musela být vybavena katalyzátorem. V roce 1996 vstoupila v platnost norma Euro 2, která zavedla odlišné limity pro zážehové a vznětové motory. O čtyři roky později začala platit emisní norma Euro 3, která začala samostatně měřit emise oxidů dusíku u vznětových motorů a zavedla samostatné limity uhlovodíků a oxidu dusíku pro zážehové motory.
Norma Euro 4 platná od roku 2005 se více zaměřila na škodliviny produkované vozidly se vznětovými motory. Součástí výbavy naftových vozů se staly filtry pevných částic (DPF), jejichž účelem je zachytávat pevné částice, aby se nedostávaly z výfukového potrubí do ovzduší. Norma Euro 5 od roku 2009 poprvé stanovila limit pevných částic pro zážehové motory s přímým vstřikováním a dále zpřísnila limity pevných částic ze vznětových motorů. DPF se u naftových vozů stal povinností.
Od roku 2014 platí norma Euro 6 s limitem například u oxidu uhelnatého o více než 60 procent (u vznětového motoru dokonce o téměř 80 procent) nižším než ustanovila první norma Euro 1. Euro 6 také zavedla recirkulaci výfukových plynů a u naftových vozů systém AdBlue, který do zplodin vstřikuje roztok močoviny, aby neutralizoval oxidy dusíku. V současnosti platí norma s označením Euro 6e-bis, která zpřísnila homologační měření spotřeby paliva a emisí především u plug-in hybridních vozidel (PHEV).
Zpřísnit současná emisní pravidla má nová emisní norma Euro 7. V původní navrhované podobě měla od roku 2025 mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale i pneumatik a brzd. Proti podobě normy ale protestovali automobiloví výrobci a skupina států, k jejímž lídrům patřila i Česká republika. Ministři EU zodpovědní za konkurenceschopnost nakonec v březnu 2024 schválili novou podobu emisní normy Euro 7. Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tolik přísné, jako v původním návrhu, a rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec zavedení normy.
Emisní limity výfukových plynů pro osobní automobily ve schválené podobě normy Euro 7 zůstávají na úrovni, kterou v současnosti obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování. Podle normy Euro 6 platil limit 60 mg NOx/km pro zážehové motory a 80 mg/km pro vznětové motory. Emisní limity pro nákladní automobily jsou sice mírně přísnější (zejména pokud jde o dusíkaté emise), nicméně pro výrobce stále technologicky dosažitelné.
V nové normě se významným způsobem povedlo upravit požadavky na fungování takzvaného palubního systému měření emisí (On-Board Monitoring, OBM), což je měření emisí v reálném provozu na palubách vozidel. Používání OBM bylo upraveno, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu. Nově pak norma zavádí opatření ke snížení emisí z pneumatik a brzd. Emise pevných částic, které vznikají otěrem pneumatik o vozovku a brzdových destiček o kotouče, dosud upravovány nebyly. Nová norma stanovuje limit tří mg/km pro čistě elektrická vozidla, sedm mg/km pro většinu spalovacích motorů a hybridní elektrická vozidla a jedenáct mg/km pro velké dodávky.
U normy Euro 7 se také podařilo dojednat delší časový rámec jejího zavedení. Účinnost emisního nařízení Euro 7 měla podle původního návrhu EK přijít u osobních automobilů už v polovině roku 2025, pro nákladní vozidla o dva roky později. To řada unijních zemí považovala za nereálné.
Automobilky si rovněž stěžovaly, že nebudou mít na přípravu změn dostatek času. Kompromis proto původní harmonogram prodloužil a norma vstoupí v účinnost 29. listopadu 2026 pro nové typy vozidel kategorie M1, tedy osobní vozy do 3,5 tuny, které mají nejvýše osm míst k přepravě osob (kromě místa řidiče) a pro nové typy vozidel kategorie N1, tedy nákladní automobily do 3,5 tuny. U nových stávajících modelů kategorie M1 a N1 vstoupí v účinnost 29. listopadu 2027. U nákladních aut kategorií M2, M3, N2, N3 a přípojných vozidel O2, O3 to bude od 29. května 2028, respektive 29. května 2029.
Evropská komise loni v prosinci zmírnila plán na úplný zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v EU od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
Zbývajících deset procent by automobilky mohly kompenzovat využitím nízkouhlíkové oceli a alternativních paliv. Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) letos v listopadu navrhl mírnější cíl, který počítá s 87,5procentním snížením emisí a možností kompenzovat dalších 7,5 procenta prostřednictvím nízkouhlíkové oceli. Celkově by tak mohly dosáhnout 95procentního snížení emisí.