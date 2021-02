Každá cesta má cíl. Jedna německá okreska se však stále točí dokola

Na Nordschleife jezdím několikrát do roka. Každý výlet je tak trochu kombinace tréninku, menší dovolené a relaxu. Tedy pokud se během jízd na trati nic nepokazí. Trénink je totiž vždy primární cíl více než 700 km dlouhé cesty do pohoří Eifel. Tentokrát to ale nebude o samotné Nordschleife, ale zkusím vám přiblížit tamní kraj, který patří k mým nejoblíbenějším místům vůbec. Vlastně, když se nad tím zamyslím, je tím úplně nejoblíbenějším.

Zkrátka tamní silničáři dělali vše pro to, aby ochránili místní obyvatele před nudnou cestou do práce.