Pohodlí, uživatelský komfort, bezpečnější a mnohem snazší řízení. To přesně měly vnést integrované prvky hlasového ovládání do moderních automobilů. Tak se i stalo. Jenže cenou za to je absolutní ztráta soukromí. Mikrofony v automobilu lze totiž čistě z technického hlediska aktivovat i na dálku. A pak už vlastně nikdy nesedíte v autě sami.
Někdo jiný může těmi samými mikrofony naslouchat tomu, o čem si právě povídáte uvnitř.
Zprávu, kterou zveřejnila nizozemská Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba (AIVD), si výrobci chytrých aut za rámeček nedají. Na třech stránkách totiž rozebírá hrozbu úniku informací a potenciální bezpečnostní rizika, která moderní automobily přináší.
„Moderní vozidla jsou stále chytřejší. Ve stále větší míře se do vozidel zavádějí digitální systémy, které shromažďují data a jsou připojeny k internetu,“ píše se ve zprávě. „Na jedné straně to přináší praktické výhody, na straně druhé však tyto systémy shromažďují velké množství údajů o cestujících, samotném vozidle a také o objektech a osobách v jeho bezprostředním okolí.“
Velmi stroze pak AIVD varuje státní úředníky a zaměstnance firem, kteří pracují s citlivými informacemi, že žádný automobil připojený k internetu by už neměli považovat za soukromý prostor.
Dejte si pozor, o čem ve svém autě mluvíte
AIVD uvádí, že dnešní vozidla neshromažďují jen „užitečná data“ o samotném automobilu a jeho trase, akceleraci či brzdění. Ale i údaje o všech osobách ve vozidle, a též o lidech a objektech v jeho okolí. Ten hlavní zádrhel vzniká v tom, že tyto datové toky jsou dále zpracovávány v systémech, které jsou připojené k internetu. A dostat se tak k nim, to teoreticky může i někdo jiný.
Kdo? K těmto datům mají často přístup výrobci vozidel, k části těchto údajů však mohou získat přístup také prodejci, leasingové společnosti a servisní firmy, vývojáři aplikací, výrobci automobilových součástí a poskytovatelé cloudových služeb. Tím pak mohou vznikat určitá rizika.
Kromě těchto společností mají však o tato data zájem také subjekty se „škodlivými úmysly“ a velmi pravděpodobně mají i možnosti, jak k nim získat přístup.
I když AIVD nejmenuje žádný konkrétní vůz, značku, zemi nebo jinou zahraniční zpravodajskou službu.
Snad aby ta hrozba „úniku“ informací z kabiny vozu byla o něco konkrétnější a nezůstávala jen v rovině špionážních románů, dodává AIVD, že různí „státní aktéři“ a „organizace“ si mohou vyžádat přístup k takovým informacím. Docela oficiální cestou, žádostí o data směřovanou přímo na výrobce.
Jak uvádí AIVD, rozsah tohoto shromažďování dat je značný.
Může jít například o jedinečná identifikační čísla připojených zařízení, kontaktní údaje, internetový provoz, odeslané zprávy nebo navigační údaje. Nizozemská Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba AIVD tak varuje, že „Poslouchat vás může někdo jiný a někdo jiný se může též dívat očima kamer vašeho vozu.“ A proto také zdůrazňuje, že: „Nevedete-li běžný rozhovor, ale důvěrnou konverzaci, nečiňte tak uvnitř automobilu ani v jeho bezprostřední blízkosti.“
Jak píše Brussels Signal, to varování bylo primárně určené především ministrům, státním úředníkům, vedoucím pracovníkům firem a všem ostatním osobám, o jejichž pohyb nebo neveřejné výroky by třeba mohla mít zájem nějaká zahraniční zpravodajská služba.
„Ty stejné systémy hlasového řízení zaznamenávají údaje o všech osobách v automobilech. Ale u některých cestujících může být jejich sledování pro zahraniční zpravodajské služby podstatně zajímavější.“
Co se s tím dá dělat? Dohromady nic
Rizikům vyplývajícím z těchto systémů prý nelze úplně zabránit technickými prostředky ani změnou chování.
Nicméně mezi praktická opatření uvedená v doprovodném dokumentu zprávy AIVD patří nepoužívat bezdrátové nabíjení, nepárovat telefon s automobilem prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi, a při nezbytném kabelovém připojení používat USB blokátor dat. Případně automobil vybavený kamerou snímající okolí parkovat v dostatečné vzdálenosti od citlivých objektů či míst.
„Buďte proto zdrženliví při zadávání konkrétních osobních a citlivých údajů do navigačního systému, například bydliště nebo jiné adresy. Zvažujte používání vestavěných navigačních systémů s ohledem na účel cesty a její konkrétní průběh,“ píše AIVD.
Ale ani to nestačí.
Žádné z těchto opatření nepokrývá všechny možné situace. Osoba ve vozidle zpravidla nemá skutečnou kontrolu nad tím, jaké údaje jsou ukládány nebo odesílány, protože jejich shromažďování probíhá automaticky.
Nový automobil je v podstatě „mikrofon na čtyřech kolech“.
Zpráva Všeobecné zpravodajské a bezpečnostní služby se může zdát svou otevřeností až překvapivá. Ale je to forma oznámení, kterou nizozemští experti využívají tehdy, když potřebují komunikovat skutečně naléhavá rizika. A hrozba s úniku informací z interiéru moderního automobilu zjevně opravdu naléhavá je.
Spojenecké zpravodajské služby ale již dříve upozorňovaly státní úředníky, že nový automobil představuje bezpečnostní riziko. Z tohoto důvodu je ostatně do některých vojenských objektů v Německu zakázán vjezd automobilů čínských značek.