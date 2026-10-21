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Vaše auto vás možná poslouchá. Nizozemská tajná služba varuje před špiony

Radomír Dohnal
Mnoho vozidel je vybaveno několika mikrofony. A čistě z technického hlediska je...

Mnoho vozidel je vybaveno několika mikrofony. A čistě z technického hlediska je možné je zapnout na dálku, což by umožňovalo osobám se „škodlivými“ úmysly odposlouchávat rozhovory. | foto: Profimedia.cz

Moderní vozidla jsou často vybavena vnitřními i vnějšími kamerami. Z...
Uvědomujte si, co všechno může kamera ve vozidle potenciálně zaznamenat, píše...
Existují různé způsoby, jak propojit telefon nebo jiná zařízení s vozidlem,...
Z technického hlediska je možné, aby osoby se škodlivými úmysly získaly přístup...
9 fotografií
Nizozemská Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba (AIVD) varuje státní úředníky, aby se v interiéru moderních služebních vozů, ale raději i ve svých osobních automobilech, vyvarovali důvěrných rozhovorů o neveřejných tématech. Skrze mikrofony hlasového ovládání je může poslouchat i někdo jiný.

Pohodlí, uživatelský komfort, bezpečnější a mnohem snazší řízení. To přesně měly vnést integrované prvky hlasového ovládání do moderních automobilů. Tak se i stalo. Jenže cenou za to je absolutní ztráta soukromí. Mikrofony v automobilu lze totiž čistě z technického hlediska aktivovat i na dálku. A pak už vlastně nikdy nesedíte v autě sami.

Někdo jiný může těmi samými mikrofony naslouchat tomu, o čem si právě povídáte uvnitř.

Zprávu, kterou zveřejnila nizozemská Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba (AIVD), si výrobci chytrých aut za rámeček nedají. Na třech stránkách totiž rozebírá hrozbu úniku informací a potenciální bezpečnostní rizika, která moderní automobily přináší.

„Moderní vozidla jsou stále chytřejší. Ve stále větší míře se do vozidel zavádějí digitální systémy, které shromažďují data a jsou připojeny k internetu,“ píše se ve zprávě. „Na jedné straně to přináší praktické výhody, na straně druhé však tyto systémy shromažďují velké množství údajů o cestujících, samotném vozidle a také o objektech a osobách v jeho bezprostředním okolí.“

Velmi stroze pak AIVD varuje státní úředníky a zaměstnance firem, kteří pracují s citlivými informacemi, že žádný automobil připojený k internetu by už neměli považovat za soukromý prostor.

Dejte si pozor, o čem ve svém autě mluvíte

AIVD uvádí, že dnešní vozidla neshromažďují jen „užitečná data“ o samotném automobilu a jeho trase, akceleraci či brzdění. Ale i údaje o všech osobách ve vozidle, a též o lidech a objektech v jeho okolí. Ten hlavní zádrhel vzniká v tom, že tyto datové toky jsou dále zpracovávány v systémech, které jsou připojené k internetu. A dostat se tak k nim, to teoreticky může i někdo jiný.

Kdo? K těmto datům mají často přístup výrobci vozidel, k části těchto údajů však mohou získat přístup také prodejci, leasingové společnosti a servisní firmy, vývojáři aplikací, výrobci automobilových součástí a poskytovatelé cloudových služeb. Tím pak mohou vznikat určitá rizika.

Kromě těchto společností mají však o tato data zájem také subjekty se „škodlivými úmysly“ a velmi pravděpodobně mají i možnosti, jak k nim získat přístup.

I když AIVD nejmenuje žádný konkrétní vůz, značku, zemi nebo jinou zahraniční zpravodajskou službu.

Snad aby ta hrozba „úniku“ informací z kabiny vozu byla o něco konkrétnější a nezůstávala jen v rovině špionážních románů, dodává AIVD, že různí „státní aktéři“ a „organizace“ si mohou vyžádat přístup k takovým informacím. Docela oficiální cestou, žádostí o data směřovanou přímo na výrobce.

Uvědomujte si, co všechno může kamera ve vozidle potenciálně zaznamenat, píše AIVD ve své zprávě. „Pro cesty na citlivá místa nepoužívejte vozidlo vybavené externí kamerou.“

Jak uvádí AIVD, rozsah tohoto shromažďování dat je značný.

Může jít například o jedinečná identifikační čísla připojených zařízení, kontaktní údaje, internetový provoz, odeslané zprávy nebo navigační údaje. Nizozemská Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba AIVD tak varuje, že „Poslouchat vás může někdo jiný a někdo jiný se může též dívat očima kamer vašeho vozu.“ A proto také zdůrazňuje, že: „Nevedete-li běžný rozhovor, ale důvěrnou konverzaci, nečiňte tak uvnitř automobilu ani v jeho bezprostřední blízkosti.“

Jak píše Brussels Signal, to varování bylo primárně určené především ministrům, státním úředníkům, vedoucím pracovníkům firem a všem ostatním osobám, o jejichž pohyb nebo neveřejné výroky by třeba mohla mít zájem nějaká zahraniční zpravodajská služba.

„Ty stejné systémy hlasového řízení zaznamenávají údaje o všech osobách v automobilech. Ale u některých cestujících může být jejich sledování pro zahraniční zpravodajské služby podstatně zajímavější.“

Co se s tím dá dělat? Dohromady nic

Rizikům vyplývajícím z těchto systémů prý nelze úplně zabránit technickými prostředky ani změnou chování.

Nicméně mezi praktická opatření uvedená v doprovodném dokumentu zprávy AIVD patří nepoužívat bezdrátové nabíjení, nepárovat telefon s automobilem prostřednictvím Bluetooth nebo Wi-Fi, a při nezbytném kabelovém připojení používat USB blokátor dat. Případně automobil vybavený kamerou snímající okolí parkovat v dostatečné vzdálenosti od citlivých objektů či míst.

Existují různé způsoby, jak propojit telefon nebo jiná zařízení s vozidlem, například prostřednictvím Bluetooth, Wi-Fi, fyzického připojení USB nebo bezdrátové nabíjecí stanice.

„Buďte proto zdrženliví při zadávání konkrétních osobních a citlivých údajů do navigačního systému, například bydliště nebo jiné adresy. Zvažujte používání vestavěných navigačních systémů s ohledem na účel cesty a její konkrétní průběh,“ píše AIVD.

Ale ani to nestačí.

Žádné z těchto opatření nepokrývá všechny možné situace. Osoba ve vozidle zpravidla nemá skutečnou kontrolu nad tím, jaké údaje jsou ukládány nebo odesílány, protože jejich shromažďování probíhá automaticky.

Nový automobil je v podstatě „mikrofon na čtyřech kolech“.

Zpráva Všeobecné zpravodajské a bezpečnostní služby se může zdát svou otevřeností až překvapivá. Ale je to forma oznámení, kterou nizozemští experti využívají tehdy, když potřebují komunikovat skutečně naléhavá rizika. A hrozba s úniku informací z interiéru moderního automobilu zjevně opravdu naléhavá je.

Spojenecké zpravodajské služby ale již dříve upozorňovaly státní úředníky, že nový automobil představuje bezpečnostní riziko. Z tohoto důvodu je ostatně do některých vojenských objektů v Německu zakázán vjezd automobilů čínských značek.

Mnoho vozidel je vybaveno několika mikrofony. A čistě z technického hlediska je možné je zapnout na dálku, což by umožňovalo osobám se „škodlivými“ úmysly odposlouchávat rozhovory.
Moderní vozidla jsou často vybavena vnitřními i vnějšími kamerami. Z technického hlediska je možné kamery aktivovat na dálku. Osoby se škodlivými úmysly tak mohou pořizovat záznamy uvnitř vozidla i v jeho okolí.
Uvědomujte si, co všechno může kamera ve vozidle potenciálně zaznamenat, píše AIVD ve své zprávě. „Pro cesty na citlivá místa nepoužívejte vozidlo vybavené externí kamerou.“
Existují různé způsoby, jak propojit telefon nebo jiná zařízení s vozidlem, například prostřednictvím Bluetooth, Wi-Fi, fyzického připojení USB nebo bezdrátové nabíjecí stanice.
9 fotografií
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