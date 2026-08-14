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První jízda: Nissanu X-Trail zůstal unikátní hybrid, který funguje výborně

František Dvořák
Nissan nepatří mezi nejprodávanější značky na českém trhu, ale s modelem Qashqai dokázal udělat díru do světa. Teď má podobné ambice s větším modelem X-Trail, jehož omlazená verze právě vstoupila do prodeje a slibuje až 7 míst, velký kufr, unikátní hybridní pohon offroadového ducha.

Nissan X-Trail je pro automobilku nadmíru důležitý. Jeho čtvrtá generace se představila v roce 2021 a nyní přišel čas na facelift. Ten se samozřejmě dotkl vnějšího vzhledu, i když nejde o žádnou revoluční změnu. Mírně se rozšířila přední maska, která si ale zachovala velmi dynamické, až divoké členění s dvoupatrovými světlomety. S faceliftem přibylo lesklých černých prvků, paleta barev se rozšířila o dvě nové Universal Blue a Baja Storm, obměnou prošla rovněž nabídka kol, vrcholem jsou 19palcové. Vzadu jsou nová LED světla a přibylo i lakovaných ploch v oblasti nárazníku.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
63 fotografií

Nejvýraznější vzhled má outdoorová verze nazvaná N-Track, která sice už byla v nabídce i dříve, ale výrobce na ni dnes sází nejvíc. Vizuálně se odlišuje hlavně tím, že dostala tři další přívody vzduchu na vrcholu čelní masky, přední a zadní nárazníky v šedé metalíze, černá zpětná zrcátka, černé střešní ližiny a speciální 19palcová kola. K dobrodružnějšímu používání pak vybízejí i snadno omyvatelné voděodolné čalounění sedadel, nově s kontrastním prošíváním, nebo oboustranná vana do zavazadlového prostoru.

Nový vzhled, více prostoru a chytré technologie

Co se nezměnilo, je prostornost a variabilita. Základní objem zavazadlového prostoru je 585 litrů, případně 575 litrů u hybridu. Ale zadní lavice dělitelná v poměru 40/20/40 je posuvná v rozsahu 22 centimetrů, takže jde měnit vnitřní prostor ve prospěch cestujících nebo zavazadel. Za 30 000 Kč je možné dokoupit i třetí řadu sedadel, která se sklápí do podlahy. Pak je základní velikost kufru 484 litrů.

Nejlepší elektromobil je ten s benziňákem, vysvětluje Nissan

Na palubní desce zůstala 12,3palcová centrální obrazovka, ale systém nově běží na platformě Google, takže kromě navigačních podkladů od této firmy může zákazník nově využívat i hlasového asistenta a stahovat aplikace. Systém pak umí i online stahovat aktualizace. Vylepšený byl i 360stupňový kamerový systém využívající osm kamer kolem vozu. Umožňuje třeba ultraširoký pohled do křižovatky nebo tzv. průhlednou kapotu.

Hybrid, který pohání kola elektřinou

Zatímco dřív figuroval v nabídce jako základní pohon benzínový mild-hybrid o objemu 1,5 litru a maximálním výkonu 120 kW, spojený s pohonem předních kol, ten už po faceliftu ceníku nenajdete. Zůstala jen poměrně unikátní technologie zvaná e-Power. Ta je k dispozici s pohonem předních kol a výkonem 150 kW nebo s pohonem všech kol a výkonem 157 kW.

Benzinový tříválec 1.5 v tomto případě ale nepohání přímo kola, slouží pouze jako generátor elektrické energie. Systém tak může vždy pracovat v optimálním rozsahu otáček, což vede k úsporám paliva hlavně v městském prostředí. V závislosti na verzi a výbavě si auto papírově řekne o 5,7 až 6,6 l na 100 km. Díky elektrickému pohonu také nedochází k prodlevě reakce po sešlápnutí plynového pedálu jako u spalovacího motoru nebo tradičního hybridu.

Na silnici to i přes zdánlivou složitost celého systému funguje velmi dobře. Jezdili jsme jen se čtyřkolkou, která má přední elektromotor o výkonu 204 koní a zadní 136 koní, dohromady je ale maximální výkon jen 231 koní neboli 157 kW. Důvodem bude zřejmě kapacita trakční baterie o kapacitě 1,73 kWh, která by větší výkon nezvládla. Ale díky tomu, že jedete vždy na elektřinu, je nástup výkonu po sešlápnutí plynového pedálu okamžitý jako u elektromobilu, ne zpožděný jako u dnešních spalovacích motorů omezovaných emisními limity.

Auto není třeba nikdy dobíjet, takže vás nebude zdržovat hledání nabíječek a nabíjení. Díky 55litrové nádrži ujedete hezkých pár set kilometrů. A může jich být i hodně, protože systém dokáže být opravdu úsporný, s autem o hmotnosti kolem 1,8 tuny dokážete jezdit se spotřebou mezi 6–7 litry. Pohon e-Power navíc není po většinu času tak hlučný jako některé tradiční hybridy. Při zrychlování nehučí jako vysavač, ale je celkem kultivovaný a má pružné lineární zrychlení.

X-Trail N-Trek se nebojí ani terénu

Verze N-Trek se prezentuje jako dobrodružná, a tak jsme ji vzali i na improvizovanou offroadovou trať v Bělé pod Bezdězem. Vůz koupíte oficiálně jen se silničními pneumatikami, ale kromě pohonu všech kol je k dispozici i asistent pro sjíždění svahů a také zmíněná 360stupňová kamera, která v terénu pomůže v orientaci.

Největším limitem auta je světlá výška 188 mm, jinak by toho X-Trail zvládl mnohem víc než na co si běžný uživatel troufne. Vůz si poradil i s výjezdem do opravdu prudkého kopce na sypkém suchém povrchu. Jen je třeba si zvyknout, že systému trvá delší dobu, než zjistí, jak přesně má vlastně kola zapojit, takže chvíli stojíte na plynu, auto stojí a zdánlivě se nic neděje. Ale stačilo vydržet a X-Trail se nahoru vyhrabal bez problémů.

Modernizovaná řada nabízí pět výbav (Acenta, N-Connecta, N-Trek, Tekna, Tekna Plus). Acenta startuje aktuálně v akci na 818 099 Kč bez DPH, N-Trek na 900 744 Kč bez DPH a vrcholná Tekna Plus na 1 016 446 Kč bez DPH. V době testu byl pohon všech kol zdarma, takže uvedené ceny platí jak pro dvoukolku, tak pro čtyřkolku.

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