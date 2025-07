Automobilka oznámila, že generální ředitel Iván Espinosa plánuje rozsáhlé změny, které mají oživit hospodaření automobilky. Mimo jiné chce snížit globální výrobní kapacitu na 2,5 milionu vozů z nynějších 3,5 milionu a snížit počet výrobních závodů ze 17 na deset. Zrušeno má být po celém světě 20 000 pracovních míst.

Závod v Oppamě byl otevřen v roce 1961. Byl jednou z prvních velkých japonských automobilových továren a symbolem globálních ambicí Nissanu i celého Japonska. Dlouho byl označován za mateřskou továrnu Nissanu. Má 2400 zaměstnanců a do dnešního dne vyrobil více než 17,8 milionu aut. Začal se tam v roce 2010 vyrábět i první sériově vyráběný elektromobil v moderní éře s názvem Leaf.

„Bylo to těžké rozhodnutí jak pro mě, tak pro společnost,“ řekl Espinosa v sídle automobilky. „Jsme však přesvědčeni, že je to nezbytné, aby Nissan překonal svoji současnou náročnou situaci,“ dodal. Nissan podle něj zkoumá různé možnosti nového využití aktiv v rámci jednání s více partnery, odmítl však uvést podrobnosti s odkazem na dohody o zachování mlčenlivosti. Agentura Reuters minulý týden informovala, že Nissan jedná s tchajwanskou firmou Foxconn, která by mohla závod využít k výrobě svých elektromobilů.

Espinosa dodal, že třetí největší automobilka v Japonsku také ukončí výrobu v továrně divize Nissan Shatai ve městě Šonan, ve které se vyrábějí lehká užitková vozidla. Výroba má skončit do března 2027.

Nissan se potýká s poklesem prodeje v USA a Číně, čelí vysokým splátkám dluhu a narůstají mu ztráty. Za minulý finanční rok do konce března vykázala společnost ztrátu 670,9 miliardy jenů (96 miliard Kč), hlavně kvůli slabému prodeji v USA a Číně.