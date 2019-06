Fiat znovu jedná o fúzi s Renaultem, hlavním žolíkem je Nissan

Nissan se chystá výměnou za podporu fúze po Renaultu žádat, aby výrazně snížil svůj vlastnický podíl 43,4 procenta v této japonské značce.



FCA minulý týden od plánované fúze neočekávaně odstoupila (čtěte podrobnosti). Stažení nabídky na fúzi zdůvodnila současnými politickými podmínkami ve Francii. Francouzská vláda vlastní v Renaultu významný podíl a kladla si přísné podmínky ohledně zachování pracovních míst, možností spolurozhodovat o řízení firmy a podmínek pro akcionáře. Francie si také přála získat souhlas k fúzi od Nissanu, ten však uvedl, že se hlasování zdrží.

Spojením automobilek FCA a Renault by vznikl třetí největší výrobce aut na světě za společnostmi Toyota a Volkswagen. Pokud by se přidal i Nissan, vznikl by největší světový superkoncern s více než patnácti vyrobenými vozy ročně (čtěte více).

Podle zdrojů agentury Reuters by Nissan mohl podpořit fúzi v případě, že francouzská automobilka výrazně sníží svůj současný podíl v Nissanu. Fúze by totiž pro japonskou společnost znamenala, že vymění malého akcionáře (Renault s podílem 43 procent) za většího (spojené společnosti FCA a Renault se stejným podílem, kterého však nezná. Nissan také v minulosti naznačil, že akciový podíl v alianci by se měl upravit vzhledem k větší velikosti Nissanu. Nissan vlastní v Renaultu podíl patnáct procent, nemá však žádná hlasovací práva.



Zatím však není jasné, zda společné úsilí o oživení složité dohody může být úspěšné. Reuters upozornil, že vztahy mezi Renaultem a Nissanem jsou napjaté od listopadu, kdy byl zatčen bývalý šéf aliance Carlos Ghosn kvůli obvinění z finančních pochybení. Ten nyní čeká v Japonsku na proces, obvinění odmítá. FCA je také zatím hluchá k návrhům francouzských úředníků o přehodnocení návrhu fúze.

Podle zdrojů však předseda představenstva FCA John Elkann a jeho francouzský protějšek Jean-Dominique Senard jednali o oživení plánu. Elkannův poradce Toby Myerson má také navštívit centrálu Nissanu a jednat s nejvyšším vedením. Obě automobilky se však ke zprávě odmítly vyjádřit.

Setkání přichází uprostřed vzrůstajícího napětí mezi Renaultem a Nissanem, když Renault naznačil, že zablokuje snahy Nissanu o přijetí reformy ve způsobu vedení automobilky, pokud Francouzi nedostanou větší hlas v novém systému. Reforma počítá s vytvořením tří statutárních výborů, které se budou podílet na řízení a budou složené převážně z nezávislých externích ředitelů. Renault má obavy, že by to mohlo snížit jeho vliv v Nissanu.

Nissan považuje požadavek Renaultu za politováníhodný. Uvedl, že obdržel od Renaultu dopis, ve kterém ho informuje, že se zdrží hlasování akcionářů o plánované reformě. Tím ji prakticky zablokuje, protože k jejímu schválení jsou potřeba dvě třetiny hlasů.