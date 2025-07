Nissanáři a vůbec ctitelé japonských aut to znají, tedy minimálně ti dříve narození. I když papírové parametry nebyly ohromující, jezdily staré primery nebo almery jako vítr. Lehkonohá (a opravdu lehká) auta s točivými motory jezdila dravě, líp, než tabulky naznačovaly. Ten ufonsky tvarovaný qashqai na ně dá vzpomenout. Používá k tomu ale onačejší kouzla a čáry.

Nová tvář, nový zážitek

Facelift přinesl ostřejší a dospělejší design. Ne každému padne do oka, ale na silnici působí Qashqai jistě a prémiově. Silueta zůstala zachována, ale detaily – od přídě po zadní světla – se výrazně proměnily. Co je však mnohem důležitější než vzhled? Ticho a klid uvnitř.

Qashqai dostal tlustší okna, a těsnění, což znamená lepší odhlučnění. A výsledek? Ticho hodné luxusních značek. Podvozek je navíc naladěný s až nečekanou precizností. Auto neskáká, nehoupe se, nekymácí se – prostě jede. Dokonce i přes kostky nebo rozbitý asfalt se přenese tlumeně, měkce a s grácií jako vůz o dvě třídy výš prémiové třídy. To se dnes často nevidí.

Qashqai e-Power je pohon, který je ve světě aut spíš neobvyklý. Je to sériový hybrid, u kterého spalovací motor neslouží k pohonu kol, ale pouze jako generátor elektrické energie. O samotný pohyb auta se stará elektromotor – podobně jako v plnohodnotném elektromobilu. Fyzické propojení spalovacího motoru a poháněných kol neexistuje. Trakční baterku dobíjíte také brzděním, nebo zpomalováním jízdou z kopce.

Výsledkem je auto, které zrychluje jako elektromobil, ale zároveň se obejde bez dobíjení ze zásuvky. Ve městě je mrštné, tiché, okamžitě reagující. Přitom dokáže jezdit za 6,7–6,8 l/100 km, a to i při svižném tempu. Ve městě a na okreskách pod čtyři litry. Ve 150km rychlosti osm a půl. To je stále skvělé.

Ale popořádku. Výhodou této architektury je to, že mohou motoráři motor odladit tak, že pracuje jen v určitých bodech výkonové křivky, v otáčkách, ve kterých pracuje spalovák nejefektivněji. Takže se vyhnou přechodovým fázím, kdy motor žere.

Benzinový přeplňovaný tříválec 1,5 litru navíc využívá technologii proměnného kompresního poměru (v rozsahu od 8:1 do 14:1), což optimalizuje výkon a spotřebu paliva v závislosti na jízdních podmínkách. Motor s technologií e-POWER používá aktuátor, který mění délku zdvihu pístu. Tím se plynule mění kompresní poměr. Při nízké zátěži, například při jízdě ustálenou rychlostí, je kompresní poměr vyšší pro úsporu paliva. Při vysoké zátěži, například při akceleraci nebo dobíjení baterie, je kompresní poměr nižší pro maximální výkon. Výsledkem je nižší spotřeba paliva a emise díky optimalizaci kompresního poměru. Výkon přeplňovaného tříválce je 116 kW a točivý moment 250 Nm.

Za ním je výkonný elektrogenerátor, podle všeho bude výkonnější než je zvykem, Nissan bohužel nechce prozradit jeho výkon. V případě, že chcete zrychlit, se k jeho kilowattům ještě přidá energie v baterce (lithium-iontová, 1,97 kWh), takže pak elektromotor (140 kW – 190 koní, 330 Nm) putuje maximální síla a auto pak razantně zrychluje i za nezákonných dálničních rychlostí. Subjektivně líp, než leckterý elektromobil.

Reakce na plyn jsou bezprostřední. Vůz je dokáže jet částečně pouze na elektřinu. Při zadupnutí plynového pedálu se ale tříválec ozve, a občas se kvůli nutnosti dobití baterie chová jinak, než je člověk zvyklý z běžného spalovacího auta. Ale je to jen zvukový projev, na nějž si musíte zvykat.

Z nuly vyrazí na stovku za 7,9 sekund, na padesátku sprintuje razantně jako elektroauto. Maximálka podle tabulek 170, my z něj vytáhli tachometrových 185.

Výsledkem je skvěle pracující pohon, podařilo se ho skvěle odladit, vyhladit, utlumit a zároveň potlačit pocity marnosti, které má řidič z jízdy s hybridy.

Taky váží o tunu míň než srovnatelný elektromobil – 1 600-1 700 kilogramů.

Z toho vyplývá skvělé chování auta na silnici. Qashqai se netrápí v zatáčkách, nepůsobí těžkopádně, právě naopak, je to suverenita a lehkonohost, která dává vzpomenout na nissan ze zlaté éry značky. Sedí se sice výš než v klasickém hatchbacku, ale auto působí přesně, čitelně. Líbí se řízení, reakce na pokyny volantu jsou přirozené, s jemnou zpětnou vazbou. A to vše bez obětování komfortu. Na dálnici je jistý, ve městě obratný. Takhle má vypadat správně vyladěné SUV.

Všechno funguje jak má a jízda je potěšením. I na relativně velkých kolech je pohodlný, skvěle filtruje roletu na silnici, dlažební kostky, sérii nerovností, panely ...všechno odtlumí. Takhle má vypadat odladěný podvozek. A chová skvěle i za ostřejší jízdy. Auto nepovlává, je maximálně jisté, ani se moc nenaklání.

Facelift

Hlavní designové změny po faceliftu najdeme na čelní masce, která údajně našla inspiraci v šupinách tradičního japonského brnění. Skládá se z desítek trojrozměrných čárkovitých prvků lakovaných vysoce lesklou černou barvou, které jako by se vznášely v prostoru mezi okrajem kapoty a držákem registrační značky. Po stranách jsou pak nově tvarované LED světlomety. Světla pro denní svícení jsou teď nad i pod hlavními lampami. Vzadu se tvar světel nezměnil, ale uvnitř jsou jednotlivé segmenty nově uspořádány. Povinnou faceliftovací disciplínou jsou i nové designy kol a tři laky karoserie. Nově je v nabídce i speciální opticky sportovnější stupeň výbavy N-Design, v rámci kterého jsou spodní části karoserie pod dveřmi a podběhy kol lakovány v barvě karoserie a sportovní vzhled doplňují nová 20" kola z lehké slitiny. Uvnitř jsou nové čalounící materiály.

Uvnitř qashqai nezapře svůj japonský původ. Design interiéru není žádné umělecké dílo, plasty jsou místy podivné a některá řešení jsou trochu svérázná. Ale všechno má své místo. A co hlavně – všechno funguje. Vyhřívací drátky v čelním okně, na které řidič šilhá, už jsou dnes trochu přežitek.

Infotainment je nově vybaven integrovaným systémem Googlu i s jejich mapami – je rychlý, přehledný, bez zbytečných kudrlinek. Nezahrnuje řidiče balastem, ale nabídne přesně to, co má. Díky tomu skoro ztrácí smysl zrcadlení telefonu, protože v centrální obrazovce jsou nejen online navigační mapy Google, ale instalovat je možné i řadu aplikací jako v mobilním telefonu. Online mapy jsou standardem vyšších stupňů výbavy a jsou zaplacené po dobu záruky, tedy tři roky. Další platba za tuto službu bude závislá na budoucích aktuálních cenách mobilních operátorů.

Vylepšený kamerový systém s pohledem z ptačí perspektivy i rozšířenými záběry z různých úhlů je užitečná a ne jen na efekt, to Nissan tradičně umí. Moderní, ale přehledná digitální přístrojovka má ovládání klimatizace i rádia přes fyzická tlačítka, to je prima.

Kabina je jinak pojatá víceméně konvenčně, prostoru pro čtyři plus dítě je na palubě dost, kufr ctí žánr kategorie čtyřapůlmetrových crossoverů. Jeho objem se liší podle provedení a výbavy modelu, od 426 do pěti set litrů.

Líbí se pohodlné nastupování díky nízkým prahům.

Obrovský talent

Suma sumárum: pro řidiče, kteří chtějí funkční, pohodlné a efektivní auto bez zbytečných komplikací, je to naprosto ideální volba. Nissan možná není dnes na výsluní a jeho budoucnost je diskutovaná, ale Qashqai je důkazem, že pořád umí. Je to jedno z nejlépe naladěných SUV své velikosti. Už kvůli němu by byla Nissanu určitě škoda.

Neohromí designem ani luxusem, ale nabídne něco důležitějšího: komfort, ticho, promyšlený pohon a jízdu, která vás bude bavit. A to není málo. Ve světě přeplácaných crossoverů je to příjemné ohlédnutí do minulosti z paluby auta budoucnosti.

Nissan Qashqai e-POWER 190 k 2WD startuje na 769 990 korunách, za stejné peníze je čtyřkolka, ovšem s obyčejnějším pohonem – benzinovým čtyřválcem 1,3 litru s výkonem 158 koní. Úplně nejlevnější qashqai je za 599 990 korun, předokolka s jedna-trojkou a manuálem má 140 koní.